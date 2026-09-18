/पहला iPhone 18 Pro Max किसने खरीदा? मैं.. मैं.. करते हुए भिड़ गए दो लोग, जमकर मचा हंगामा! देखें Video

एप्पल (Apple) के नए आईफोन का क्रेज हमेशा ही नेक्स्ट लेवल रहता है. जब भी मार्केट में कोई नया आईफोन आता है, तो स्टोर्स के बाहर फैंस की लंबी-लंबी लाइनें लग जाती हैं. लोग रात-रात भर जागकर लाइन में सिर्फ इसलिए खड़े रहते हैं ताकि नया फोन सबसे पहले उनके हाथ में आए और वे दोस्तों में धौंस जमा सकें. लेकिन इस बार iPhone 18 Pro Max की सेल के पहले ही दिन एक ऐसी घटना हो गई, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. विदेश के एक एप्पल स्टोर के बाहर पहला आईफोन खरीदने के चक्कर में दो लड़के आपस में ही भिड़ गए और देखते ही देखते वहां गजब की बहसबाजी और हंगामा शुरू हो गया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर इस पूरे सीन का एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो युवा एप्पल स्टोर के मेन गेट के ठीक सामने खड़े होकर एक-दूसरे पर चिल्ला रहे हैं. पूरी फसाद की जड़ यह थी कि दोनों का मानना था कि वे लाइन में सबसे आगे थे और पहला फोन उन्हीं को मिलना चाहिए.
शुरुआत में तो दोनों के बीच बस तू-तू, मैं-मैं हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते बात काफी बढ़ गई. "मैं पहले आया था... नहीं, मैं तेरे से पहले से खड़ा हूं!" की रट लगे. वहां लाइन में खड़े बाकी कस्टमर्स यह सब देखकर हैरान रह गए और अपने-अपने फोन निकालकर इस ड्रामे की रील बनाने लगे.
I have no idea why this guy is acting like he’s the first person in the world to get his hands on an iPhone 18 Pro but it’s hilarious
Apple Store at Fifth Avenue is about to blow up tomorrow, are you buying at launch? pic.twitter.com/fQDpPqPjv1
— Mohammed Tayeb (Mido) (@MIDO5659) September 18, 2026
माहौल गरम होता देख एप्पल स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत भागते हुए आए. उन्होंने किसी तरह दोनों लड़कों को पकड़कर अलग किया और मामला शांत कराया. वहां मौजूद लोगों का कहना था कि दोनों ही लड़के तड़के से लाइन में लगे हुए थे और दोनों ने ही फोन पहले से प्री-बुक कर रखा था. गार्ड्स ने काफी मेहनत के बाद लाइन को दोबारा ठीक कराया, तब जाकर वहां का माहौल नॉर्मल हुआ.
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने इस पर अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए. यूथ तो इस वीडियो को देखकर अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रहा है और तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहा है. एक यूजर ने लिखा, "भाई, आईफोन के लिए इतनी मारामारी? ऐसा लग रहा है जैसे अंदर फ्री में फोन बांटे जा रहे हों!" दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "सोशल मीडिया पर 'फर्स्ट आईफोन' वाली पोस्ट डालने के लिए लोग अब आपस में कुश्ती भी लड़ने लगे हैं, क्या क्रेज है!" वहीं एक तीसरे बंदे ने कमेंट किया, "iPhone 18 Pro Max में फीचर्स चाहे जितने भी तगड़े हों, लेकिन इसने लोगों का सब्र पूरी तरह से खत्म कर दिया है.''