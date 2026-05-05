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Hindi Newsटेकफ्लाइट में फट सकता था बम! इंसानों के साथ सफर कर रहे रोबोट के पास मिला प्रतिबंधित सामान; मच गया हड़कंप

फ्लाइट में फट सकता था 'बम'! इंसानों के साथ सफर कर रहे रोबोट के पास मिला 'प्रतिबंधित सामान'; मच गया हड़कंप

कैलिफोर्निया में सुरक्षा कारणों से 'Bebop' नामक ह्यूमनॉइड रोबोट ने विमान की उड़ान में एक घंटे की देरी कर दी. इस रोबोट में लगी लिथियम बैटरी एयरलाइन की 160 Wh की निर्धारित सीमा से बड़ी थी, जिसके चलते सुरक्षा जोखिम को देखते हुए बैटरी को जब्त कर लिया गया.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 05, 2026, 07:17 AM IST
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अमेरिका में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक ह्यूमनॉइड रोबोट की वजह से फ्लाइट लेट हो गई.
अमेरिका में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक ह्यूमनॉइड रोबोट की वजह से फ्लाइट लेट हो गई.

अमेरिका में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक ह्यूमनॉइड रोबोट की वजह से फ्लाइट लेट हो गई. “Bebop” नाम का यह रोबोट कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट में यात्री के तौर पर ट्रैवल कर रहा था. यह फ्लाइट Southwest Airlines की थी, जो ओकलैंड से सैन डिएगो जा रही थी. लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते फ्लाइट करीब एक घंटे लेट हो गई.

32 किलो के रोबोट ने बढ़ाई चिंता

करीब 70 पाउंड यानी 32 किलो वजनी Bebop अपने टीम के साथ “वर्क” के लिए ट्रैवल कर रहा था. हालांकि, एयरपोर्ट सिक्योरिटी को इस बात की चिंता हुई कि एक रोबोट को पैसेंजर के तौर पर ले जाना कितना सुरक्षित है. इसी वजह से उसकी जांच शुरू हुई और मामला थोड़ा जटिल हो गया. जब तक यह पूरा मामला सुलझ रहा था, तब तक Bebop ने यात्रियों का मनोरंजन भी किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने लोगों के सामने छोटे-छोटे एक्ट करके समय बिताने में मदद की.

बैटरी बनी सबसे बड़ी समस्या

हालांकि, असली समस्या रोबोट की बैटरी को लेकर सामने आई. एयरलाइन स्टाफ ने सवाल उठाया कि इसमें किस तरह की बैटरी लगी है और क्या वह फ्लाइट के लिए सुरक्षित है. जांच में पता चला कि Bebop में लगी लिथियम बैटरी एयरलाइन के तय सीमा से ज्यादा बड़ी थी. आम तौर पर फ्लाइट में 100Wh तक की बैटरी आसानी से कैरी-ऑन बैगेज में ले जाई जा सकती है. 100Wh से 160Wh तक की बैटरी कुछ शर्तों के साथ अनुमति पाती है, लेकिन 160Wh से ज्यादा क्षमता वाली बैटरी को आमतौर पर फ्लाइट में ले जाना मना होता है. Bebop की बैटरी इसी सीमा से ऊपर थी, इसलिए उसे जब्त करना पड़ा.

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क्यों खतरनाक होती हैं बड़ी लिथियम बैटरियां

लिथियम बैटरियां ज्यादा गर्म होने पर आग पकड़ सकती हैं, जिसे “थर्मल रनअवे” कहा जाता है. अगर फ्लाइट के दौरान ऐसी कोई घटना हो जाए, तो उसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता है और यह यात्रियों व विमान दोनों के लिए खतरा बन सकता है. इसी वजह से एयरलाइंस बैटरियों को लेकर सख्त नियम लागू करती हैं.

जांच और देरी की पूरी प्रक्रिया

इस पूरे मामले में एयरलाइन और एयरपोर्ट स्टाफ को सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत तुरंत फैसला लेना पड़ा. बैटरी की जांच की गई, नियमों के अनुसार उसकी क्षमता को वेरिफाई किया गया और फिजिकल इंस्पेक्शन भी हुआ. इसके अलावा, बैटरी को रोबोट से अलग करना पड़ा, जिससे और देरी हुई. इस प्रक्रिया में क्रू, ग्राउंड स्टाफ और सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच तालमेल जरूरी था. अंत में बैटरी को हटाने के बाद Bebop को फ्लाइट में बैठने की अनुमति दे दी गई और फ्लाइट ने उड़ान भरी.

आगे कैसे होगा रोबोट का ट्रैवल

रिपोर्ट के मुताबिक, अब कंपनी उस जब्त बैटरी को वापस पाने की कोशिश कर रही है ताकि अगला इवेंट समय पर पूरा किया जा सके. बड़ी बैटरियों को आमतौर पर अलग से “कार्गो” के तौर पर भेजा जाता है, क्योंकि उन्हें पैसेंजर के साथ केबिन में ले जाना सुरक्षित नहीं माना जाता. कंपनी ने साफ किया है कि Bebop आगे भी फ्लाइट से ट्रैवल करेगा, लेकिन अब बैटरी से जुड़े नियमों का खास ध्यान रखा जाएगा ताकि ऐसी समस्या दोबारा न हो.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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