Dhurandhar के गाने पर अक्षय खन्ना स्टाइल में नाचा Robot! देखकर झूम उठे IITians, Video ने हिला डाला इंटरनेट

भारत के एक बड़े टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में उस वक्त सबकी नजरें मंच पर टिक गईं, जब एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने अचानक ऐसा काम कर दिखाया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. IIT बॉम्बे में आयोजित Techfest 2025 के दौरान यह रोबोट मेन स्टेज पर आया और एक लाइव डांस परफॉर्मेंस देकर टेक्नोलॉजी और मनोरंजन के बीच की लाइन को लगभग मिटा दिया. यह कोई साधारण डेमो नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह कोरियोग्राफ किया गया स्टेज शो था.

Fa9la गाने पर रोबोट का डांस

Techfest 2025 में ह्यूमनॉइड रोबोट ने अरबी ट्रैक “Fa9la” पर डांस किया. यह परफॉर्मेंस छात्रों, परिवारों, रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजिस्ट्स से भरे ऑडियंस के सामने हुई. Techfest को एशिया का सबसे बड़ा साइंस और टेक्नोलॉजी फेस्टिवल माना जाता है और ऐसे मंच पर रोबोट का इस तरह परफॉर्म करना अपने आप में खास बन गया. आमतौर पर जहां रोबोटिक्स को लैब या स्टेज डेमो तक सीमित देखा जाता है, वहीं इस परफॉर्मेंस ने उसे एक क्रिएटिव अनुभव में बदल दिया.

Techfest और रोबोटिक्स का रिश्ता

Techfest लंबे समय से रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस इंजीनियरिंग रिसर्च का मंच रहा है. हर साल यहां नई टेक्नोलॉजी को दिखाया जाता है, लेकिन इस बार का ह्यूमनॉइड डांस इसलिए अलग था क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी को आम लोगों के सामने एक जीवंत और मनोरंजक रूप में पेश किया गया. यह परफॉर्मेंस कंट्रोल्ड लैब एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर पब्लिक स्टेज पर हुई, जिसने इसे और खास बना दिया.

इंजीनियरिंग और परफॉर्मेंस का मेल

स्टेज पर दिखा यह ह्यूमनॉइड रोबोट अपनी बनावट और मूवमेंट के मामले में Unitree Robotics के Unitree G1 जैसा नजर आया. यह रोबोट करीब 4.3 फीट लंबा है और इसका वजन लगभग 77 पाउंड बताया जाता है. इसकी बॉडी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके हाथ, पैर और धड़ एक साथ तालमेल में मूव कर सकें. इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर्स और रियल-टाइम मोशन कंट्रोल एल्गोरिदम की मदद से यह रोबोट तेज और डायनैमिक मूवमेंट के दौरान भी संतुलन बनाए रखता है.

सेंसर और बैलेंस की भूमिका

ह्यूमनॉइड रोबोट में डेप्थ कैमरा और LiDAR सेंसर लगे होते हैं, जो इसे आसपास के माहौल को समझने में मदद करते हैं. इन्हीं सेंसर की वजह से रोबोट अपनी पोजिशन तुरंत एडजस्ट कर पाता है. IIT बॉम्बे के मंच पर रोबोट ने जिस तरह गाने की बीट्स के साथ मूवमेंट बदले, उससे साफ दिखा कि ह्यूमनॉइड लोकोमोशन और कंट्रोल सिस्टम में काफी तरक्की हो चुकी है.

पहली बार नहीं हुआ ऐसा प्रदर्शन

Techfest में यह परफॉर्मेंस कोई अकेली घटना नहीं थी. हाल के महीनों में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लाइव स्टेज परफॉर्मेंस में ज्यादा देखा जाने लगा है. Unitree G1 रोबोट्स चीन में एक बड़े कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर Wang Leehom के साथ सिंक्रोनाइज्ड डांस भी कर चुके हैं. इंसानों के साथ एक ही स्टेज पर, लाइव म्यूजिक और तेज लाइटिंग के बीच परफॉर्म करना रोबोटिक्स के लिए एक बड़ा टेस्ट माना जाता है.

क्यों जरूरी हैं लाइव स्टेज परफॉर्मेंस

ऐसी लाइव परफॉर्मेंस रोबोट्स के लिए सिर्फ शो नहीं होतीं. ये बैलेंस, टाइमिंग और एडैप्टेबिलिटी को परखने का मौका देती हैं. स्टेज पर लाइट्स बदलती हैं, साउंड वाइब्रेशन होते हैं और फर्श भी पूरी तरह एकसार नहीं होता. ऐसे माहौल में परफॉर्म करना रोबोटिक सिस्टम्स की असली परीक्षा बन जाता है. इसी वजह से अब स्टेज परफॉर्मेंस को रोबोटिक्स कंपनियां एक प्रूविंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रही हैं.

गाने का बॉलीवुड कनेक्शन

“Fa9la”, जिसे “Sher-e-Baloch” भी कहा जाता है, हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ में शामिल है. इस फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और इसमें आर माधवन, रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार नजर आते हैं. इस गाने को बहरीन के रैपर Flipperachi ने कंपोज किया है और इसकी बीट्स और कोरियोग्राफी पहले से ही चर्चा में रही हैं. Techfest 2025 में इस गाने पर रोबोट का डांस टेक्नोलॉजी और पॉप कल्चर के मेल का एक अनोखा उदाहरण बन गया.

लैब से बाहर निकलती रोबोटिक्स

IIT बॉम्बे के मंच पर हुआ यह डांस परफॉर्मेंस इस बात का संकेत है कि ह्यूमनॉइड रोबोट अब सिर्फ फैक्ट्रियों या रिसर्च लैब्स तक सीमित नहीं रह गए हैं. टेक फेस्टिवल के स्टेज पर, रोशनी और तालियों के बीच, एडवांस इंजीनियरिंग ने खुद को नए अंदाज में पेश किया और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आने वाले समय में रोबोट हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन सकते हैं.