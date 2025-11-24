Advertisement
रो-रो कर चल रहा है टीवी पर इंटरनेट, इन 3 तरीकों से पाएं चुटकियों में छुटकारा

स्मार्ट टीवी पर खराब इंटरनेट की समस्या की वजह से लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं. कई बार इरिेटेट होकर आप टीवी भी बंद कर देते होंगे. बता दें कि टेक्निकल लैंग्वेज में बफरिंग कहा जाता है. मतलब साफ है आप भी अगर स्मार्ट टीवी  पर बफरिंग की समस्या से बचना चाहते हैं, तो कुछ सेटिंग्स हैं, जिन्हें आपको बदलना होगा. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 24, 2025, 11:52 AM IST
स्मार्ट टीवी पर खराब इंटरनेट की समस्या की वजह से लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं. कई बार इरिेटेट होकर आप टीवी भी बंद कर देते होंगे. बता दें कि टेक्निकल लैंग्वेज में बफरिंग कहा जाता है. जब भी लोगों को ऐसी सम्साए होती हैं तो वह अपने राउटर को खराब समझकर उसे बदलने का प्रयास कर सकते हैं. कई बार ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि लोग अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक बदलवाने पर आ जाते हैं, लेकिन बता दें आपको ये समस्या टीवी में किसी गलत सेटिंग की वजह से हो सकती है. मतलब साफ है आप भी अगर स्मार्ट टीवी  पर बफरिंग की समस्या से बचना चाहते हैं, तो कुछ सेटिंग्स हैं, जिन्हें आपको बदलना होगा. 

WIFI की समस्या
अगर आपके टीवी पर वीडीयो या कुछ भी रूक-रूक कर चल रहा है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करने की जरूरत है कि टीवी बैंडविड्थ से कनेक्ट है या फिर नहीं. बता दें कि अगर आपका टीवी  2.4GHz बैंडविड्थ से कनेक्टेड हैं तो सबसे पहले आपको टीवी को 5GHz बैंड पर शिफ्ट करने की जरूरत है.  आप टीवी को दूसरे बैंडविड्थ से कनेक्ट कर के बफरिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं.

सॉफ्टवेयर पर अपडेट चेक
कई बार ऐसा होता है पुराने सॉफ्टवेयर में अपडेट आ चुका होता है. इस वजह से भी टीवी चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है. यही वजह है कि कंपनियां समय-समय पर टीवी सिस्टम और ऐप्स के लिए अपडेट लाती रहती है. इसे अपडेट करने के बाद पुराने सॉफ्टवेयर में आ रहे बग्स फिक्स हो जाते हैं, बेहतर नेट कनेक्शन हैंडलिंग जैसे सुधार किए जाते हैं.

रिजॉल्यूशन पर रखें

कई बार स्मार्ट टीवी पर इंटरनेट स्पीड को मैनेज करने में समस्याएं फेश करता है. लोग टीवी पर 4k या फिर हाई रिजॉल्यूशन वीडियो चलाने की कोशिश करते हैं.  ऐसे में बार-बार वीडियो रूकने की समस्या आती है. आप सबसे पहले Youtube, Netflix किसी भी ऐप की स्ट्रीमिंग ऐप में वीडियो क्वालिटी सेटिंग को 'Auto पर रखें. इससे ऐप खुद ही इंटरनेट पर वीडियो क्वालिटी को सेट कर लेता है.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

tv buffering

