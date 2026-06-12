Monsoon Tech Tips: चिलचिलाती गर्मी के बीच-बीच हो रही बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे रही है. बारिश से न सिर्फ मौसम सुहाना हो जा रहा है, बल्कि गर्मी से भी कुछ राहत मिल जा ही है. लेकिन इस सुहाने मौसम के साथ ही शुरू होती है घरों के अंदर की असली परेशानी, वो है चिपचिपाती उमस और सीलन की बदबू. खिड़की-दरवाजे बंद होने की वजह से घर की हवा भारी हो जाती है, सोफे-परदे मानों गीले लगने लगते हैं और कूलर भी इस मौसम में जवाब देने लगता है. ऐसे में समझ नहीं आता कि इस उमस को कैसे दूर किया जाए?
अगर आप भी बारिश के बाद होने वाली उमस से परेशान हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है. आज के समय में ज्यादातर घरों में एयर कंडीशनर मौजूद है. अगर आपके भी घर AC है, तो आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. AC सिर्फ कमरा ठंडा करने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें कुछ ऐसे स्मार्ट फीचर्स छिपे हैं जो इस चिपचिपे मौसम को पल भर दूर कर ठंडक ला सकते हैं. Voltas के स्पोक्सपर्सन ने उन्हीं मानसून टेक ट्रिक्स को बताए हैं, जो उमस को दूर और आपकी सेहत के साथ ही साथ बिजली के बिल का भी पूरा ख्याल रखेंगी.
मानसून में सबसे बड़ी समस्या हवा में मौजूद नमी की होती है. इससे बचने के लिए अपने AC के Dry Mode का इस्तेमाल करें. यह फीचर कमरे को बिना ज्यादा ठंडा किए हवा में मौजूद ज्यादा नमी को सोख लेता है, जिससे चिपचिपाहट लगभग खत्म हो जाती है. इसके साथ ही तापमान में उतार-चढ़ाव होने पर Turbo Cooling का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे तुरंत राहत मिल सकती है. इन्वर्टर AC बिजली की बचत के साथ लगातार अच्छी कूलिंग देने में मदद करती है.
बारिश के कारण घरों के खिड़की-दरवाजे अक्सर बंद रहते हैं, जिससे घर के अंदर की हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है. आजकल के मॉडर्न AC में Multi-stage Filtration और HEPA Filters आते हैं, जो हवा में मौजूद धूल-मिट्टी, बैक्टीरिया और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को दूर करते हैं.
आजकल की नई कूलिंग टेक्नोलॉजी में Air Quality Indicators और PM 1.0 Sensors इन-बिल्ट आ रहे हैं. ये आपको रियल-टाइम में जानकारी देते हैं कि आपके कमरे की हवा कितनी साफ है, जिससे आप आवश्यकता के अनुसार AC या एयर प्यूरीफायर की सेटिंग्स में बदलाव कर सकें.
जैसे ही बारिश बंद हो, थोड़ी देर के लिए घर की खिड़कियां और दरवाजे खोल दें, जिससे फ्रेश हवा कमरे में आ सके. इसके साथ ही किचन और बाथरूम में Exhaust Fans का प्रयोग करें, जिससे वहां नमी और उमस न होने पाए.
बारिश शुरू होते ही घर की दीवारों, खिड़कियों और बालकनी को देखें, अगर कहीं से पानी रिस रहा है या सीलन की समस्या हो रही है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं. सीलन की वजह से घर में फंगस लग सकती है, जो सेहत के लिए खतरनाक है.
मानसून में AC पर लोड बढ़ जाता है. इसलिए बेहतर परफॉर्मेंस के लिए समय पर AC के फिल्टर्स को साफ करें और ड्रेनेज सिस्टम की समय समय पर जांच करें. रेगुलर सर्विसिंग से AC की कूलिंग पॉवर बनी रहती है और बिजली का बिल भी कम आता है.
टेक एक्सपर्ट की राय: मानसून में घर को सुरक्षित और आरामदायक बनाए रखने का मतलब सिर्फ बारिश के पानी को रोकना नहीं है, बल्कि घर के अंदर की हवा को साफ और सूखा रखना भी है. स्मार्ट अप्लायंसेज और सही आदतों की मदद से आप इस सुहाने मौसम का पूरा आनंद ले सकते हैं.