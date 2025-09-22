Sony PS5 खरीदने वालों की मौज! मिल रहा ₹14,000 की बंपर छूट पर, जानिए कहां से करें बुक
अब Amazon Great Indian Festival सेल में बड़ी कीमत कटौती के साथ खरीदा जा सकता है. यह कंसोल जो आमतौर पर ₹49,990 में बिकता है, अब ₹44,990 में उपलब्ध है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 22, 2025, 01:57 PM IST
Sony के PlayStation 5 Digital Edition (Slim) को अब Amazon Great Indian Festival सेल में बड़ी कीमत कटौती के साथ खरीदा जा सकता है. यह कंसोल जो आमतौर पर ₹49,990 में बिकता है, अब ₹44,990 में उपलब्ध है. यही नहीं, बैंक ऑफर्स और कैशबैक मिलाकर ग्राहक कुल ₹14,000 तक की बचत कर सकते हैं.

क्या है इस डिस्काउंट की पूरी डिटेल?
Sony PS5 Digital Edition (Slim) पर ₹5,000 का सीधा डिस्काउंट दिया जा रहा है. यह ऑफर फेस्टिवल सेल के तहत प्राइम मेंबर्स के लिए पहले से लाइव है और जल्द ही सभी ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा.

बैंक और कैशबैक ऑफर्स से कितनी बचत हो सकती है?
अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है तो आप ₹4,000 तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं. इसके साथ ही, कुछ योग्य खरीदारों को Amazon Pay बैलेंस में ₹2,249 तक का कैशबैक भी मिलेगा. इससे कुल बचत काफी बढ़ जाती है.

EMI और पार्टनर ऑफर्स कैसे काम करते हैं?
Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड पर ग्राहक 6 महीने तक का नो-कॉस्ट EMI विकल्प ले सकते हैं, जिसमें हर महीने केवल ₹7,498 देने होंगे. इसके अलावा, कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट बंडलों पर ₹600 की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है.

क्या वाकई में कुल बचत ₹14,000 की है?
अगर आप सभी ऑफर्स को सही तरीके से उपयोग करते हैं—जैसे कि बैंक डिस्काउंट, कैशबैक, EMI और पार्टनर डील्स—तो आपकी कुल बचत ₹14,000 तक हो सकती है. इसके साथ ही, Amazon Business अकाउंट रखने वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट और बल्क खरीद पर अतिरिक्त फायदे भी मिल सकते हैं.

कंसोल के साथ क्या मिलता है?
इस डील में आपको मिलता है एक DualSense Wireless Controller और एक साल की स्टैंडर्ड वारंटी. यह कंसोल खासतौर पर डिजिटल गेमिंग के लिए है, जिसमें डिस्क स्लॉट नहीं होता. यानी गेम्स आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करने होंगे.

सवाल: क्या ये डील खरीदने लायक है?
अगर आप एक गेमर हैं जो PS5 खरीदना सोच रहे थे, तो ये मौका बिल्कुल हाथ से न जाने दें. डिस्काउंट, बैंक ऑफर, EMI ऑप्शन और नो एक्स्ट्रा चार्ज के साथ ये डील इस फेस्टिव सीजन की बेस्ट डील्स में से एक हो सकती है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

PS5

