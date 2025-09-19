Video: 'मैं मुस्लिम हूं, लेकिन पसंद आया भगवा कलर वाला iPhone', खरीदकर डिब्बा चूमने लगा शख्स

iPhone 17 Series Sale Starts In India: भारत में आईफोन 17 सीरीज की पहली सेल शुरू हो चुकी है. मुंबई और दिल्ली के एप्पल स्टोर्स में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. मुंबई स्टोर के बाहर इतनी भीड़ लगी कि सिक्योरिटी को कंट्रोल करना पड़ा. दिल्ली साकेत के एप्पल स्टोर में भी सुबह-सुबह ऐसे ही भीड़ देखने को मिली. सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. कहीं खरीदने के लिए लात-घूंसे खाए तो कहीं धक्का-मुक्की मच गई. कई तो गांव से शहर में नया आईफोन खरीदने पहुंचे थे. एक और वीडियो सामने आया है, जहां शख्स ने बताया कि वो मुस्लिम है, लेकिन उसको भगवा आईफोन पसंद आया.

वायरल हो रहा ये वीडियो

दिल्ली साकेत के एप्पल स्टोर में एक शख्स आईफोन 17 प्रो खरीदने पहुंचा. बाहर निकलते ही उसने कहा, 'मैं सुबह से लाइन में खड़ा था और आईफोन के इस कलर को खरीदकर काफी खुश हूं. भारत में भगवा आईफोन काफी पॉपुलर हो रहा है. मैं मुस्लिम हूं. लेकिन मुझे ये कलर काफी पसंद आया.' ऐसा कहने के बाद वो डिब्बे को चूमने लगा.

VIDEO | Delhi: After buying the iPhone 17 series phone, a customer says, "I was in the queue since morning, and I am excited to buy the iPhone of this colour. In India, this saffron-coloured phone will become very popular. I am a Muslim, but I love this colour..."#iPhone17… pic.twitter.com/jdMjvx4GVn — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025

iPhone 17 की कीमत:

iPhone 17 (256GB): ₹82,900

iPhone 17 (512GB): ₹1,02,900

iPhone Air की कीमत:

iPhone Air (256GB): ₹1,19,900

iPhone Air (512GB): ₹1,39,900

iPhone Air (1TB): ₹1,59,900

iPhone 17 Pro की कीमत:

iPhone 17 Pro (256GB): ₹1,34,900

iPhone 17 Pro (512GB): ₹1,54,900

iPhone 17 Pro (1TB): ₹1,74,900

iPhone 17 Pro Max की कीमत:

iPhone 17 Pro Max (256GB): ₹1,49,900

iPhone 17 Pro Max (512GB): ₹1,69,900

iPhone 17 Pro Max (1TB): ₹1,89,900

iPhone 17 Pro Max (2TB): ₹2,29,900

क्या है खास iPhone 17 में?

इस बार iPhone 17 का बेस वेरिएंट 256GB से शुरू हो रहा है, जबकि पिछले साल iPhone 16 केवल 128GB से शुरू हुआ था. कैमरा, प्रोसेसर और डिस्प्ले में भी कई उन्नत फीचर्स जोड़े गए हैं (जिनकी आधिकारिक डिटेल्स Apple की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं). iPhone 17 Pro Max में 2TB तक स्टोरेज का विकल्प पहली बार दिया गया है.