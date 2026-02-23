Advertisement
trendingNow13119668
Hindi Newsटेकसाहब! मशीन नहीं सुनती दिल का दर्द; कंपनियों के हाई-टेक HR सिस्टम से परेशान हुए कर्मचारी, इस सर्वे का बड़ा खुलासा

साहब! मशीन नहीं सुनती दिल का दर्द; कंपनियों के हाई-टेक HR सिस्टम से परेशान हुए कर्मचारी, इस सर्वे का बड़ा खुलासा

HR Tech Trends: कंपनियां इन दिनों अपने HR डिपार्टमेंट को पूरी तरह डिजिटल बनाने की होड़ में लगी हैं. इसके लिए कहीं नए सॉफ्टवेयर लगाए जा रहे हैं, तो कहीं AI टूल्स से भर्ती और एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि टेक्नोलॉजी से काम तेज होगा और खर्च कम होगा. लेकिन हाल में सामने आई एक स्टडी ने इस सोच पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 23, 2026, 11:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साहब! मशीन नहीं सुनती दिल का दर्द; कंपनियों के हाई-टेक HR सिस्टम से परेशान हुए कर्मचारी, इस सर्वे का बड़ा खुलासा

HR Tech Trends: आज के समय में ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल गया है. अब छुट्टी लेनी हो, सैलरी स्लिप देखनी हो या बॉस की शिकायत करनी हो, सब कुछ एक 'ऐप' या 'चैटबॉट' पर सिमट कर रह गया है. कंपनियों को लगता है कि हमारे ऑफिस में जितना ज्यादा डिजिटल और हाई-टेक HR (Human Resources) होगा, हमारे एम्प्लॉई उतने ही खुश रहेंगे. लेकिन एक नई स्टडी ने इसकी पोल खोल दी है. रिपोर्ट कहती है कि आज के समय में कर्मचारियों को मशीनी जवाब नहीं, बल्कि एक सुनने वाला इंसान चाहिए. इस स्टडी को गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (GIM), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) रांची और अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी, कैनसस सिटी के रिसर्चर्स ने मिलकर तैयार किया है.

क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर से खुश होंगे कर्मचारी?
रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टडी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. बड़ी-बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपये खर्च करके एडवांस्ड एचआर सॉफ्टवेयर तो ले आती हैं, लेकिन वे यह भूल जाती हैं कि 'HR' में 'H' का मतलब Human (इंसान) होता है. स्टडी बताती है कि 10 में से 6 कर्मचारी आज भी किसी मुश्किल घड़ी में चैटबॉट से बात करने के बजाय अपने एचआर मैनेजर से आमने-सामने बात करना पसंद करते हैं. लेकिन जब टेक्नोलॉजी इंसान की जगह लेने की कोशिश करती है, तब दिक्कत शुरू होती है.

डिजिटल होते ऑफिस से बढ़ रही कर्मचारियों की दूरी
कंपनियां तेजी से हर चीज को ऑटोमेट कर रही हैं. भर्ती से लेकर छंटनी तक, अब सब कुछ एल्गोरिदम तय कर रहा है. लेकिन सर्वे में सामने आया है कि इस डिजिटल धक्के की वजह से कर्मचारी खुद को कंपनी से अलग-थलग महसूस करने लगे हैं. जब किसी एम्प्लॉई को मानसिक तनाव होता है या उसे करियर में उलझन होती है, तो एक ऐप उसे सिर्फ पॉलिसी बता सकता है, हौसला नहीं दे सकता. यही वजह है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पर एचआर सर्विसेज को बेहतर नहीं बनाया जा सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- उसने कर दिया ब्लॉक? DP गायब और सिंगल टिक का सन्नाटा... इस गुप्त ट्रिक से करें...

टेक्नोलॉजी से एम्प्लॉई को लग रहा डर
टेक्नोलॉजी से एम्प्लॉई को डर लग रहा है. क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लोगों के परफॉर्मेंस का ग्राफ तो दिखा सकता है, लेकिन उनकी मेहनत के पीछे के संघर्ष को नहीं समझ सकता. कई बार डिजिटल टूल्स इतने जटिल होते हैं कि कर्मचारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट के लिए भी घंटों परेशान रहते हैं. कर्मचारियों को लगता है कि डिजिटल डेटा के दौर में उनकी प्राइवेसी खतरे में है. उन्हें डर है कि उनकी हर एक्टिविटी पर मशीनें नजर रख रही हैं.

तो क्या है सही फॉर्मूला?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक्नोलॉजी लोगों की मदद के लिए होनी चाहिए. आज के समय में सफल वही कंपनियां होंगी जो हाई-टेक के साथ हाई-टच का फॉर्मूला अपनाएंगी. इसका मतलब रूटीन काम (जैसे अटेंडेंस या पेरोल) मशीनों को दें, लेकिन एम्प्लॉई वेलफेयर और बातचीत के लिए इंसानों को ही आगे रखें. अगर इंसान को सेंटर में रखकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, तभी सही मायने में बदलाव आ सकता है.

यह भी पढ़ें:- ड्रैगन और सिलिकॉन वैली के बीच 'सीक्रेट डील'! अब घर-घर पहुंचेंगे खतरनाक चीनी रोबोट

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

HR Tech TrendsWorkplace Digitizationhuman resourcesAI in HR

Trending news

पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
kerala story
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
Maharashtra Budget session
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
Mukul Roy Passes Away
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
Tejas
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
डिफेंस में दिखेगा दोस्‍ती का दम, आसमान की होगी किलेबंदी; परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
PM Modi Israel visit
डिफेंस में दिखेगा दोस्‍ती का दम, आसमान की होगी किलेबंदी; परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
Pakistan Afghanistan Conflict
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
Udhayanidhi Stalin
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
Tyson
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम