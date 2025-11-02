Advertisement
India Vs SA Women’s World Cup Final: फोन पर फ्री में देखें Ind vs SA का महामुकाबला, नहीं देना होगा 1 भी रुपया एक्स्ट्रा! जानें कैसे

India Vs SA Women’s World Cup Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का रोमांचक फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. फैन्स इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन कई लोग यह सोच रहे हैं कि बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के मैच कैसे देखा जाए. तो आइए जाते हैं कि बिना 1 रुपये भी एक्सट्रा खर्च किए कैसे आप फ्री में ये मुकाबला फोन पर देख सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 02, 2025, 12:10 PM IST
India vs South Africa Womens World Cup Final: आज यानी 2 नवंबर, रविवार को आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का रोमांचक फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. अगर आप भी इस मुकाबले का मजा लाइव लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास JioCinema या Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन नहीं है परेशान होने की कोई बात नहीं है. कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान मौजूद हैं जिनसे आप आसानी से मैच का फ्री या बेहद कम दाम में आनंद उठा सकते हैं. जिन यूजर्स के मौजूदा प्लान में पहले से ही Hotstar सब्सक्रिप्शन शामिल है, वे सीधे ऐप डाउनलोड कर मैच का लाइव मजा ले सकते हैं. लेकिन अगर आपके प्लान में यह सुविधा नहीं है, तो कुछ खास रिचार्ज ऑप्शंस हैं जिन्हें एक्टिवेट करके आप पूरे मैच का मजा बिना किसी रुकावट के ले सकते हैं. आइए जानते हैं...

Jio का 100 वाला प्लान
अगर आपके पास ऐसा रीचार्ज नहीं है जिसमें JioHotstar का सब्सक्रिप्शन मिलता है तो आप Jio का 100 वाला प्लान भी ले सकते हैं.  Jio के ₹100 वाले प्लान का नाम है फेस्टिव एड-ऑन पैक. यह एक डेटा पैक है. तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई एक्टिव प्लान पहले से हो. इस प्लान में आपको 5GB एक्स्ट्रा हाई-स्पीड डेटा मिलेगा साथ ही Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा. जिसकी वैलिडिट 30 दिनों की होती है.
अगर आप फाइनल मैच देखना चाहते हैं लेकिन पूरा रिचार्ज प्लान नहीं बदलना चाहते तो यह एड-ऑन पैक एक परफेक्ट विकल्प है. इसके साथ कुछ बोनस फायदे भी हैं, जैसे कि सेलेक्टेड यूजर्सको Jio Gold पर 2% अतिरिक्त रिवॉर्ड मिलता है. नए यूज़र्स को 2 महीने का फ्री JioHome ट्रायल भी मिलता है.
 
Jio का 195 वाला प्लान
अगर ज्यादा डेटा के साथ Hotstar स्ट्रीमिंग चाहते हैं तो जियो का ₹195 वाला डेटा पैक आपके लिए बिल्कुल सही है. यह पैक 90 दिनों की लंबी वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें कुल 15GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है. इस प्लान में Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जिससे आप बिना रुकावट लाइव मैच और पसंदीदा शो देख सकते हैं. यह पैक उन यूजर्स के लिए भी बेस्ट है जिनके पास  JioHotstar का सब्सक्रिप्शन नहीं है.

ये भी पढे़ंः Bumper Offer: ₹42999 की Realme Smart TV अब ₹10000 से भी कम में, फिर नहीं मिलेगा मौका

Jio का 949 वाला रीचार्ज प्लान 
अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो Jio का 949 वाला रीचार्ज प्लान आपके लिए बेस्ट है. इस प्लान में आपको 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS तो मिलते ही हैं. साथ में इस पैक में Disney+ Hotstar का मोबाइल/टीवी सब्सक्रिप्शन भी बिलकुल फ्री में मिलता है, जिसकी वैलिडिटी प्लान के बराबर ही 84 दिन की होती है. यानी आप न सिर्फ महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल बिना किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लिए देख सकते हैं बल्कि आने वाले मैच और शोज का भी मजा ले सकते हैं. इसके साथ ही इस प्लान के साथ JioTV, JioCinema, JioCloud और JioAICloud जैसे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी मिलते हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ICC महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे टॉस होगा और मैच 3 से शुरू होगा.

ये भी पढे़ंः Apple Watch बनेगी ‘लाइफसेवर’! अब AI से मिलेगा इस खतरनाक बीमारी का अलर्ट, जानिए कैसे

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

