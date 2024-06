ICC T20 World Cup 2024: स्कोर क्या चल रहा है? Google पर ढूंढ सकेंगे इन तीन तरीकों से

क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट ICC T20 World Cup 2024 शुरू हो चुका है! इस बार 20 टीमें 'चैंपियंस' बनने के लिए आपस में भिड़ेंगी. ये क्रिकेट का महासंग्राम पूरे एक महीने तक चलेगा, जिसमें मैच अमेरिका के टेक्सास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क के साथ-साथ कैरिबियाई द्वीपों में भी खेले जाएंगे. चाहे आप क्रिकेट के दीवाने हों या कभी-कभी देखते हों, अब लेटेस्ट स्कोर और अपडेट्स पाना बहुत आसान हो गया है. मैचों के बारे में अपडेट रहने के लिए, यूजर्स क्विक Google सर्च कर सकते हैं या एक्सटेंशन और वॉयस असिस्टेंट का उपयोग कर सकते हैं.

Google पर ढूंढ सकेंगे इन तीन तरीकों से

Google Search: क्रिकेट स्कोर पता करने का सबसे आसान और तेज तरीका है Google Search. बस सर्च बार में 'क्रिकेट स्कोर' या 'टी20 स्कोर' या मैच का नाम लिख दें. Google आपको लाइव स्कोर दिखाएगा और कभी-कभी क्रिकेट से जुड़ी खबरें या आने वाले मैचों की जानकारी भी दे सकता है.

Google Chrome एक्सटेंशन: क्रिकेट के लाइव स्कोर जानने के लिए कई Google Chrome एक्सटेंशन भी हैं. ये एक्सटेंशन अक्सर मैच का गहरा विश्लेषण और हर गेंद का अपडेट देते हैं.

Google Assistant: स्मार्टफोन पर चलते-फिरते क्रिकेट का स्कोर जानने के लिए आप Google Assistant (गूगल असिस्टेंट) का इस्तेमाल कर सकते हैं. बस असिस्टेंट को चालू करें और क्रिकेट स्कोर पूछें. मैच देखने के लिए आप Disney+ Hotstar ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. भारत में Star Sports Network T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैचों का सीधा प्रसारण करेगा.

सुंदर पिचाई ने शेयर किया Google Doodle

गूगल के CEO सुन्दर पिचाई ने भी होने वाले ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2024 को समर्पित एक Google Doodle शेयर किया है. उन्होंने कहा, 'इस साल टी20 विश्व कप में पहले से कहीं ज्यादा टीमें भाग लेंगी. ये देखना रोमांचक है कि मेरा पसंदीदा खेल दुनियाभर में लोकप्रिय हो रहा है - और आज के #Doodle में जश्न मनाया जा रहा है. कुछ ही घंटों में पहला टॉस होगा - सभी टीमों को शुभकामनाएं.'

More teams than ever will participate in the ICC Men’s T20 Cricket World Cup this year. Exciting to see my favorite sport growing globally - and celebrated in today’s #Doodle. First toss is in a few hours - good luck to all the teams! pic.twitter.com/Z8W9G3QzuH

— Sundar Pichai (@sundarpichai) June 1, 2024