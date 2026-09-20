/अब डांस स्टेज पर भी जलवा दिखा रहे रोबोट! अमेरिका गॉट टैलेंट में किए पंच, किक और बैकफ्लिप; करतब देख जज ने दबाया गोल्डन बजर

आज की इस डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी की दुनिया हर दिन हैरान करने वाले आयाम छू रही है. अभी तक आपने रोबोट्स को फैक्ट्री या फिर लैब में काम करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी रोबोट को मार्शल आर्ट्स करते और बैकफ्लिप मारते देखा है? अमेरिका के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो अमेरिका गॉट टैलेंट (America's Got Talent) के मंच पर कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
चाइनीज कलाकारों के साथ मिलकर चीनी एडवांस रोबोट्स ने जिस तरह का तालमेल दिखाया है, उसने यह साबित कर दिया है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी अब हमारे बीच आ चुकी है. चाइनीज डांसर वू यूफेई के साथ मिलकर इन रोबोट्स ने मार्शल आर्ट्स, डांस और टेक्नोलॉजी का ऐसा मेल दिखाया कि देखने वाले दंग रह गए. इस परफॉर्मेंस में चीन की यूनिट्री कंपनी के G1 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने इंसानी कलाकारों के साथ कदम से कदम मिलाकर किक, पंच और बैकफ्लिप जैसे खतरनाक स्टंट किए.
यह पहली बार नहीं है जब इन रोबोट्स ने अमेरिका गॉट टैलेंट के मंच पर अपनी ताकत दिखाई है. वू येफेई और यूनिट्री के 8 G1 ह्यूमनॉइड रोबोट्स इससे पहले जून में सीजन 21 के ऑडिशन में नजर आए थे. उस दौरान रोबोट्स ने डांस, बैलेंस बनाने और बैकफ्लिप जैसे कई मूव्स करके जजों को प्रभावित किया था. चारों जजों ने इस एक्ट को हां कहा था और यह अगले राउंड में पहुंच गया था.
इस एक्ट की नई परफॉर्मेंस 8 सितंबर को अमेरिका गॉट टैलेंट के क्वार्टर फाइनल की चौथी रात में हुई. इस बार रोबोट्स के साथ इंसानी डांसर्स ने मार्शल आर्ट से प्रेरित कोरियोग्राफी पेश की. रोबोट और इंसान एक साथ पंच, किक और फ्लिप करते नजर आए. दोनों के बीच इतना अच्छा तालमेल था कि पूरी परफॉर्मेंस एक ही टीम की तरह दिखाई दे रही थी.
अमेरिका गॉट टैलेंट ने भी इस परफॉर्मेंस को अपने आधिकारिक वीडियो में EPIC बताया है.
Chinese robots just stole the show at America's Got Talent pic.twitter.com/AttExtXFqc
The Gulag (@WelcomeTheGulag) September 18, 2026
इस परफॉर्मेंस में यूनिट्री G1 ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रयोग किया गया. यह एक ऐसा रोबोट है जिसे इंसानों जैसी चाल और कई तरह के कठिन मूवमेंट करने के लिए तैयार किया गया है. कंपनी पहले भी G1 को चलते, दौड़ते, बैलेंस बनाते और मुश्किल मूव्स करते हुए दिखा चुकी है.
लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है कि शो में रोबोट्स खुद से मार्शल आर्ट के नए मूव्स नहीं बना रहे थे. यह एक पहले से तैयार और अच्छी तरह कोरियोग्राफ की गई परफॉर्मेंस थी. रोबोट्स को इंसानों के साथ तय किए गए मूव्स को सटीक तरीके से दोहराना था.
फिर भी इंसानों के साथ लगातार एक ही टाइमिंग में इतने कठिन मूव्स करना एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बैलेंस, कंट्रोल और मूवमेंट टेक्नोलॉजी को दिखाता है.
इस परफॉर्मेंस के बाद शो की जज सोफिया वेरगारा ने यूनिट्री एक्ट के लिए अपना लाइव गोल्डन बजर इस्तेमाल किया. इसके साथ ही यह एक्ट सीधे अमेरिका गॉट टैलेंट के फिनाले में पहुंच गया.
ह्यूमनॉइड रोबोट्स का इस तरह मनोरंजन की दुनिया में आना यह भी दिखाता है कि इन मशीनों का इस्तेमाल अब सिर्फ रिसर्च लैब या फैक्ट्री तक सीमित नहीं है. डांस, स्पोर्ट्स और लाइव शो जैसे क्षेत्रों में भी रोबोट्स की क्षमताओं को लोगों के सामने दिखाया जा रहा है.