4 कैमरा सेटअप वाला Honor 20 सीरीज 11 जून को होगा लॉन्च, जानें फीचर्स

नई दिल्ली: चाइनीज स्मार्टफोन मेकर हुआवे (Huawei) 11 जून को भारतीय बाजार में मोस्ट अवेटेड Honor 20 सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च करेगी. इसके तीन वेरिएंट- Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20 Lite लॉन्च किए जाएंगे. कंपनी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है. इससे पहले इस स्मार्टफोन को लंदन में लॉन्च किया गया था.

Honor 20 Pro फीचर्स

इस स्मार्टफोन में Kirin 980 7nm प्रोसेसर लगा हुआ है. रैम 8जीबी और इंटर्नल मेमोरी 128जीबी है. इसके अलावा डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है. इसका डिस्प्ले 6.26 इंच का फुल एचडी है, जिसका रिजॉल्यूशन 2340×1080 पिक्सल है. पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है. Honor 20 Pro में 48MP+16MP+8MP+2MP का चार रियर कैमरा सेटअप दिया गया है.

— Honor India (@HiHonorIndia) 3 June 2019