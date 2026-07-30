/Cyber Alert: AI बना हैकर्स का नया हथियार, बैंक अकाउंट और पासवर्ड भी है खतरे में! IBM की रिपोर्ट में खुलासा

जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अपना काम आसान करने का जरिया मानते हैं, वही अब साइबर अपराधियों का बड़ा हथियार बनता जा रहा है. अगर आप सोचते हैं कि आपका बैंकिंग डेटा, पासवर्ड या पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन पूरी तरह से सेफ है, टेक कंपनी IBM की नई रिपोर्ट आपको चौंका सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, साइबर हमलों में AI का इस्तेमाल इतनी तेजी से बढ़ा है कि हर चौथा अटैक या डेटा ब्रीच अब AI की सहायता से हो रहा है. बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार भी सख्त हो गई है अब डेटा लीक होने पर कंपनियों के पास छुपाने का मौका नहीं होगा, मात्र 6 घंटे के अंदर इसकी जानकारी देनी होगी. आइए जानते हैं आखिर कितना बड़ा है यह खतरा और भारत में आपके डेटा की सुरक्षा के लिए क्या हैं नियम..
आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर डेटा ब्रीच क्या है? इसका जवाब सरल शब्दों में जानें तो, डेटा ब्रीच एक ऐसी घटना है जिसमें आपका जरूरी, पर्सनल, या फिर गोपनीय डेटा बिना आपकी अनुमति के चोरी, सार्वजनिक या एक्सेस कर लिया जाता है. इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट और फाइनेंसिलयल रिकॉर्ड, पासवर्ड, मेडिकल जानकारी या किसी कंपनी का सीक्रेट डेटा शामिल हो सकता है. यह हैकिंग, फिशिंग, कमजोर पासवर्ड, मैलवेयर या कर्मचारियों की गलती से हो सकता है.
इसकी को लेकर IBM की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट अनुसार-
AI से होने वाले साइबर हमलों में पिछले साल की तुलना में 56% का उछाल आया है.
AI-आधारित डेटा ब्रीच के कारण कंपनियों को औसतन 1 मिलियन डॉलर लगभग 9.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हैकर्स अब AI की मदद से ज्यादा तेजी और सटीकता से हमला कर रहे हैं.
कुल AI हमलों में से 62% हमले क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर पर हुए हैं. वित्तीय क्षेत्र में एक डेटा लीक का औसत खर्च 6.3 मिलियन डॉलर और एनर्जी सेक्टर में 5.2 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है.
IBM के 2026 X-Force Threat Intelligence Index से खुलासा हुआ है कि हैकर्स अब कंपनियों के सार्वजनिक सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं. इसके साथ ही, रंगदारी मांगने वाले साइबर अपराधियों के ग्रुप में 49% की बढ़ोत्तरी हुई है. अब हैकर्स सिर्फ AI का इस्तेमाल हमले के लिए ही नहीं कर रहे, बल्कि 5 में से 1 से ज्यादा कंपनियों के अपने AI मॉडल्स और ऐप्स भी हैकर्स के निशाने पर आ चुके हैं.
भारत में साइबर सुरक्षा और डेटा लीक से निपटने के लिए कड़े नियम लागू हैं-
भारत सरकार की एजेंसी CERT-In के मुताबिक, भारत में काम करने वाली किसी भी कंपनी या संस्था को डेटा लीक या साइबर अटैक का पता चलने के 6 घंटे के अंदर इसकी सूचना CERT-In को देनी अनिवार्य है. समय पर सूचना न देने या सहयोग न करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना और 1 साल तक की जेल का प्रावधान है.
अगर आप किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम या ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं या ऑफिशियल पोर्टल cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.