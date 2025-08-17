I am Not Robot नहीं, ये है साइबर ठगों का जाल! एक क्लिक करते ही फोन से चला जाएगा आपका 'कंट्रोल'

Cyber Fraud: आजकल साइबर फ्रॉड करने के तरीके हर दिन बदलते जा रहे हैं. साइबर ठगी नए-नए तरीकों से लोगों को अपनी जाल में फंसाकर ठगी कर रहे हैं. इंटरनेट पर तो हर कदम पर जैसे खतरा हो. कई बार वेबसाइट पर सामान्य सा दिखाई देने वाला कैप्चा यानी I am Not Robot भी फ्रॉड का जरिए बन सकता है. भले ही यह आपको नार्मल लगे लेकिन इन दिनों इस तरह से भी फ्रॉड खूब हो रहा है. साइबर क्रिमिनल नकली कैप्चा की सहायता से यूजर्स के मोबाइल या कंप्यूटर में खतरनाक वायरस डाल सकते हैं. लोग जल्दी में इसे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसी बीच उनका डिवाइस खतरनाक वायरल आ जाता है. ऐसे में फ्रॉड से बचने के लिए सावधानी ही एक जरिया है.



पहले जान लीजिए क्या है CAPTCHA

आपने वेबसाइटों पर अक्सर ही देखा होगा I am Not Robot लिखा हुआ पॉपअप आपके स्क्रीन पर आ जाता है. इसे ही कैप्चा कहते हैं. इसका पूरा नाम कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन्स अपार्ट ( CAPTCHA) है. इसका मतलब होता है यह जानना कि आप रोबोट नहीं इंसान हैं.

ये भी पढ़ेंः आप भी करते हैं AI से ट्रिप प्लानिंग? कहीं महंगी न पड़ जाए ये आदत! चौंका देगा ये मामला

फर्जी कैप्चा है खतरनाक

इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार साइबर क्रिमनल अब फ्रॉड करने के लिए नकली कैप्चा का सहारा ले रहे हैं. ये फर्जी कैप्चा आपको मैलवेयर डाउनलोड करने के लिए उकसाते हैं. बीडी सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के CEO जाकिर हुसैन रंगवाला के मुताबिक फर्जी कैप्चा अक्सर हैक की गई वेबसाइट, फर्जी विज्ञापनों या फिशिंग ईमेल के माध्यम से फैलाए जाते हैं. ये फेमस वेबसाइट्स की कॉपी या फेक साइट पर भी होते हैं और आपको ब्राउजर नोटिफिकेशन ऑन करने या कोई फाइल डाउनलोड करने को भी कह सकते हैं.

भूल से भी न करें ये गलती

एक्सपर्ट बताते हैं कि साइबर ठगी इन नकली कैप्चा के जरिये एक आपके डिवाइस में खतरनाक लुमा स्टीलर मैलवेयर को फैलाते हैं. इसके लिए अपराधी फेक साइट भी बनाते हैं, जो गूगल के असली कैप्चा पेज जैसी दिखती हैं. ये साइट्स आपको कुछ खास कमांड चलाने के लिए अपील करती है, जैसे- विंडोज में रन डायलॉग (Win+R), Ctrl+V दबाकर कमांड पेस्ट करना और फिर एंटर दबाना. हमारे ये लिए आम होते हैं लेकिन वास्तव में ये सीक्रिट कोड होते हैं, जो आपके डिवाइस में मैलवेयर डाउनलोड कर देता है. एक्सर्ट के मुताबिक नकली कैप्चा पर क्लिक करना बड़ा खतरा नहीं है परेशानी तो तब शुरू होती है जब आप उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं.

इस फ्रॉड से बचने का क्या है तरीका

अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहें तो साइबर ठग के इन तरीकों को आसानी से जान सकते हैं. इसके लिए आप वेबसाइट का एड्रेस यानी URL जरूर चेक करें. अगर उसमें गलत स्पेलिंग, अलग चिह्न या अनजान डोमेन हो तो सावधान हो जाएं. सबसे जरूरी बात ये भी एक फर्जी कैप्चा अचानक पॉप-अप के रूप में आता है, न कि वेबसाइट का हिस्सा होता है.