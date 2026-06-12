अगर आप भी बारिश के बाद होने वाली उमस से परेशान हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है. आज के समय में ज्यादातर घरों में एयर कंडीशनर मौजूद है. अगर आपके भी घर AC है, तो आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. AC सिर्फ कमरा ठंडा करने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें कुछ ऐसे स्मार्ट फीचर्स छिपे हैं जो इस चिपचिपे मौसम को पल भर दूर कर ठंडक ला सकते हैं. Voltas के स्पोक्सपर्सन ने उन्हीं मानसून टेक ट्रिक्स को बताए हैं, जो उमस को दूर और आपकी सेहत के साथ ही साथ बिजली के बिल का भी पूरा ख्याल रखेंगी.