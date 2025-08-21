भूली हुई चीजें अब खुद आएंगी सामने, इस छोटू डिवाइस ने कर दिखाया कमाल, कीमत भी बेहद कम

अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपना कोई भी सामान कहीं रखकर भूल जाते हैं और फिर बाद में उसे ढूंढते रह जाते हैं. अगर आप भी आए दिन अपनी इस आदत से परेशान हो गए हैं तो अब आपकी इस टेंशन को खत्म करने के लिए हम एक बेहतरीन गैजेट खोज लाए हैं. अच्छी बात तो यह है कि ये आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा. इसकी कीमत सिर्फ 699 रुपये रखी गई है. Amazon Basics Aero Tag एक ऐसा डिवाइसस लेकर आ गए, जिसे आपको सिर्फ किसी भी सामान पर लगाना है और फिर आपकी वो चीज खुद अपनी लोकेशन बताएगी.

Find My से कनेक्ट होता है फोन

Amazon Basics Aero Tag को इस तरह बनाया गया है कि ये आसानी से iOS डिवाइस के साथ टैग हो जाता है. इसे Apple के Find My नेटवर्क के साथ कंपैटिबल किया गया है. इसमें खास तरह की ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी फिट की गई है, जिसकी वजह से इसमें सिम कार्ड भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. इस डिवाइस को किसी भी की-रिंग, वॉलेट या बैग के साथ आसानी से अटैच करके इस्तेमाल में ला सकते हैं. इसमें शानदान कनेक्टिविटी और लाउड अलार्म सिस्टम दिया गया है.

फोन पर आ जाएगा नोटिफिकेशन

टैग डिवाइस की खासियत पर बात करें तो इसमें अपने किसी सामान पर लगाने के बाद अगर आप उस चीज को कहीं भूलकर आ गए हैं तो आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा. इसमें एक Anti Lost Mode दिया गया है, जिसकी मदद से आप मैप पर अपने सामन की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं. हालांकि, ये डिवाइस आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखता है.इस डिवाइस को हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बनाया गया है, जिसकी वजह से यह इस्तेमाल करने में बहुत हल्का और मजबूत क्वालिटी का है.

सालभर तक चलती है इसकी बैटरी

हल्का होने की वजह से इसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं. इसे आप आसानी से सेटअप भी कर पाएंगे, इसका कारण है कि इसे सीधे ही Find My App से कनेक्ट किया जाता हैं. इसकी बैटरी लाइफ इतनी शानदार है कि यह सालभर तक चलती रहती है. वहीं, जरूरत पड़ने पर इसकी बैटरी को रिप्लेस भी किया जा सकता है.