रूम हीटर पर 61% की बंपर छूट! कड़ाके की ठंड में मिलेगा जून का मजा

Room Heater Under 1500: भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है, जिससे दिन में भी ठंड का एहसास होने लगा है. अगर आप बढ़ती सर्दी से बचने के लिए एक बढ़िया रूम हीटर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह सही समय है. Amazon पर इन दिनों बेस्ट रूम हीटर्स पर भारी छूट मिल रही है. आप इस बंपर डिस्काउंट का फायदा उठाकर अपने कमरे को गर्म और आरामदायक बना सकते हैं. यहां हम आपको अमेजन पर ₹1,500 से कम कीमत में 5 सबसे बेहतरीन रूम हीटर्स की जानकारी दे रहे हैं.



1. Orient Electric Areva

Orient Electric Areva रूम हीटर Amazon पर सबसे बड़ी छूट के साथ उपलब्ध है. इसका MRP ₹3,590 है, लेकिन 61% डिस्काउंट के बाद इसे मात्र ₹1,399 में खरीदा जा सकता है. यह 2000W पावर वाला एक पोर्टेबल हीटर है, जिसमें एडवांस्ड ओवरहीट प्रोटेक्शन और दो हीटिंग मोड जैसे सुरक्षा फीचर शामिल हैं. कंपनी इसके साथ 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी भी देती है, जो इसे ₹1,500 से कम के बजट में एक बेहतरीन ऑप्शन बनाती है.

2. Havells Cozio Nuo Room Heater

Havells Cozio Nuo रूम हीटर उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो साइलेंट हीटिंग चाहते हैं, क्योंकि यह शोर-रहित गर्माहट देता है. इसका MRP ₹2,099 है और यह 37% डिस्काउंट के बाद ₹1,325 में उपलब्ध है. यह मॉडल फायर रिटारडेंट मटेरियल और एंटी-रस्ट रिफ्लेक्टर जैसी सुरक्षा सुविधाओं के साथ आता है. Havells इस हीटर के साथ 2 साल की लंबी वारंटी भी दे रहा है, जो इसकी टिकाऊपन पर भरोसा दिलाता है.

3. Amazon Brand-Solimo 2000 Watts Room Heater

यदि आपका बजट बेहद सीमित है, तो Amazon Brand Solimo 2000 Watts Room Heater सबसे किफायती ऑप्शन है. इसका MRP ₹2,000 है, लेकिन 56% की भारी छूट के बाद इसे केवल ₹879 में खरीदा जा सकता है. यह 2000W पावर के साथ आता है और इसमें एडजस्टेबल थर्मोसेट दिया गया है. यह ISI सर्टिफाइड है और छोटे कमरों को गर्म करने के लिए एक प्रभावी और सुरक्षित समाधान साबित हो सकता है.

4. Orpat OEH-1220 2000-Watt Fan Heater

Orpat OEH-1220 एक 2000W पावर वाला फैन हीटर है, जो मिडल साइज के कमरों में तेजी से गर्माहट फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है. इसका MRP ₹1,295 है और यह 5% की मामूली छूट के साथ ₹1,232 में उपलब्ध है. यह मॉडल उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिन्हें एक साधारण और सही फैन हीटर चाहिए.

5. Crompton Comfy Plus 800 Watt Quartz Room Heater

Crompton Comfy Plus उन यूजर्स के लिए कामगार है जो कम बिजली खपत वाले पोर्टेबल हीटर की तलाश में हैं. यह 800W पावर वाला क्वार्ट्ज रूम हीटर है, जो दो तरह की हीट सेटिंग्स के साथ आता है. इसका MRP ₹2,300 है, लेकिन यह 48% डिस्काउंट के साथ ₹1,199 में मिल रहा है. इसे आसानी से कैरी करने के लिए एक हैंडल दिया गया है और इसमें सुरक्षा के लिए नियॉन लैम्प इंडिकेटर भी मौजूद है.

