/Cyber Alert: AI बना हैकर्स का नया हथियार, बैंक अकाउंट और पासवर्ड भी है खतरे में! IBM की रिपोर्ट में खुलासा

जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अपना काम आसान करने का जरिया मानते हैं, वही अब साइबर अपराधियों का बड़ा हथियार बनता जा रहा है. अगर आप सोचते हैं कि आपका बैंकिंग डेटा, पासवर्ड या पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन पूरी तरह से सेफ है, टेक कंपनी IBM की नई रिपोर्ट आपको चौंका सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, साइबर हमलों में AI का इस्तेमाल इतनी तेजी से बढ़ा है कि हर चौथा अटैक या डेटा ब्रीच अब AI की सहायता से हो रहा है. बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार भी सख्त हो गई है अब डेटा लीक होने पर कंपनियों के पास छुपाने का मौका नहीं होगा, मात्र 6 घंटे के अंदर इसकी जानकारी देनी होगी. आइए जानते हैं आखिर कितना बड़ा है यह खतरा और भारत में आपके डेटा की सुरक्षा के लिए क्या हैं नियम..