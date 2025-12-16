अमेरिका देखता रह गया! चीन ने आम लोगों के लिए लॉन्च कर दिया इंसानी रोबोट, कीमत सिर्फ 1 iPhone के बराबर

Bumi Humanoid Robot: चीन ने रोबोटिक्स की दुनिया में एक बार फिर बड़ा धमाका किया है. अमेरिका के बाद अब चीन भी आम लोगों के लिए इंसानी रोबोट लाने जा रहा है. सबसे खास बात यह है इसकी कीमत, मात्र एक आईफोन के बारबर कीमत अदा कर लोग इसे अपने घर ले जा सकेंगे! चीनी कंपनी Songyan Power की नई पेशकश Bumi ह्यूमनॉइड रोबोट अब लोग खरीद कर अपने घर ला सकते हैं. यह रोबोट चल सकता है, दौड़ सकता है, नाच सकता है और आवाज की कमांड को भी समझ सकता है. इसे खासकर बच्चों की शिक्षा और शुरुआती रोबोटिक्स सीखने के लिए तैयार किया गया है. यह दुनिया का सबसे सस्ता ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से एक है, जो नए साल यानी जनवरी 2026 से बिक्री के लिए तैयार होगा.

Songyan Power नाम की चीनी कंपनी ने एक नई डील के तहत 1000 Bumi ह्यूमनॉइड रोबोट Huichen Technology को सप्लाई करने का फैसला किया गया है. Bumi रोबोट दुनिया का सबसे सस्ता ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से एक है. जिसकी कीमत मात्र 9998 युआन यानी लगभग 1,30,000 है. इसके बाद अब सिर्फ कंपनियों या फैक्ट्रियों तक ही नहीं बल्कि स्कूल और घर पर भी लोग रोबोट का इस्तेमाल कर सकेंगे.

जहां एक तरफ जहां चीन कम कीमत में ह्यूमनॉइड रोबोट को घर-घर में पहुंचाने की तैयारी में है तो वहीं अमेरिका में भी ह्यूमनॉइड रोबोट की कीमत बहुत ज्यादा है. टेस्ला का ऑप्टिमस की कीमत लगभग ₹16 लाख से ₹25 लाख के आस-पास होने की उम्मीद है, वहीं एजिलिटी रोबोटिक्स का डिजिट करीब ₹2 करोड़ में बिकता है और इसे खासकर गोदामों और कारखानों के लिए तैयार किया गया है.

टेक और AI की दौड़ में नया मोड़

चीन की प्लानिंग तेजी से काम करने, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और कम मुनाफे में भी रोबोट को सस्ते दामों पर बेचने पर है, तो वहीं अमेरिका की रणनीति इससे पूरी तरह अलग है. अमेरिका का ध्यान एडवांस AI टेक्नोलॉजी और महंगे लेकिन ज्यादा काम आने वाले व्यावसायिक रोबोट बनाने पर दिया जा रहा है. दूसरे शब्दों में तो कहें तो चीन सस्ते हार्डवेयर और बड़े बाजार पर दांव लगा रहा है तो वहीं अमेरिका स्मार्ट सॉफ्टवेयर और हाई-टेक इस्तेमाल पर ध्यान दे रहा है.

चीन के कम कीमत वाले रोबोट शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में दुनिया भर में तेजी से अपनाए जा सकते हैं. हालांकि इसको लेकर कुछ जानकारों का मानना है कि बहुत सस्ती कीमतों की होड़ से भविष्य में नई टेक्नोलॉजी के विकास पर असर पड़ सकता है.

