/न डीजल, न बिजली की जरूरत...सिर्फ हाइड्रोजन से चलेगी यह अनोखी ट्रेन, प्रदूषण की जगह छोड़ेगी सिर्फ पानी; आखिर क्या है तकनीक?

भारतीय रेलवे जल्द ही देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी देने की तैयारी में है. यह सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं, बल्कि रेल परिवहन में तकनीकी बदलाव की बड़ी शुरुआत मानी जा रही है. खास बात यह है कि यह ट्रेन हाइड्रोजन ईंधन की मदद से खुद बिजली तैयार करेगी और संचालन के दौरान लगभग शून्य उत्सर्जन करेगी. इससे पर्यावरण पर पड़ने वाला असर भी बेहद कम होगा.
अब तक इलेक्ट्रिक ट्रेनें ओवरहेड बिजली लाइनों से ऊर्जा प्राप्त करती रही हैं, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक इस व्यवस्था से अलग है. इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया से ट्रेन के भीतर ही बिजली तैयार होती है. इस पूरी प्रक्रिया के बाद केवल जल वाष्प निकलती है, जिससे यह तकनीक पर्यावरण के लिहाज से बेहद स्वच्छ मानी जाती है.
एक तरह से देखा जाए तो, यह ट्रेन एक बार फिर से अपने ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल खुद करती है, जैसे कभी भाप और डीजल से चलने वाले इंजन करते थे. लेकिन कोयले या डीजल जैसे पारंपरिक ईंधन जलाने के बजाय, हाइड्रोजन वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर ट्रेन के अंदर बिजली पैदा करता है, जिससे दहन और बाहरी बिजली आपूर्ति पर निर्भरता खत्म हो जाती है. चूंकि स्वच्छ हाइड्रोजन तकनीक से ट्रेन के अंदर ही बिजली पैदा होती है, इसलिए यह ट्रेन रेल परिवहन का सबसे पर्यावरण-अनुकूल रूप है, जो सतत गतिशीलता के भविष्य को शक्ति प्रदान करती है. इस एडवांस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए, ट्रेन में मल्टीलेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम लगाए हैं जो हाइड्रोजन रिसाव, गर्मी, आग और धुएं का पता लगाने में सक्षम हैं.
सामान्य डीजल इंजन बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक प्रदूषक छोड़ते हैं, लेकिन यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित होती है. इसमें फ्यूल सेल के भीतर हाइड्रोजन और वातावरण की ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिससे सीधे बिजली तैयार होती है. यही बिजली ट्रेन की मोटरों को शक्ति देती है. इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि संचालन के दौरान प्रदूषण के रूप में केवल जलवाष्प और मामूली गर्मी ही निकलती है. यही वजह है कि इसे पूरी तरह कार्बन-मुक्त परिवहन का विकल्प माना जा रहा है. ट्रेन के लिए ईंधन उपलब्ध कराने हेतु जींद में स्वदेशी हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट बनाया गया है, जिसे संचालन के लिए PESO (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) की मंजूरी भी प्राप्त है.
भारतीय रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव किया है. कभी भाप और कोयले से चलने वाली रेल व्यवस्था अब आधुनिक और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ चुकी है. बीते 12 वर्षों में बड़े पैमाने पर हुए विद्युतीकरण के कारण आयातित डीजल पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आई है. यही बदलाव अब हाइड्रोजन आधारित रेल सेवाओं के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहा है.
रेलवे के अनुसार, देश के 99 प्रतिशत से अधिक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का विद्युतीकरण पूरा किया जा चुका है. इसके बाद अब अगला लक्ष्य ऐसी ट्रेनों को बढ़ावा देना है, जो न केवल स्वच्छ हों बल्कि ऊर्जा के मामले में भी आत्मनिर्भर बन सकें. हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन इसी दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है. जिंद-सोनीपत खंड पर 75 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किमी प्रति घंटे की डिज़ाइन गति के साथ, यह ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किमी के इस मार्ग पर तेज भी है.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक आने वाले वर्षों में रेल परिवहन की तस्वीर बदल सकती है. इससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को भी मजबूती मिलेगी. भारतीय रेलवे की यह पहल भविष्य की टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.