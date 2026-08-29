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बत्तख की शक्ल में आया AI रोबोट! चोंच से उठाएगा वजन, खुद सीखेगा नए काम; Hugging Face ने लॉन्च किया Microduck, कीमत...

रोबोटिक्स की दुनिया में एक नया और अनोखा रोबोट सामने आया है. Hugging Face का Microduck बत्तख जैसा दिखता है और AI ट्रेनिंग की मदद से नए काम सीख सकता है. आइए जानते हैं इसकी खासियत...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 29, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:43 AM IST
बत्तख की शक्ल में आया AI रोबोट! चोंच से उठाएगा वजन, खुद सीखेगा नए काम; Hugging Face ने लॉन्च किया Microduck, कीमत...
Image Credit: हगिंग फेस का रोबोट Microduck लॉन्च

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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