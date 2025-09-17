पानी पीता है, इंसानों की तरह करता है काम; 'भूत' जैसा ये रोबोट देख हिल जाएगा दिमाग!

AI के आने के बाद दुनियाभार की टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अब रोबोटिक फील्ड में कई चौंकाने वाली चीजें सामने आने लगी हैं. इन दिनों Elon Musk की कंपनी Tesla भी एक खास तरह के रोबोट को तैयार कर रही है, जिसे ऑप्टिमस नाम दिया गया है. वहीं, हाल ही में खबर आई थी कि OpenAI भी एक ऐसा रोबोट बना रहा है जिसमें इंसानी खूबियां होंगी. इसी बीच अब हम आपके एक ऐसे रोबोट के जानकारी बटोर लाए हैं, दिखने में तो किसी भूत से कम नहीं है, लेकिन ये इंसानों की तरह पानी पीता है और कई काम करता है.

पोलैंड की कंपनी ने बनाया रोबोट

दरअसल, हाल ही में पोलैंड की कंपनी Clone Robotics ने इस ह्यूमनॉइड को तैयार किया है. इसे लेकर कंपनी के CEO और को-फाउंडर धनुष राधाकृष्णन का कहना है कि वो एक ऐसा फिल्मी रोबोट बनाना चाहते थे, जो sci-fi फिल्मों में दिखने वाली चीजों को रियलटी में बदल पाए. राधाकृष्णन अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा कि उनकी कंपनी 2021 में शुरू हुई है और वह एक ऐसा रोबोट तैयार करने की प्लानिंग में हैं जो इंसानों की ही तरह सारे टास्क कर पाए. कंपनी ने बताया कि उनका ये रोबोट फल काटने से लेकर दरवाजा खोलने का भी काम कर लेता है.

सिर्फ हाथ बनाने में लगे 18 महीने

राधाकृष्णन ने बताया कि ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाने की शुरुआत उन्होंने उसके हाथ वाले हिस्से से की थी. उन्होंने कहा कि इंसानी हाथ शरीर का सबसे ज्यादा काम करने वाला हिस्सा होता है, जिसमें बहुत मूवमेंट होते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे में उन्हें रोबोट के इस हाथ को बनाने में 18 महीनों का वक्त लगा है. इसके बाद एक साल के भीतर उनकी कंपनी ने इसके फुल-बॉडी प्रोटोटाइप को तैयार कर लिया. ये रोबोट अभी तैयार है, लेकिन इसे और अपडेट किया जाना है. कंपनी इसे और ट्रेन कर रही है. इसके अलावा इसमें इंसानों जैसी दिखने वाली खास स्किन भी जोड़ी जाएगी, जो चीजों को सेंस कर सकेगी.

कैसे काम करता है रोबोट

अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ये रोबोट बाकी सबसे लगता है. जहां बाकी सभी रोबोट्स मोटर या बैटरी से चलाए जाते हैं. वहीं, ये नया और अनोखा ह्यूमनॉइड पानी से चलता है. बताया जा रहा है कि इस रोबोट को चलाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. ये एक छोटे पावरफुल कॉम्पैक्ट पंप से ऑपरेट किया जाता है. कंपनी ने इस सिस्टम को बेहद दिलचस्प नाम दिया है, हाइड्रोलिक हार्ट. यह रोबोट की मसल्स में पानी पंप करता है, जिससे रोबोट में मूवमेंट हो पाती है. सिस्टम के अंदर ही ये पानी रहती है और जरूरत पड़ने पर इसमें एक्स्ट्रा पानी भी डाला जा सकता है.