मां के घुटने का दर्द देख तड़प उठा बेटा, बना डाला 5 रुपये के सिक्के जितना छोटा डिवाइस; तुरंत दूर करता है भयंकर दर्द!

Pain Relief Device: घुटनों का दर्द, साइटिका और कमर दर्द से आज बहुत लोग परेशान है. दर्द की दवा कुछ देर तो असर करती है, लेकिन उसके बाद फिर से भयंकर दर्द शुरू हो जाता है. ऐसे में हैदराबाद के एक शख्स ने अपनी मां की तकलीफ को देखकर ऐसा डिवाइस बना दिया है, जो अब हजारों लोगों के लिए राहत की उम्मीद बन रहा है. Curapod नाम का यह छोटा वियरेबल डिवाइस बिना दवाओं और सर्जरी के दर्द कम करने का दावा करता है.
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Pain Relief Device: क्या आप या फिर आपके घर में कोई घुटने के दर्द, साइटिका या कमर दर्द से परेशान हैं? अगर हां, तो हैदराबाद के एक शख्स ने इस बीमारी का कमाल का समाधान खोज निकाला है. हैदराबाद के एक 31 साल के फार्मासिस्ट सूर्या मगुलुरी ने अपनी मां के घुटने के दर्द से परेशान होकर एक ऐसा वियरेबल डिवाइस बना दिया है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के क्रोनिक यानी पुराने से पुराने दर्द से राहत दिला सकता है. इस मेड-टेक स्टार्टअप का नाम Litemed है और इनके इस अनोखे लाइट-थेरेपी डिवाइस का नाम Curapod है.
इस डिवाइस के लॉन्च से मात्र 12 से 15 महीने के भीतर ही कंपनी 30,000 से ज्यादा यूनिट्स सेल कर चुकी है, और अब तक 2 लाख से ज्यादा पेन मैनेजमेंट सेशंस में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है.
सबसे खास बात है Curapod की साइज. यह डिवाइस मात्र एक 5 रुपये के सिक्के के बराबर का है. जिसे आप जेब में भी आसानी से रख सकते हैं. यह डिवाइस फोटोबायोमॉड्यूलेशन यानी PBM टेक्नोलॉजी पर काम करता है. डिवाइस से निकलने वाली रेड एलईडी लाइट दर्द वाले हिस्से की स्किन के अंदर तक जाती है और वहां ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है. ब्लड फ्लो बढ़ने से सूजन की समस्या दूर होती है, जिससे गठिया, साइटिका और कंधे के दर्द में 60% तक राहत मिलती है.
सेफ्टी को देखते हुए इस डिवाइस में ऑटो-कटऑफ फीचर है, जो हर 30 मिनट के सेशन के बाद इसे खुद ही ऑफ कर देता है. एक बार चार्ज करने पर यह दो सेशन तक चलता है.
जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर चुके सूर्या मगुलुरी के मुताबिक यह डिवाइस को मार्केट में लाने से पहले कड़े क्लीनिकल ट्रायल और 7 सेफ्टी सर्टिफिकेट्स से गुजरना पड़ा है. यह भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के पास रजिस्टर्ड एक प्रमाणित मेडिकल डिवाइस है. इसे बनाने वाली पूरी यूनिट हैदराबाद में ही स्थित है.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस डिवाइस के 60 प्रतिशत यूजर्स 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं हैं, जो घुटनों के दर्द से सबसे ज्यादा परेशान हैं. हालांकि, इसे खरीदने वाले ज्यादातर युवा हैं, जो अपने माता-पिता या दादा-दादी के लिए इसे ऑर्डर करते हैं. इसके साथ ही 35 साल से ज्यादा उम्र के वो कॉरपोरेट कर्मचारी भी इसके बड़े खरीदार हैं जिन्हें ऑफिस में लंबे समय तक बैठना या खड़े रहना पड़ता है. इसकी कीमत 8,399 रुपये है.
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