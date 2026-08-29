/बत्तख की शक्ल में आया AI रोबोट! चोंच से उठाएगा वजन, खुद सीखेगा नए काम; Hugging Face ने लॉन्च किया Microduck, कीमत...

AI और रोबोटिक्स की दुनिया में अब तक बड़े और इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स का बोलबाला देखने को मिलता था, लेकिन अब इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है. AI कंपनी Hugging Face ने एक ऐसा रोबोट पेश किया है जो आकार में किसी छोटे खिलौने जैसा दिखता है, लेकिन काम बड़े-बड़े रोबोट्स वाले करता है. देखने में बत्तख के आकार वाले इस रोबोट का नाम Microduck है, जो न सिर्फ बत्तख की तरह चल सकता है, बल्कि अपनी चोंच से अपने वजन जितना सामान उठाकर नए हुनर भी सीख सकता है. 399 डॉलर यानी करीब 38,000 की कीमत पर लॉन्च किए गए इस रोबोट की और क्या क्या खास बाते हैं, आइए जानते हैं...
Microduck की खास बात यह है कि यह सिर्फ चलने और चीजें उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे नए काम और हुनर भी आसानी से सिखाए जा सकते हैं.
Microduck की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर है और इसका वजन 800 ग्राम से भी कम है. Hugging Face के अनुसार, इसे रिसर्चर्स, डेवलपर्स और फिजिकल AI में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए एक किफायती प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया है. इसका मकसद लोगों को कम कीमत में ऐसे रोबोट के साथ प्रयोग करने का मौका देना है, जो वास्तविक दुनिया में काम कर सकता है.
Hugging Face के CEO Clem Delangue के मुताबिक Microduck एक ओपन सोर्स रोबोट है. इसका मतलब है कि लोग इसके व्यवहार और क्षमताओं पर खुद काम कर सकते हैं. इसे रीइन्फोर्समेंट लर्निंग की सहायता से नए स्किल सिखाए जा सकते हैं.
सरल शब्दों में समझें तो यूजर पहले Microduck के किसी नए काम या व्यवहार को सिमुलेशन में ट्रेन कर सकते हैं. इसके बाद उस ट्रेनिंग को टेस्ट किया जा सकता है और फिर उसी व्यवहार को असली Microduck रोबोट में ट्रांसफर कर सकते हैं. कंपनी इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, सिमुलेशन एनवायरमेंट और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग टूल्स को ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध करा रही है.
Microduck साइज में छोटा जरूर है, लेकिन इसमें कई एडवांस हार्डवेयर दिए गए हैं. इसमें कुल 15 मोटर हैं. इसके साथ ही रोबोट में एक छोटा LiDAR सेंसर, एक कैमरा और 2 इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट यानी IMU दिए गए हैं.
ये सेंसर Microduck को अपने मूवमेंट को समझने और अपना बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं. रोबोट का बत्तख जैसा मुंह यानी बीक सिर्फ दिखने के लिए नहीं है. इसका आर्टिकुलेटेड बीक एक ग्रिपर की तरह भी काम करता है और इसकी सहायता से Microduck 800 ग्राम तक वजन वाली चीजों को उठा सकता है.
इस तरह Microduck सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया छोटा रोबोट नहीं है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग की सुविधा इसे रिसर्च और फिजिकल AI के प्रयोग के लिए भी उपयोगी बना सकती है.