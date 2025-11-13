Advertisement
कोई और तो नहीं कर रहा आपके Aadhaar का इस्तेमाल? एक मिनट में ऐसे करें चेक

Aadhaar Scam: आज के समय में आधार नंबर आपकी पहचान की चाबी बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही नंबर आपके लिए खतरा भी बन सकता है? जरा सी लापरवाही से आपकी पर्सनल जानकारी गलत हाथों में जा सकती है. आइए जानते हैं कैसे रखें अपना आधार पूरी तरह सुरक्षित.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 13, 2025, 06:13 PM IST
Aadhaar Fraud: आज के डिजिटल समय में 12 अंकों का आधार नंबर हमारी पहचान का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है. यात्रा हो, स्कूल में एडमिशन हो, या नया बैंक अकाउंट खोलना हो, हर जगह पहचान के लिए आधार डिटेल्स शेयर करना जरूरी हो गया है. आधार ने सरकारी सेवाओं और वित्तीय संस्थानों तक हमारी पहुंच को आसान बना दिया है. हालांकि इसके बढ़ते इस्तेमाल के साथ आधार अब घोटालेबाजों के लिए एक बड़ा निशाना भी बन गया है जो पैसों की धोखाधड़ी या गैर-कानूनी एक्टिविटीज के लिए इसका गलत यूज करना चाहते हैं. इसलिए अपने आधार को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है.

आपका आधार कहीं और इस्तेमाल तो नहीं हो रहा?
आधार कार्ड होल्डर्स को उनके आधार से जुड़ी एक्टिविटीज पर नजर रखने में मदद करने के लिए, UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने अपने myAadhaar पोर्टल पर एक खास ऑनलाइन टूल पेश किया है, जिसे "Authentication History" कहा जाता है. यह सुविधा आधार होल्डर्स को उनकी आधार-संबंधी गतिविधियों को ट्रैक करने और उन्हें सुरक्षित करने की परमिशन देती है.

Aadhaar Authentication History कैसे देखें?
अपने आधार के इस्तेमाल की जांच करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें. 
1. सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल myAadhaar वेबसाइट पर जाएं.
2. अपना 12 अंकों का आधार नंबर और स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड दर्ज करें. अब Login With OTP पर क्लिक करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP का यूज करके अपने अकाउंट में लॉग इन करें.
3. लॉग इन करने के बाद Authentication History ऑप्शन चुनें.  
4. उस समयावधि की एक Date Range चुनें जिसके दौरान आप आधार के इस्तेमाल की जांच करना चाहते हैं.
5. अब लिस्ट लेनदेन को ध्यान से देखें. अगर आपको कोई अंजान या संदिग्ध एक्टिविटी दिखाई देती है तो इसकी सूचना तुरंत दें.

गैर-कानूनी एक्टिविटी पाए जाने पर क्या करें?
अगर आप अपने आधार नंबर से जुड़ी कोई गलत गतिविधि पाते हैं, तो तुरंत कार्रवाई करें.
1. UIDAI की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करें.
2. अपनी चिंताओं को help@uidai.gov.in पर ईमेल करें.

Aadhaar बायोमेट्रिक्स को लॉक करके कैसे सुरक्षित करें?
धोखाधड़ी से बचने के लिए, UIDAI यूजर्स को उनके बायोमेट्रिक्स को लॉक करने की सुविधा भी देता है. अगर कोई आपके आधार नंबर तक पहुंच भी जाता है, तो भी वे आपकी अनुमति के बिना आपकी बायोमेट्रिक जानकारी जैसे- फिंगरप्रिंट, आईरिस का यूज नहीं कर सकते हैं.
- अब "Lock/Unlock Biometrics" सेक्शन पर जाएं.
- अपना वर्चुअल आईडी (VID), नाम, पिन कोड, और कैप्चा कोड भरें.
- "Send OTP" पर क्लिक करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए कोड का यूज करके आगे बढ़ें.
- इस प्रक्रिया को पूरा करके अपने आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक करें.

