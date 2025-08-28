Xiaomi की ये चाल अगर कामयाब हो जाती, तो डूब जाता Apple और Samsung का अरबों का बिजनेस- जानिए आखिर हुआ क्या

भारत के प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है. इसी बीच Apple और Samsung ने चीनी कंपनी Xiaomi को कानूनी नोटिस (Legal Notice) भेजा है. वजह है Xiaomi के वे विज्ञापन (Advertisements) जिनमें उसने सीधे-सीधे iPhone और Samsung Galaxy सीरीज की तुलना अपने फोन से की और उन्हें कमतर दिखाने की कोशिश की.

मामला क्या है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple और Samsung ने Xiaomi को “cease-and-desist notice” भेजा है. इस तरह का नोटिस कंपनियों को तब दिया जाता है जब उनका मानना होता है कि किसी प्रतिद्वंद्वी कंपनी का विज्ञापन उनके ब्रांड को नुकसान पहुंचा रहा है. भारत का प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार बेहद बड़ा है और इसमें Apple और Samsung का लगभग 95% हिस्सा है. ऐसे में इन दोनों दिग्गजों के खिलाफ Xiaomi का इस तरह का विज्ञापन सीधे उनके ब्रांड वैल्यू पर चोट करता है.

Xiaomi ने क्या किया था?

Xiaomi ने मार्च और अप्रैल 2025 में फुल-पेज प्रिंट विज्ञापन निकाले, जिनमें उसने सीधे iPhone 16 Pro Max की तुलना अपने Xiaomi 15 Ultra से की. इसमें Xiaomi ने न सिर्फ कीमत बल्कि फीचर्स को भी हाईलाइट किया और सवाल उठाया कि “क्या iPhone वाकई सबसे बेहतर है?” यहीं नहीं रुका Xiaomi. कंपनी ने Samsung के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाया और उसकी कुछ प्रीमियम डिवाइसों की तुलना करके उन्हें कमजोर बताया.

क्यों भड़के Apple और Samsung?

Apple और Samsung की गिनती दुनियाभर के सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड्स में होती है. दोनों कंपनियां अपनी ब्रांड वैल्यू पर बहुत ध्यान देती हैं. ऐसे में जब Xiaomi जैसे ब्रांड ने सीधे उनकी तुलना करके उन्हें कमतर दिखाने की कोशिश की तो दोनों दिग्गज कंपनियां एक्शन लेने पर मजबूर हो गईं. ब्रांड-स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट हरीश बिजूर ने कहा- “आज के समय में कंपनियां ब्रांड वैल्यू को लेकर बेहद संवेदनशील हो गई हैं. किसी भी तरह का नकारात्मक या तुलना वाला विज्ञापन उनके लिए नुकसानदायक होता है. इसी कारण Apple और Samsung ने सख्ती दिखाई है.”

मार्केट पर असर

IDC के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 50,000 रुपये से ऊपर वाले स्मार्टफोन सेगमेंट में Apple और Samsung का कब्ज़ा लगभग 95% है. वहीं Xiaomi का हिस्सा 1% से भी कम है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि Xiaomi ने यह रणनीति अपनाकर चर्चा जरूर बटोरी और मार्केटिंग का फायदा उठाया. लेकिन अब Apple और Samsung की कानूनी कार्रवाई से Xiaomi को भविष्य में सावधान रहना होगा.

Xiaomi का फायदा और नुकसान

भले ही Xiaomi पर कानूनी शिकंजा कस गया हो, लेकिन इस पूरे विवाद से उसे एक फायदा भी मिला – बढ़ी हुई पब्लिसिटी. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि Xiaomi ने अपने विज्ञापनों के जरिए Apple और Samsung को वहीं चोट पहुंचाई जहां सबसे ज्यादा असर होता है – यानी उनकी प्रीमियम इमेज पर.

FAQs

Q1. Apple और Samsung ने Xiaomi पर केस क्यों किया?

दोनों कंपनियों का आरोप है कि Xiaomi के विज्ञापन उनकी ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

Q2. Xiaomi ने क्या विज्ञापन दिखाए थे?

Xiaomi ने iPhone 16 Pro Max और Samsung के कुछ प्रीमियम मॉडल्स की सीधी तुलना अपने Xiaomi 15 Ultra से की थी.

Q3. क्या भारत में ऐसा विज्ञापन पहले भी हुआ है?

हां, लेकिन अब कंपनियां ब्रांड वैल्यू को लेकर ज्यादा सख्त हो गई हैं.

Q4. क्या Xiaomi को इस विवाद से फायदा हुआ?

हां, भले ही Xiaomi के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई हो, लेकिन उसे पब्लिसिटी का फायदा मिला.