Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /IBM का बड़ा धमाका! दुनिया की पहली Sub-1nm चिप पेश, नाखून जितनी जगह में समाएंगे 100 अरब ट्रांजिस्टर; जानिए 4 बड़े फायदे

IBM का बड़ा धमाका! दुनिया की पहली Sub-1nm चिप पेश, नाखून जितनी जगह में समाएंगे 100 अरब ट्रांजिस्टर; जानिए 4 बड़े फायदे

IBM 0.7 nm Chip: IBM ने दुनिया की पहली 0.7 नैनोमीटर चिप बनाकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है. नाखून जितनी जगह में 100 अरब ट्रांजिस्टर समेटने वाली यह नैनोस्टैक चिप 70% बिजली बचाएगी. इससे स्मार्टफोन सुपरफास्ट होंगे, बैटरी कई दिन चलेगी और फोन में ही पावरफुल AI मिलेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:20 PM IST
IBM का बड़ा धमाका! दुनिया की पहली Sub-1nm चिप पेश, नाखून जितनी जगह में समाएंगे 100 अरब ट्रांजिस्टर; जानिए 4 बड़े फायदे
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इस जगह पैर रखते ही दब जाती है धरती! कूदने पर हवा में उछलने लगते हैं लोग, जानिए...
Mainpat Jaljali Ground15 min ago
2
UPSC AI Verification16 min ago
3
Heatwave17 min ago
4
mumbai17 min ago
5
Haryana news28 min ago