हवा में लिखिए, स्क्रीन उभर आएंगे शब्द, IIIT के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया वो कमाल, जो आपने सिर्फ फिल्मों में देखा था!

Air Writing Technology: जरा सोचिए, आपने मन में कुछ आया और उसे लिखने के लिए हवा में हाथ घुमाया और स्क्रीन पर शब्द उभर आए, सुनने में भले ही यह किसी साइंस फिक्शन या किसी फिल्म का सीन लगे लेकिन अब ऐसा हो सकता है. IIIT के वैज्ञानिकों ने इस कल्पना को हकीकत में बदल डाला है. उनकी नई टेक्नोलॉजी इंसाने के हाथों की मूवमेंट को पहचानकर उसे तुरंत डिजिटल अक्षरों में बदल देती है. यह इनोवेशन न सिर्फ लिखने के तरीकों को आसान बनाएगा बल्कि शिक्षा, टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ की डिजिटल दुनिया में भी बड़ा बदलाव ला सकता है.

इस टेक्नोलॉजी के आने से लिखने के लिए की-बोर्ड की भी जरूरत नहीं होगी. बस हवा में अपनी अंगुली घुमाइए और अक्षर सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देंगे. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT के वैज्ञानिकों ने इस अद्भुत एयर-राइटिंग टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया है. यह टेक्नोलॉजी बोल न पाने वाले या फिर देख न पाने वालों के साथ ही शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए भी बेहद ही कारगर साबित होगी.

ट्रिपलआईटी के इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी के डॉ. मोहम्मद जावेद और रिसर्चर अपूर्वा चक्रवर्ती ने मिलकर एक अनोखी तकनीक तैयार की है. यह टेक्नोलॉजी सेंसर, कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डीप लर्निंग पर काम करती है, जो उंगलियों की मूवमेंट को तुरंत जानकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में बदल देती है. इस खोज से जुड़ा रिसर्च यूरोप के एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल में भी प्रकाशित हो चुका है. वहीं अब इस तकनीक के पेटेंट की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. जावेद के मुताबिक एयर-राइटिंग टेक्नोलॉजी खास तौर पर मूक-बधिर, दृष्टिबाधित और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी. साथ ही कोरोना जैसी महामारी के समय टचलेस टेक्नोलॉजी के रूप में भी यह काफी मददगार है.

कैसे काम करती है यह तकनीक

इस कमाल की टेक्नोलॉजी में व्यक्ति अपनी उंगली या पेन से हवा में कोई शब्द या फिर आकृति बनाता है जिसे सामने लगा एक सेंसरयुक्त कैमरा कैद कर लेता है. यह जानकारी तुरंत कंप्यूटर में भेज दी जाती है, जहां डीप लर्निंग से लैस सॉफ्टवेयर इसे प्रोसेस करता है. सॉफ्टवेयर उंगली या पेन की हरकतों और आकृति की दिशा को पहचान कर उसे डिजिटल टेक्स्ट में बदलने का काम करता है जो तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है.

ये भी पढ़ेंः आ गए दुनिया के सबसे छोटे रोबोट, नग्न आंखो से देखना भी मुश्किल, हैरान कर देगी खासियत

कैसे हुई इस नवाचार की शुरुआत?

इस तकनीक को बनाने का विचार डॉ. जावेद के मन में कोरोना को लेकर आया, जिसमें बिना टच किए काम किया जा सके. कोविड के टाइम एक दूसरे के डिवाइस टच करने से भी बीमारी फैल रही थी. ऐसे में टचलेस टेक्नोलॉजी की जरूरत समझ आई. डॉ. जावेद के अनुसार इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही बेसिक स्तर पर है लेकिन उन्होंने एआईयुक्त डीप लर्निंग और सेंसर की सहायता से एडवांस टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है. आने वाले समय में इसका इस्तेमाल शिक्षा, बैंकिंग, स्मार्ट डिवाइस, वर्चुअल रियलिटी और पब्लिक सर्विस में बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा.

ये भी पढ़ेंः AI से आतंक फैलाने की कोशिश में ISIS! अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में हुए खुलासे