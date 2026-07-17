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न डीजल, न बिजली की जरूरत...सिर्फ हाइड्रोजन से चलेगी यह अनोखी ट्रेन, प्रदूषण की जगह छोड़ेगी सिर्फ पानी; आखिर क्या है तकनीक?

Hydrogen Train: डीजल और बिजली के बिना चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन को भविष्य के स्वच्छ परिवहन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली यह ट्रेन ऊर्जा पैदा करने के दौरान प्रदूषण के बजाय मुख्य रूप से पानी छोड़ती है. जानिए कैसे काम करती है हाइड्रोजन ट्रेन, इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक क्या है और यह पारंपरिक डीजल ट्रेनों का पर्यावरण-अनुकूल विकल्प क्यों मानी जा रही है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 17, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:24 AM IST
न डीजल, न बिजली की जरूरत...सिर्फ हाइड्रोजन से चलेगी यह अनोखी ट्रेन, प्रदूषण की जगह छोड़ेगी सिर्फ पानी; आखिर क्या है तकनीक?
Image Credit: PIB (इस तकनीक से चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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