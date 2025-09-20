बंपर ऑफर; 6000 तक का कैशबैक, iPhone 17, Mac और iPad पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट, ये रही पूरी डिटेल्स

iPhone 17 Cashback Offer: अगर आप नया iPhone 17 लेने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. iPhone 17 कल यानी 19 सितंबर से मिलने लगा है. ऐसे में लोग Apple की नई सीरीज के फोन्स को खरीदने के लिए घंटों लाइन में भी लग रहे हैं. Apple का लेटेस्ट iPhone 17 अब पर जबरदस्त ऑफर के साथ मिल रहा है. क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने से आप 6,000 तक की सीधी बचत कर सकते हैं. यानी प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदते समय आप न सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मजा लेंगे बल्कि अच्छी-खासी बचत भी कर पाएंगे.

भारत में iPhone 17 का क्रेज देखते हुए ICICI Bank ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है. ICICI Bank ने नए ऑफर के तहत क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को iPhone 17 खरीदने पर 6000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक दे रहा है. यह ऑफर 27 दिसंबर तक मान्य रहेगा. अगर आप भी ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से iPhone 17 खरीदते हैं तो 6,000 तक की सीधी बचत कर पाएंगे.इसके साथ ही आप iPhone for Life प्रोग्राम का लाभ भी उठा सकते हैं, जिसके तहत ग्राहक 24 नो-कॉस्ट ईएमआई में मात्र 75 फीसदी भुगतान कर लेटेस्ट iPhone 17 को अपना बना सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Apple की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, आईफोन 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये (256 जीबी) है.

इन प्रोडक्ट्स पर भी मिल रहा स्पेशल डिस्काउंट

Add Zee News as a Preferred Source

iPhone 17 के साथ ही कई दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी बड़े डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं. MacBook Air खरीदने पर ग्राहक ₹5000 तक का इंस्टेंट कैशबैक पा सकते हैं. वहीं OnePlus स्मार्टफोन और IoT प्रोडक्ट्स खरीदने पर कस्टमर को ₹5000 की छूट दी जा रही है जो इस महीने की आखिती तारीख यानी 30 सितंबर तक मान्य है. इसके साथ ही Apple Watch Ultra 3 GPS पर ₹3000 तक का कैशबैक और iPad पर भी ₹3000 तक का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा.

ये भी पढ़ेंः धक्का-मुक्की छोड़ो! Flipkart मिनटों में दिलाएगा iPhone 17, साथ में धमाकेदार डिस्काउंट के साथ, ये रही पूरी डिटेल

इसके अलावा AirPods Pro 3 पर ₹2000 तक की छूट मिल रही है. वहीं realme स्मार्टफोन की ₹11,999 या उससे ज्यादा की खरीद करने पर कस्टमर ₹3000 तक का फायदा उठा सकते हैं. लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि realme का यह ऑफर भी 30 सितंबर तक ही मान्य है.

बैंक ने ग्राहकों के लिए अन्य ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आकर्षक ऑफर दिए हैं. Flipkart पर 10% की छूट. Croma पर 12,500 रुपये तक की बचत और Makemytrip पर 12 फीसदी तक की छूट उपलब्ध कराई गई है

इन ऑफर्स के साथ ही ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए दूसरे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी शानदार ऑफर पेश किए हैं. Flipkart पर 10% की छूट ICICI बैंक अपने कस्टमर को दे रहा है, Croma पर खरीदारी पर ₹12,500 तक की बचत की जा सकती है, वहीं Makemytrip पर 12% तक की छूट का लाभ उठाया जा सकता है.

ये भी पढ़ेंः Tim Cook के CEO बनने की कहनी: Steve Jobs को कई बार कह चुके थे No, एक मीटिंग ने बदल दी जिंदगी!