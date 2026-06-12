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बारिश में कैसे खत्म करें चिपचिपी गर्मी? Voltas ने बता दी उमस गायब करने की धांसू Trick

AC Dry Mode Benefits: जून के महीने में हो रही बरिश से गर्मी से तो जरूर राहत मिलती है, लेकिन साथ ही घरों में उमस, सीलन और खराब एयर क्वालिटी की समस्या भी बढ़ जाती है. ऐसे में AC के कुछ स्मार्ट फीचर्स और आसान टेक टिप्स अपनाकर आप मानसून में भी घर को ठंडा, फ्रेश बनाए रख सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:51 AM IST
बारिश में कैसे खत्म करें चिपचिपी गर्मी? Voltas ने बता दी उमस गायब करने की धांसू Trick

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