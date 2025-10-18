अगर आपके WhatsApp मैसेज का नहीं मिल रहा कोई जवाब, तो.... जानें क्या है Meta का ये चौंकाने वाला नियम

WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म पर लगातार कुछ न कुछ अपडेट कर रहा है. वहीं, अब फिर से WhatsApp एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, जिससे यूजर्स और बिजनेस के बीच बातचीत का तरीका बदल सकता है. WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta ने यह ऐलान किया है कि अब ऐसे लोगों को भेजे जाने वाले मैसेज की संख्या सीमित की जाएगी, जो जवाब नहीं देते. इस फैसले का मकसद इसलिए लिया गया है ताकि स्पैम और बल्क मैसेजिंग को कम किया जा सके, जो पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गए हैं.

इन मैसेजेस पर लगेगी रोक

यह नई पॉलिसी खासतौर पर उन यूजर्स और बिजनेस पर असर डालेगी जो बार-बार बिना जवाब मिले मैसेज भेजते रहते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर कोई यूजर किसी ऐसे व्यक्ति को कई बार फॉलो-अप मैसेज भेजता है जो कभी जवाब नहीं देता तो उन सभी मैसेज को लिमिट में गिना जाएगा. Meta ने यह भी साफ किया है कि यह नियम आम पर्सनल बातचीत पर लागू नहीं होगा, जैसे जब कोई यूजर कभी-कभी अपने दोस्तों या परिवार वालों को मैसेज करता है.

कंपनी लंबे वक्त से कर रही कंट्रोल

दुनियाभर में लगभग तीन अरब से ज्यादा लोग WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं. कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म को और सुविधाजनक बनाने के लिए लंबे समय से स्पैम और अनचाहे मैसेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. राजनीतिक कैंपेन, मार्केटिंग कंपनियां और ठगी करने वाले लोग इस ऐप का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में अनवॉन्टेड मैसेज के लिए करते रहे हैं. Meta ने पहले भी कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे मैसेज फॉरवर्ड करने पर लिमिट लगाना और संदिग्ध मैसेज को रिपोर्ट करने के टूल देना, लेकिन इसके बावजूद यह समस्या अभी तक बनी हुई है.

स्पैम मैसेज रोकने का तरीका

Meta का यह नया कदम असली बातचीत और स्पैम जैसे मैसेज के बीच फर्क साफ करने की कोशिश है. इसके साथ ही WhatsApp एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जिसे 'यूजरनेम सपोर्ट' नाम दिया गया है. इस फीचर की मदद से यूजर्स बिना अपना फोन नंबर शेयर किए एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे. यह अपडेट जहां प्राइवेसी को बेहतर बनाएगा, वहीं इससे स्पैमर्स को भी नए तरीके से लोगों तक पहुंचने का मौका मिल सकता है, क्योंकि वे अपनी पहचान छुपाकर मैसेज भेज सकेंगे.

क्या सख्ती रख पाएगा WhatsApp

हाल ही में Android और iOS के बीटा वर्जन में 'हैंडल रिजर्वेशन स्क्रीन' से जुड़ा कोड देखा गया है, जिससे यह तो साफ होता है कि यह नया फीचर जल्द ही लॉन्च हो सकता है. Meta इस आने वाले यूजरनेम सिस्टम को सख्त मैसेज लिमिट के साथ जोड़ने की तैयारी कर रहा है, ताकि यूजर्स का भरोसा बना रहे और इसका गलत इस्तेमाल न हो. हालांकि, इस बदलाव की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि WhatsApp इन नियमों को कितनी सख्ती से लागू करता है.

Arattai ने मचाया धमाल

इस बीच भारत में Zoho की देसी मैसेजिंग ऐप Arattai की लोकप्रियता अचानक बढ़ गई है. हाल ही में यह ऐप भारत के ऐप स्टोर चार्ट्स में टॉप पर पहुंच गई, और कुछ समय के लिए WhatsApp, Telegram और Signal को भी पीछे छोड़ दिया. Arattai को 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका मतलब तमिल भाषा में 'बातचीत' होता है. यह ऐप खुद को एक लोकल और प्राइवेसी पर फोकस करने वाले ऑप्शन के रूप में पेश करता है.

Arattai को मिल रहा बढ़ावा

Arattai ऐप की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह भारतीय तकनीक में लोगों की दिलचस्पी और सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के तहत देसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मिल रहा समर्थन है. इस ऐप को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे अधिकारियों का समर्थन भी मिला है. Arattai यूजर्स को सुरक्षित वन-टू-वन और ग्रुप चैट्स, ऑडियो और वीडियो कॉल्स, कई डिवाइस पर एक्सेस और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन जैसी सुविधाएं देता है.