Xiaomi की ये चाल अगर कामयाब हो जाती, तो डूब जाता Apple और Samsung का अरबों का बिजनेस- जानिए आखिर हुआ क्या
Advertisement
trendingNow12899463
Hindi Newsटेक

Xiaomi की ये चाल अगर कामयाब हो जाती, तो डूब जाता Apple और Samsung का अरबों का बिजनेस- जानिए आखिर हुआ क्या

Apple और Samsung ने चीनी कंपनी Xiaomi को कानूनी नोटिस (Legal Notice) भेजा है. वजह है Xiaomi के वे विज्ञापन (Advertisements) जिनमें उसने सीधे-सीधे iPhone और Samsung Galaxy सीरीज की तुलना अपने फोन से की.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Xiaomi की ये चाल अगर कामयाब हो जाती, तो डूब जाता Apple और Samsung का अरबों का बिजनेस- जानिए आखिर हुआ क्या

भारत के प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है. इसी बीच Apple और Samsung ने चीनी कंपनी Xiaomi को कानूनी नोटिस (Legal Notice) भेजा है. वजह है Xiaomi के वे विज्ञापन (Advertisements) जिनमें उसने सीधे-सीधे iPhone और Samsung Galaxy सीरीज की तुलना अपने फोन से की और उन्हें कमतर दिखाने की कोशिश की.

मामला क्या है?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple और Samsung ने Xiaomi को “cease-and-desist notice” भेजा है. इस तरह का नोटिस कंपनियों को तब दिया जाता है जब उनका मानना होता है कि किसी प्रतिद्वंद्वी कंपनी का विज्ञापन उनके ब्रांड को नुकसान पहुंचा रहा है. भारत का प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार बेहद बड़ा है और इसमें Apple और Samsung का लगभग 95% हिस्सा है. ऐसे में इन दोनों दिग्गजों के खिलाफ Xiaomi का इस तरह का विज्ञापन सीधे उनके ब्रांड वैल्यू पर चोट करता है.

Xiaomi ने क्या किया था?
Xiaomi ने मार्च और अप्रैल 2025 में फुल-पेज प्रिंट विज्ञापन निकाले, जिनमें उसने सीधे iPhone 16 Pro Max की तुलना अपने Xiaomi 15 Ultra से की. इसमें Xiaomi ने न सिर्फ कीमत बल्कि फीचर्स को भी हाईलाइट किया और सवाल उठाया कि “क्या iPhone वाकई सबसे बेहतर है?” यहीं नहीं रुका Xiaomi. कंपनी ने Samsung के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाया और उसकी कुछ प्रीमियम डिवाइसों की तुलना करके उन्हें कमजोर बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों भड़के Apple और Samsung?
Apple और Samsung की गिनती दुनियाभर के सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड्स में होती है. दोनों कंपनियां अपनी ब्रांड वैल्यू पर बहुत ध्यान देती हैं. ऐसे में जब Xiaomi जैसे ब्रांड ने सीधे उनकी तुलना करके उन्हें कमतर दिखाने की कोशिश की तो दोनों दिग्गज कंपनियां एक्शन लेने पर मजबूर हो गईं. ब्रांड-स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट हरीश बिजूर ने कहा- “आज के समय में कंपनियां ब्रांड वैल्यू को लेकर बेहद संवेदनशील हो गई हैं. किसी भी तरह का नकारात्मक या तुलना वाला विज्ञापन उनके लिए नुकसानदायक होता है. इसी कारण Apple और Samsung ने सख्ती दिखाई है.”

मार्केट पर असर
IDC के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 50,000 रुपये से ऊपर वाले स्मार्टफोन सेगमेंट में Apple और Samsung का कब्ज़ा लगभग 95% है. वहीं Xiaomi का हिस्सा 1% से भी कम है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि Xiaomi ने यह रणनीति अपनाकर चर्चा जरूर बटोरी और मार्केटिंग का फायदा उठाया. लेकिन अब Apple और Samsung की कानूनी कार्रवाई से Xiaomi को भविष्य में सावधान रहना होगा.

Xiaomi का फायदा और नुकसान
भले ही Xiaomi पर कानूनी शिकंजा कस गया हो, लेकिन इस पूरे विवाद से उसे एक फायदा भी मिला – बढ़ी हुई पब्लिसिटी. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि Xiaomi ने अपने विज्ञापनों के जरिए Apple और Samsung को वहीं चोट पहुंचाई जहां सबसे ज्यादा असर होता है – यानी उनकी प्रीमियम इमेज पर.

FAQs

Q1. Apple और Samsung ने Xiaomi पर केस क्यों किया?
दोनों कंपनियों का आरोप है कि Xiaomi के विज्ञापन उनकी ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

Q2. Xiaomi ने क्या विज्ञापन दिखाए थे?
Xiaomi ने iPhone 16 Pro Max और Samsung के कुछ प्रीमियम मॉडल्स की सीधी तुलना अपने Xiaomi 15 Ultra से की थी.

Q3. क्या भारत में ऐसा विज्ञापन पहले भी हुआ है?
हां, लेकिन अब कंपनियां ब्रांड वैल्यू को लेकर ज्यादा सख्त हो गई हैं.

Q4. क्या Xiaomi को इस विवाद से फायदा हुआ?
हां, भले ही Xiaomi के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई हो, लेकिन उसे पब्लिसिटी का फायदा मिला.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

appleSamsungXiaomi

Trending news

'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
DNA Analysis
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
ramdev
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
;