/IBM का बड़ा धमाका! दुनिया की पहली Sub-1nm चिप पेश, नाखून जितनी जगह में समाएंगे 100 अरब ट्रांजिस्टर; जानिए 4 बड़े फायदे

IBM 0.7 nm Chip: क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी उंगली के एक छोटे से नाखून जितने साइज में 100 अरब ट्रांजिस्टर समा सकते हैं? टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो कल तक नामुमकिन था, उसे दिग्गज टेक कंपनी IBM ने कर दिखाया है. सेमीकंडक्टर यानी चिप इंडस्ट्री में अब तक का बड़ा धमाका करते हुए IBM ने दुनिया की पहली sub-1 नैनोमीटर 0.7 nm चिप बना ली है.
IBM ने दुनिया की पहली sub-1 नैनोमीटर चिप टेक्नोलॉजी पेश की है. यह चिप 0.7 नैनोमीटर नोड के ट्रांजिस्टर आर्किटेक्चर पर काम करती है. टेक इंडस्ट्री के लिए इसे एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है, क्योंकि पारंपरिक तरीके से चिप्स को और छोटा करने में वैज्ञानिकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था.
IBM रिसर्च के डायरेक्टर और आईबीएम फेलो जे गाम्बेटा के मुताबिक आईबीएम का यह आविष्कार कंप्यूटिंग की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित होगा. यह टेक्नोलॉजी को नैनोमीटर के दौर से आगे ले जाकर परमाणुओं के स्तर पर पहुंचा रही है. उन्होंने कहा कि इसकी सहायता से न सिर्फ ट्रांजिस्टर का साइज ही छोटा नहीं कर रहे हैं, बल्कि चिप बनाने के पूरे तरीके को ही बदल सकते हैं.
आईबीएम की इस नई sub-1 nm चिप में एक उंगली के नाखून जितने छोटे साइज में लगबग 100 अरब ट्रांजिस्टर पैक किए जा सकते हैं. यह संख्या आईबीएम की ही 2nm चिप जो 2021 में लॉन्च हुई थी के तुलना में करीब 2 गुनी ज्यादा डेंसिटी वाली है. कंपनी का कहना है कि इस चिप को बनाने के लिए कई नए मटेरियल और 3-डायमेंशनल नैनोस्टैक आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया है.
IBM के अनुसार, यह नई चिप पुरानी 2 nm चिप की तुलना में 50 प्रतिशत तक ज्यादा परफॉर्मेंस देगी. अच्छी बात यह है कि यह चिप 70 प्रतिशत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, यानी यह बहुत ही कम बिजली की इस्तेमाल करेगी. इस तकनीक के आने से जेनरेटिव AI, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर और आने वाले समय के नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की स्पीड और पॉवर कई गुना तक लगभग बढ़ जाएगी.
इस चिप को बनाने के लिए आईबीएम के रिसर्चर्स ने nanostack नाम के एक नए ट्रांजिस्टर आर्किटेक्चर तैयार किया है. यह इंडस्ट्री का पहला ऐसा डिजाइन है जो 3D और नैनोशीट पर आधारित है. इसमें ट्रांजिस्टर को एक के ऊपर एक 3D तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, जिससे कम जगह में ज्यादा ट्रांजिस्टर समा पाते हैं. इसके साथ ही हर लेयर में अलग-अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इस चिप की पावर और परफॉर्मेंस को स्वतंत्र रूप से कई गुना बढ़ा देता है.
इस नई चिप के आने के बाद स्मार्टफोन, लैपटॉप या गेमिंग कंसोल में हैंग की समस्या लगभग खत्म हो सकती है. हैवी वीडियो एडिटिंग, 4K/8K वीडियो स्ट्रीमिंग और ग्राफिक्स वाले भारी गेम्स बिना किसी लैग के चल सकेंगे.
आजकल एआई टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट और क्लाउड की जरूरत होती है, जिससे कभी-कभी जवाब मिलने में टाइम लग जाता है. इस चिप के आने के बाद आपके फोन के अंदर ही इतना पावरफुल एआई सिस्टम फिट हो जाएगा कि बिना इंटरनेट के भी आपका फोन इंसानों की तरह तेजी से सोच-समझकर आपके काम कर सकेगा.
अक्सर गेम खेलने या ज्यादा इस्तेमाल करने पर फोन या लैपटॉप गर्म हो जाते हैं. नई तकनीक में ट्रांजिस्टर इतने छोटे और एडवांस हैं कि वे बहुत कम गर्मी पैदा करेंगे. इससे आपके डिवाइस गर्म नहीं होंगे और कूलिंग फैन या भारी कूलिंग सिस्टम की जरूरत न होने से गैजेट्स पहले से कहीं ज्यादा पतले और हल्के हो जाएंगे.