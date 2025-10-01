Advertisement
दुनिया खत्म होगी तो इंसान किस देश को बचाएगा? ChatGPT बोला- अमेरिका, चीन, रूस नहीं बल्कि...

शुरुआत में ChatGPT ने कोई देश नहीं बताया, लेकिन जब जोर देकर पूछा कि अगर कोई देश नहीं चुना तो इंसान खत्म हो जाएंगे, तो उसने जवाब दिया – भारत!

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:04 AM IST
दुनिया खत्म होगी तो इंसान किस देश को बचाएगा? ChatGPT बोला- अमेरिका, चीन, रूस नहीं बल्कि...

ChatGPT से एक मजाकिया सवाल पूछा- 'अगर पूरी दुनिया खत्म होने वाली हो, और इंसानों को बचाना हो, लेकिन सिर्फ एक देश और उसकी आबादी को चुनना हो, तो आप किसे बचाएंगे?' शुरुआत में ChatGPT ने कोई देश नहीं बताया, लेकिन जब जोर देकर पूछा कि अगर कोई देश नहीं चुना तो इंसान खत्म हो जाएंगे, तो उसने जवाब दिया – भारत!

भारत क्यों? क्या खास है यहां?
ChatGPT का कहना है कि भारत एक व्यावहारिक विकल्प है. यहां की विशाल और विविध आबादी जीन की दृष्टि से मजबूत है, जिससे लम्बे समय तक इंसान अपनी नस्ल बचा सकते हैं. भारत में जवान लोग ज्यादा हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ियों को जन्म देने और काम करने में सक्षम हैं. साथ ही, भारत के पास रेगिस्तान, पहाड़, मैदान और समुद्र तट हैं, जो अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवन को संभालने में मदद करेंगे.

 

क्या सिर्फ देश चुनना आसान है?
ChatGPT ने माना कि यह फैसला नैतिक तौर पर बहुत कठिन है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह सही होगा ताकि इंसानी जाति बच सके और फिर से सभ्यता का पुनर्निर्माण हो सके. भारत की कृषि की लंबी परंपरा, स्थानीय फसलों की जानकारी, और विभिन्न कौशलों से लैस लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, किसान और वैज्ञानिक, इस देश को सबसे बेहतर विकल्प बनाते हैं.

भारत की विविधता कैसे मदद करेगी?
भारत की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधता ज्ञान और सहनशीलता को बनाए रखती है. ग्रामीण इलाके भी इस समय में सहारा देंगे क्योंकि वे पर्यावरणीय या बुनियादी ढांचे के टूटने के बावजूद जीवित रह सकते हैं.

बचाए जाने वाले लोगों का चयन कैसे होगा?
ChatGPT ने सुझाव दिया कि एक सही मिश्रण होना चाहिए – जवान लोग जो परिवार बढ़ा सकें, बच्चे और बुजुर्ग ताकि अनुभव और ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे. साथ ही, स्वास्थ्य, तकनीक, कृषि, पानी, ऊर्जा, शिक्षा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करना जरूरी होगा. मानसिक मजबूती भी महत्वपूर्ण है ताकि संकट के बाद के तनाव को सहा जा सके.

संसाधनों की क्या जरूरत होगी?
बचाए जाने वालों के लिए बीज भंडार, पशु पालन, ऊर्जा के मॉड्यूलर सिस्टम, दवाइयां, पानी साफ करने के साधन और ज्ञान के डिजिटल रिकॉर्ड जरूरी होंगे. भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बस्तियां होंगी ताकि कोई एक आपदा पूरी आबादी को खत्म न कर सके. नेतृत्व न्यायपूर्ण और सक्षम होना चाहिए ताकि व्यवस्था बनी रहे.

क्या यह सिर्फ कल्पना है या सच हो सकता है?
हालांकि यह पूरा विचार काल्पनिक और नैतिक रूप से जटिल है, लेकिन इसका उद्देश्य इंसानियत के अस्तित्व को बचाना और फिर से जीवन का पुनर्निर्माण करना है. ChatGPT के अनुसार, भारत के विशाल, विविध और कुशल जनसंख्या के कारण इसे दुनिया में इंसान बचाने का सबसे व्यावहारिक विकल्प माना जा सकता है.

