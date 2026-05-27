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'सबका बिल मेरा...' जानिए क्यों इस अरबपति ने सड़क पर खड़े होकर उड़ाए नोट, वजह बेहद मजेदार है

Nvidia के CEO जेनसन हुआंग ने ताइवान के एक नाइट मार्केट में ग्रिल्ड कॉर्न (भुट्टा) खरीदने के लिए लंबी लाइन देखी, तो अपना ऑर्डर पहले पाने के लिए वहां मौजूद सभी ग्राहकों का बिल खुद चुकाने की पेशकश कर दी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 27, 2026, 07:29 AM IST
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'सबका बिल मेरा...' जानिए क्यों इस अरबपति ने सड़क पर खड़े होकर उड़ाए नोट, वजह बेहद मजेदार है

दुनिया की सबसे बड़ी AI और चिप कंपनियों में से एक Nvidia के CEO Jensen Huang इन दिनों एक अनोखी वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. करीब 185 अरब डॉलर की अनुमानित संपत्ति रखने वाले जेनसन हुआंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह ताइवान के एक नाइट मार्केट में ग्रिल्ड कॉर्न (भुट्टा) खरीदते दिखाई देते हैं. खास बात यह है कि लंबी लाइन देखकर उन्होंने वहां मौजूद सभी ग्राहकों का बिल चुकाने की पेशकश कर दी, ताकि उन्हें अपना ऑर्डर सबसे पहले मिल सके.

 

 

वीडियो में हुआंग बेहद सहज अंदाज में स्टॉल के पास पहुंचते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, “मैं सबका पैसा देता हूं, क्या मुझे पहला भुट्टा मिल सकता है?” इसके बाद वह काउंटर पर नकद पैसे निकालते हुए नजर आते हैं. यह पल वहां मौजूद लोगों के लिए काफी हैरान करने वाला था और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

सीधे लाइन नहीं तोड़ी, सभी का भुगतान करने की पेशकश की

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, जेनसन हुआंग ने सीधे कतार तोड़ने की कोशिश नहीं की. उन्होंने स्टॉल पर मौजूद सभी ग्राहकों के ऑर्डर का भुगतान करने की पेशकश की, जबकि खुद भी अपने भुट्टे का इंतजार करते रहे.

वीडियो में उन्हें स्टॉल के मालिक से बातचीत करते और आसपास मौजूद लोगों के साथ हंसी-मजाक करते भी देखा जा सकता है. जब उन्हें आखिरकार भुट्टा मिला और उन्होंने उसका स्वाद चखा, तो उन्होंने उसे “सुपर डिलीशियस” यानी बेहद स्वादिष्ट बताया. साथ ही स्टॉल की लोकप्रियता की भी जमकर तारीफ की.

ताइवान दौरे के दौरान लगातार लोगों के बीच नजर आए

हाल के दिनों में जेनसन हुआंग ताइवान में कई सार्वजनिक जगहों पर दिखाई दिए हैं. उन्हें मशहूर Raohe Night Market सहित कई लोकप्रिय नाइट मार्केट्स में घूमते देखा गया. साधारण कपड़ों में वह भीड़भाड़ वाली गलियों में घूमते, स्ट्रीट फूड का स्वाद लेते और प्रशंसकों से बातचीत करते नजर आए.

Nvidia द्वारा साझा किए गए वीडियो में भी हुआंग आम लोगों के बीच काफी सहज दिखाई देते हैं. यही वजह है कि उनकी यह यात्रा केवल टेक्नोलॉजी जगत ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है.

ताइवान से अमेरिका तक का सफर

जेनसन हुआंग का जन्म ताइवान में हुआ था. बचपन में उनका परिवार थाईलैंड चला गया था, लेकिन क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता के कारण बाद में उन्हें और उनके भाई को अमेरिका भेज दिया गया. वर्ष 1993 में उन्होंने Nvidia की सह-स्थापना की और तब से कंपनी के CEO और अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं.

उनके नेतृत्व में Nvidia ने पहले कंप्यूटर गेमिंग के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसर (GPU) बाजार में दबदबा बनाया. बाद में यही तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति की रीढ़ बन गई. AI की बढ़ती मांग के चलते 2025 में Nvidia का बाजार मूल्य 4 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक पहुंच गया, जिससे कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई.

समाजसेवा के लिए भी जाने जाते हैं हुआंग

जेनसन हुआंग केवल कारोबारी सफलता के लिए ही नहीं बल्कि परोपकार के लिए भी पहचाने जाते हैं. उन्होंने Stanford University को इंजीनियरिंग सेंटर के लिए 30 मिलियन डॉलर का दान दिया था. इसके अलावा 2022 में उन्होंने Oregon State University को 50 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की, जिससे उनके नाम पर एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया.

सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय

वायरल वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही हैं. कुछ यूजर्स का मानना है कि यह कदम उन लोगों के प्रति अनुचित था जो पहले से लाइन में खड़े थे. उनका कहना था कि अरबपति होने का मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति अपनी बारी से पहले सेवा प्राप्त करे.

वहीं कुछ लोगों ने इसे पैसे के प्रभाव का उदाहरण बताया और कहा कि वह चाहें तो बाद में सभी को ट्रीट दे सकते थे. दूसरी ओर कई यूजर्स ने हुआंग का बचाव भी किया. उनका कहना था कि उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सभी ग्राहकों का भुगतान किया और माहौल को मजेदार बना दिया.

एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “अगर अरबपति होकर भी आप ऐसे काम नहीं करेंगे, तो फिर अरबपति होने का फायदा क्या है?” यह टिप्पणी भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई.

वायरल क्लिप बनी चर्चा का विषय

जेनसन हुआंग का यह वीडियो इंटरनेट पर लगातार शेयर किया जा रहा है. कुछ लोग इसे उदारता का उदाहरण मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे विशेषाधिकार का प्रदर्शन बता रहे हैं. लेकिन इतना तय है कि ताइवान यात्रा के दौरान हुआंग ने एक ऐसा पल जरूर बना दिया है, जिसकी चर्चा टेक दुनिया से लेकर आम सोशल मीडिया यूजर्स तक हर जगह हो रही है.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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