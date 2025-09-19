Video: 'मैं मुस्लिम हूं, लेकिन पसंद आया भगवा कलर वाला iPhone', खरीदकर डिब्बा चूमने लगा शख्स
Advertisement
trendingNow12928177
Hindi Newsटेक

Video: 'मैं मुस्लिम हूं, लेकिन पसंद आया भगवा कलर वाला iPhone', खरीदकर डिब्बा चूमने लगा शख्स

दिल्ली साकेत के एप्पल स्टोर में एक शख्स आईफोन 17 प्रो खरीदने पहुंचा. बाहर निकलते ही उसने कहा, 'मैं सुबह से लाइन में खड़ा था और आईफोन के इस कलर को खरीदकर काफी खुश हूं. भारत में भगवा आईफोन काफी पॉपुलर हो रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: 'मैं मुस्लिम हूं, लेकिन पसंद आया भगवा कलर वाला iPhone', खरीदकर डिब्बा चूमने लगा शख्स

iPhone 17 Series Sale Starts In India: भारत में आईफोन 17 सीरीज की पहली सेल शुरू हो चुकी है. मुंबई और दिल्ली के एप्पल स्टोर्स में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. मुंबई स्टोर के बाहर इतनी भीड़ लगी कि सिक्योरिटी को कंट्रोल करना पड़ा. दिल्ली साकेत के एप्पल स्टोर में भी सुबह-सुबह ऐसे ही भीड़ देखने को मिली. सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. कहीं खरीदने के लिए लात-घूंसे खाए तो कहीं धक्का-मुक्की मच गई. कई तो गांव से शहर में नया आईफोन खरीदने पहुंचे थे. एक और वीडियो सामने आया है, जहां शख्स ने बताया कि वो मुस्लिम है, लेकिन उसको भगवा आईफोन पसंद आया. 

वायरल हो रहा ये वीडियो
दिल्ली साकेत के एप्पल स्टोर में एक शख्स आईफोन 17 प्रो खरीदने पहुंचा. बाहर निकलते ही उसने कहा, 'मैं सुबह से लाइन में खड़ा था और आईफोन के इस कलर को खरीदकर काफी खुश हूं. भारत में भगवा आईफोन काफी पॉपुलर हो रहा है. मैं मुस्लिम हूं. लेकिन मुझे ये कलर काफी पसंद आया.' ऐसा कहने के बाद वो डिब्बे को चूमने लगा. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

iPhone 17 की कीमत:

iPhone 17 (256GB): ₹82,900
iPhone 17 (512GB): ₹1,02,900

iPhone Air की कीमत:
iPhone Air (256GB): ₹1,19,900
iPhone Air (512GB): ₹1,39,900
iPhone Air (1TB): ₹1,59,900

iPhone 17 Pro की कीमत:
iPhone 17 Pro (256GB): ₹1,34,900
iPhone 17 Pro (512GB): ₹1,54,900
iPhone 17 Pro (1TB): ₹1,74,900

iPhone 17 Pro Max की कीमत:
iPhone 17 Pro Max (256GB): ₹1,49,900
iPhone 17 Pro Max (512GB): ₹1,69,900
iPhone 17 Pro Max (1TB): ₹1,89,900
iPhone 17 Pro Max (2TB): ₹2,29,900

क्या है खास iPhone 17 में?
इस बार iPhone 17 का बेस वेरिएंट 256GB से शुरू हो रहा है, जबकि पिछले साल iPhone 16 केवल 128GB से शुरू हुआ था. कैमरा, प्रोसेसर और डिस्प्ले में भी कई उन्नत फीचर्स जोड़े गए हैं (जिनकी आधिकारिक डिटेल्स Apple की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं). iPhone 17 Pro Max में 2TB तक स्टोरेज का विकल्प पहली बार दिया गया है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17

Trending news

पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
;