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अब डांस स्टेज पर भी जलवा दिखा रहे रोबोट! अमेरिका गॉट टैलेंट में किए पंच, किक और बैकफ्लिप; करतब देख जज ने दबाया गोल्डन बजर

फैक्ट्री और लैब्स की चारदीवारी से निकलकर अब रोबोट्स मनोरंजन की दुनिया में धमाल मचा रहे हैं. अमेरिका गॉट टैलेंट के मंच पर चाइनीज रोबोट्स ने मार्शल आर्ट्स और बैकफ्लिप के ऐसे जादुई करतब दिखाए कि जज भी हैरान रह गए.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 20, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:21 AM IST
अब डांस स्टेज पर भी जलवा दिखा रहे रोबोट! अमेरिका गॉट टैलेंट में किए पंच, किक और बैकफ्लिप; करतब देख जज ने दबाया गोल्डन बजर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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