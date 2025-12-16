Advertisement
trendingNow13042700
Hindi Newsटेकअमेरिका देखता रह गया! चीन ने आम लोगों के लिए लॉन्च कर दिया इंसानी रोबोट, कीमत सिर्फ 1 iPhone के बराबर

अमेरिका देखता रह गया! चीन ने आम लोगों के लिए लॉन्च कर दिया इंसानी रोबोट, कीमत सिर्फ 1 iPhone के बराबर

China affordable humanoid robot: रोबोटिक्स की दुनिया में चीन ने एक बार फिर ऐसा दांव चला है जिसने अमेरिका समेत पूरी टेक इंडस्ट्री को चौंका दिया है. अब तक जो इंसानी रोबोट सिर्फ रिसर्च लैब, फैक्ट्रियों या अरबों की कंपनियों में काम करते थे वही तकनीक अब आपके घर तक पहुंचने वाली है! चीन की कंपनी Songyan Power ने ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया है जिसकी कीमत महज एक iPhone के बराबर रखी गई है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 16, 2025, 12:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका देखता रह गया! चीन ने आम लोगों के लिए लॉन्च कर दिया इंसानी रोबोट, कीमत सिर्फ 1 iPhone के बराबर

Bumi Humanoid Robot: चीन ने रोबोटिक्स की दुनिया में एक बार फिर बड़ा धमाका किया है. अमेरिका के बाद अब चीन भी आम लोगों के लिए इंसानी रोबोट लाने जा रहा है. सबसे खास बात यह है इसकी कीमत, मात्र एक आईफोन के बारबर कीमत अदा कर लोग इसे अपने घर ले जा सकेंगे! चीनी कंपनी Songyan Power की नई पेशकश Bumi ह्यूमनॉइड रोबोट अब लोग खरीद कर अपने घर ला सकते हैं. यह रोबोट चल सकता है, दौड़ सकता है, नाच सकता है और आवाज की कमांड को भी समझ सकता है. इसे खासकर बच्चों की शिक्षा और शुरुआती रोबोटिक्स सीखने के लिए तैयार किया गया है. यह दुनिया का सबसे सस्ता ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से एक है, जो नए साल यानी जनवरी 2026 से बिक्री के लिए तैयार होगा.

Songyan Power नाम की चीनी कंपनी ने एक नई डील के तहत 1000 Bumi ह्यूमनॉइड रोबोट Huichen Technology को सप्लाई करने का फैसला किया गया है. Bumi रोबोट दुनिया का सबसे सस्ता ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से एक है. जिसकी कीमत मात्र  9998 युआन यानी लगभग 1,30,000 है. इसके बाद अब सिर्फ कंपनियों या फैक्ट्रियों तक ही नहीं बल्कि स्कूल और घर पर भी लोग रोबोट का इस्तेमाल कर सकेंगे.

जहां एक तरफ जहां चीन कम कीमत में ह्यूमनॉइड रोबोट को घर-घर में पहुंचाने की तैयारी में है तो वहीं अमेरिका में भी ह्यूमनॉइड रोबोट की कीमत बहुत ज्यादा है. टेस्ला का ऑप्टिमस की कीमत लगभग ₹16 लाख से ₹25 लाख के आस-पास होने की उम्मीद है, वहीं एजिलिटी रोबोटिक्स का डिजिट करीब ₹2 करोड़ में बिकता है और इसे खासकर गोदामों और कारखानों के लिए तैयार किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः हवा में लिखिए, स्क्रीन उभर आएंगे शब्द, IIIT के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया कमाल 
 
टेक और AI की दौड़ में नया मोड़
चीन की प्लानिंग तेजी से काम करने, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और कम मुनाफे में भी रोबोट को सस्ते दामों पर बेचने पर है, तो वहीं अमेरिका की रणनीति इससे पूरी तरह अलग है. अमेरिका का ध्यान एडवांस AI टेक्नोलॉजी और महंगे लेकिन ज्यादा काम आने वाले व्यावसायिक रोबोट बनाने पर दिया जा रहा है. दूसरे शब्दों में तो कहें तो चीन सस्ते हार्डवेयर और बड़े बाजार पर दांव लगा रहा है तो वहीं अमेरिका स्मार्ट सॉफ्टवेयर और हाई-टेक इस्तेमाल पर ध्यान दे रहा है.

चीन के कम कीमत वाले रोबोट शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में दुनिया भर में तेजी से अपनाए जा सकते हैं. हालांकि इसको लेकर कुछ जानकारों का मानना है कि बहुत सस्ती कीमतों की होड़ से भविष्य में नई टेक्नोलॉजी के विकास पर असर पड़ सकता है.

ये भी पढे़ंः आ गए दुनिया के सबसे छोटे रोबोट, नग्न आंखो से देखना भी मुश्किल, हैरान कर देगी खासियत

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Humanoid robotCheapest Humanoid Robot

Trending news

आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Terror
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
Bengal SIR
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
Luthra Brothers
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
CIA India China spying
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
MGNREGA
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल