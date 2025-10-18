Advertisement
trendingNow12966737
Hindi Newsटेक

अगर आपके WhatsApp मैसेज का नहीं मिल रहा कोई जवाब, तो.... जानें क्या है Meta का ये चौंकाने वाला नियम

WhatsApp एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट करने जा रहा है. इस बार Meta ने यूजर्स के लिए इसे और फ्रेंडली बनाने के लिए अब कई मैसेजेस की लिमिट तय कर ली है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 18, 2025, 11:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगर आपके WhatsApp मैसेज का नहीं मिल रहा कोई जवाब, तो.... जानें क्या है Meta का ये चौंकाने वाला नियम

WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म पर लगातार कुछ न कुछ अपडेट कर रहा है. वहीं, अब फिर से WhatsApp एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, जिससे यूजर्स और बिजनेस के बीच बातचीत का तरीका बदल सकता है. WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta ने यह ऐलान किया है कि अब ऐसे लोगों को भेजे जाने वाले मैसेज की संख्या सीमित की जाएगी, जो जवाब नहीं देते. इस फैसले का मकसद इसलिए लिया गया है ताकि स्पैम और बल्क मैसेजिंग को कम किया जा सके, जो पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गए हैं.

इन मैसेजेस पर लगेगी रोक
यह नई पॉलिसी खासतौर पर उन यूजर्स और बिजनेस पर असर डालेगी जो बार-बार बिना जवाब मिले मैसेज भेजते रहते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर कोई यूजर किसी ऐसे व्यक्ति को कई बार फॉलो-अप मैसेज भेजता है जो कभी जवाब नहीं देता तो उन सभी मैसेज को लिमिट में गिना जाएगा. Meta ने यह भी साफ किया है कि यह नियम आम पर्सनल बातचीत पर लागू नहीं होगा, जैसे जब कोई यूजर कभी-कभी अपने दोस्तों या परिवार वालों को मैसेज करता है.

कंपनी लंबे वक्त से कर रही कंट्रोल
दुनियाभर में लगभग तीन अरब से ज्यादा लोग WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं. कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म को और सुविधाजनक बनाने के लिए लंबे समय से स्पैम और अनचाहे मैसेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. राजनीतिक कैंपेन, मार्केटिंग कंपनियां और ठगी करने वाले लोग इस ऐप का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में अनवॉन्टेड मैसेज के लिए करते रहे हैं. Meta ने पहले भी कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे मैसेज फॉरवर्ड करने पर लिमिट लगाना और संदिग्ध मैसेज को रिपोर्ट करने के टूल देना, लेकिन इसके बावजूद यह समस्या अभी तक बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पैम मैसेज रोकने का तरीका
Meta का यह नया कदम असली बातचीत और स्पैम जैसे मैसेज के बीच फर्क साफ करने की कोशिश है. इसके साथ ही WhatsApp एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जिसे 'यूजरनेम सपोर्ट' नाम दिया गया है. इस फीचर की मदद से यूजर्स बिना अपना फोन नंबर शेयर किए एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे. यह अपडेट जहां प्राइवेसी को बेहतर बनाएगा, वहीं इससे स्पैमर्स को भी नए तरीके से लोगों तक पहुंचने का मौका मिल सकता है, क्योंकि वे अपनी पहचान छुपाकर मैसेज भेज सकेंगे.

क्या सख्ती रख पाएगा WhatsApp
हाल ही में Android और iOS के बीटा वर्जन में 'हैंडल रिजर्वेशन स्क्रीन' से जुड़ा कोड देखा गया है, जिससे यह तो साफ होता है कि यह नया फीचर जल्द ही लॉन्च हो सकता है. Meta इस आने वाले यूजरनेम सिस्टम को सख्त मैसेज लिमिट के साथ जोड़ने की तैयारी कर रहा है, ताकि यूजर्स का भरोसा बना रहे और इसका गलत इस्तेमाल न हो. हालांकि, इस बदलाव की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि WhatsApp इन नियमों को कितनी सख्ती से लागू करता है.

Spotify का दिवाली धमाका! एक प्लान में मिलेगा 365 दिन तक अनलिमिटेड मजा, Netflix...

Arattai ने मचाया धमाल
इस बीच भारत में Zoho की देसी मैसेजिंग ऐप Arattai की लोकप्रियता अचानक बढ़ गई है. हाल ही में यह ऐप भारत के ऐप स्टोर चार्ट्स में टॉप पर पहुंच गई, और कुछ समय के लिए WhatsApp, Telegram और Signal को भी पीछे छोड़ दिया. Arattai को 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका मतलब तमिल भाषा में 'बातचीत' होता है. यह ऐप खुद को एक लोकल और प्राइवेसी पर फोकस करने वाले ऑप्शन के रूप में पेश करता है.

Google का दिवाली धमाका! सिर्फ 11 रुपये में मिल रही 2TB स्टोरेज, लेकिन...

Arattai को मिल रहा बढ़ावा
Arattai ऐप की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह भारतीय तकनीक में लोगों की दिलचस्पी और सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के तहत देसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मिल रहा समर्थन है. इस ऐप को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे अधिकारियों का समर्थन भी मिला है. Arattai यूजर्स को सुरक्षित वन-टू-वन और ग्रुप चैट्स, ऑडियो और वीडियो कॉल्स, कई डिवाइस पर एक्सेस और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन जैसी सुविधाएं देता है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

WhatsappMeta

Trending news

हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
pakistan afghanistan
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया
Pakistan
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
nitish kumar
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
Mysterious Doors
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
Maharastra News
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
Supreme Court News
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
Tony abott
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार