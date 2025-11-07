Advertisement
Hindi Newsटेक

iPhone से लेकर इन स्मार्टफोन पर बंपर छूट, कीमत देख उड़ जाएंगे होश! ऐसा मौका ना गवाएं

Offers on iPhone: आईफोन से लेकर सैमसंग तक के जबरदस्त फोन भारी डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं. अमेजन फ्लिपकार्ट नहीं यहां बंपर छूट दी जा रही है. ऐसा सुनहरा मौका हाथ से न जानें दें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 07, 2025, 12:25 PM IST
Discount On iPhone: अगर आप लंबे समय से फोन्स की कीमत में गिरावट आने का इंतजार कर रहे थे, तो ये गोल्डन चांस हाथ से न जाने दें. इस डील के चलते ग्राहकों को आईफोन समेत कई बड़े ब्रांडेंड स्मार्टफोन पर तगड़ी छूट मिल रही है. देश के बड़े रिटेल स्टोर विजय सेल्स पर Apple के फेमस मॉडल iPhone 13 पर एक शानदार डील मिल रही है. यह फोन अभी भी ₹49,900 की कीमत में बेचा जा रहा है, लेकिन विजय सेल्स पर इस फोन को सस्ते में खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे. 

iPhone 13 पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट
विजय सेल्स पर iPhone 13 का 128GB वेरिएंट ₹43,990 की कीमत पर लिस्टेड है, जो करीब ₹6,000 का सीधा फ्लैट डिस्काउंट है. इस पर ICICI बैंक और SBI क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर ₹5,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है. बैंक ऑफर के बाद फोन की कीमत घटकर ₹38,990 हो जाती है. यानी आप इस डील पर लगभग ₹11,000 की बचत कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: TV बन जाएगा कंप्यूटर, बड़ी स्क्रीन पर मिलेगा मूवीज और गेमिंग का मजा, बस कर लें ये जुगाड़

क्या iPhone 13 खरीदना सही है?

भले ही iPhone 13 अभी भी iOS 26 का अपडेट पा रहा है और आगे भी इसे अगला iOS अपडेट मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कि चार साल पुराने फोन पर ₹40,000 खर्च करना कितना समझदारी भरा फैसला है. कीमत के हिसाब से iPhone 15 भी ले सकते हैं. किसी भी सेल के दौरान आप ₹50,000 से कम में iPhone 15 आसानी से खरीद सकते हैं. iPhone 15 आपको लेटेस्ट फीचर्स, तेज प्रोसेसर और ज्यादा दिनों तक अपडेट्स की गारंटी देता है. कुल मिलाकर अगर आप iOS पर ही रहना चाहते हैं, तो थोड़ा और खर्च करके iPhone 15 पर जाना बेहतर ऑप्शन हो सकता है. 

Android पर भी मिल रही छूट 
अगर आप सिर्फ iPhone तक सीमित नहीं हैं और Android फोन भी खरीद सकते हैं, तो ₹40,000 के बजट में आपको कहीं ज्यादा बेहतर और लेटेस्ट डील मिल जाएंगी. Samsung Galaxy S24 FE ₹40,000 के बजट में यह फोन लेटेस्ट फीचर्स और बेहतरीन कैमरा ऑफर करता है.

सेल के दौरान आप Samsung Galaxy S24 को भी इसी बजट में खरीद सकते हैं, जो पिछले साल ही लॉन्च हुआ है और ज्यादा बेहतर वैल्यू देता है. अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस और शानदार कैमरा चाहते हैं, तो सेल में आपको Pixel 9a भी लगभग ₹40,000 के बजट में मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: अब Google Maps बनेगा आपका पर्सनल गाइड, Gemini AI के संग हर सफर होगा हसीन

 

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

iPhoneSamsung GalaxyGoogle Pixel

