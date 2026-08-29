/बत्तख की शक्ल में आया AI रोबोट! चोंच से उठाएगा वजन, खुद सीखेगा नए काम; Hugging Face ने लॉन्च किया Microduck, कीमत...

AI और रोबोटिक्स की दुनिया में अब तक बड़े और इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स का बोलबाला देखने को मिलता था, लेकिन अब इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है. AI कंपनी Hugging Face ने एक ऐसा रोबोट पेश किया है जो आकार में किसी छोटे खिलौने जैसा दिखता है, लेकिन काम बड़े-बड़े रोबोट्स वाले करता है. देखने में बत्तख के आकार वाले इस रोबोट का नाम Microduck है, जो न सिर्फ बत्तख की तरह चल सकता है, बल्कि अपनी चोंच से अपने वजन जितना सामान उठाकर नए हुनर भी सीख सकता है. 399 डॉलर यानी करीब 38,000 की कीमत पर लॉन्च किए गए इस रोबोट की और क्या क्या खास बाते हैं, आइए जानते हैं...