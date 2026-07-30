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Cyber Alert: AI बना हैकर्स का नया हथियार, बैंक अकाउंट और पासवर्ड भी है खतरे में! IBM की रिपोर्ट में खुलासा

AI जहां हमारे काम आसान बना रहा है, वहीं साइबर अपराधियों का नया हथियार बन चुका है. IBM की नई रिपोर्ट के अनुसार, हर चौथा साइबर हमला AI से हो रहा है. बढ़ते खतरे के बीच भारत सरकार सख्त है डेटा लीक पर अब 6 घंटे में रिपोर्ट अनिवार्य है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 30, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:17 PM IST
Cyber Alert: AI बना हैकर्स का नया हथियार, बैंक अकाउंट और पासवर्ड भी है खतरे में! IBM की रिपोर्ट में खुलासा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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