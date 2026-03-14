Advertisement
trendingNow13140493
Hindi Newsटेककौन हैं देवेंद्र सिंह चपलोत? जिनकी काबिलियत के मस्क भी हुए मुरीद, अब xAI में बनाएंगे सुपरइंटेलिजेंस

कौन हैं देवेंद्र सिंह चपलोत? जिनकी काबिलियत के मस्क भी हुए मुरीद, अब xAI में बनाएंगे सुपरइंटेलिजेंस

Devendra Singh Chaplot xAI: दुनिया के सबे अमीर इंसान और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क की AI कंपनी xAI और SpaceX में भारतीय टैलेंट का डंका बज चुका है. IIT बॉम्बे से पढ़ाई करने वाले और रोबोटिक्स एक्सपर्ट देवेंद्र सिंह चपलोत अब मस्क की कोर टीम का हिस्सा बन गए हैं. देवेंद्र सीधे एलन मस्क के साथ मिलकर सुपरइंटेलिजेंस तैयार करने वाले मिशन पर काम करेंगे.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 14, 2026, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं देवेंद्र सिंह चपलोत? जिनकी काबिलियत के मस्क भी हुए मुरीद, अब xAI में बनाएंगे सुपरइंटेलिजेंस

Devendra Singh Chaplot xAI: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क जब भी कोई कदम उठाते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक जाती हैं. लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ एलन मस्क की नहीं बल्कि उसने साथ जुड़ने वाले भारतीय टेक एक्सपर्ट की हो रही है. आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करने वाले रोबोटिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह देवेंद्र सिंह चपलोत अब एलन मस्क की कोर टीम से जुड़ गए हैं. अब देवेंद्र सीधे मस्क के साथ मिलकर सुपरइंटेलिजेंस तैयार करने पर काम करेंगे.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी
देवेंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी इस नई पारी का ऐलान किया है. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं SpaceX और xAI के साथ जुड़ रहा हूं, जहां मैं एलन और उनकी टीम के साथ मिलकर सुपरइंटेलिजेंस बनाने की दिशा में काम करूंगा. इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मस्क के नेतृत्व में हार्डवेयर और डिजिटल इंटेलिजेंस का मेल कुछ ऐसा अनोखी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो दुनिया के लिए एकदम नया होगा.

कौन हैं देवेंद्र सिंह चपलोत?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवेंद्र का सफर बहुत ही प्रभावित करने वाला रहा है. वे IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट किए हैं और उन्होंने अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी (CMU) से मशीन लर्निंग में पीएचडी भी की है.

एलन मस्क की कंपनी xAI जॉइन करने से पहले वे फेमस AI स्टार्टअप Mistral AI की फाउंडिंग टीम के मेंबर थे. इसके साथ ही उन्होंने मेटा की FAIR AI Research लैब में भी बतौर रिसर्च साइंटिस्ट काम कर चुके हैं जहां उनका फोकस कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स पर था.

उपलब्धियों से भरा करियर

देवेंद्र सिंह चपलोत ने AI के क्षेत्र में कई पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं जिनमें CVPR और NeurIPS जैसे बड़े सम्मेलनों के बेस्ट पेपर अवॉर्ड्स शामिल हैं.

देवेंद्र ने साल 2017 के विजुअल-डूम AI कॉम्पिटिशन में जीत दर्ज की थी.

उनके रिसर्च वर्क को MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू और टेकक्रंच जैसे वैश्विक मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है.

ये भी पढे़ंः Meta में छंटनी की तैयारी: जुकरबर्ग 15000 से ज्यादा कर्मचारियों को कर सकते हैं बाहर!

एलन मस्क ने किया स्वागत
देवेंद्र के सोशल मीडिया पोस्ट को री-शेयर करते हुए मस्क ने खुद उनका स्वागत किया. मस्क ने लिखा Welcome to @xAI! हाल ही में मस्क ने अपनी हायरिंग प्रक्रिया में बदलाव की बात कही थी और माना था कि पिछले कुछ समय में कंपनी ने कई बेहतरीन टैलेंट को खो दिया था जिसे अब वे सही कर रहे हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Devendra Singh Chaplot xAI

Trending news

नहीं कम हुई विवाद की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
Gujarat news
नहीं कम हुई विवाद की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
PM Modi
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
6 महीनों की गिरफ्तारी के बाद झुकी सरकार! सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, होंगे रिहा
Sonam Wangchuk
6 महीनों की गिरफ्तारी के बाद झुकी सरकार! सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, होंगे रिहा
PM के बंगाल दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर धरना-प्रदर्शन
PM Modi West Bengal tour
PM के बंगाल दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर धरना-प्रदर्शन
CEC पर कैसे महाभियोग लाएगा विपक्ष; क्या है प्रोसेस और कितना तैयार है विपक्ष?
Chief Election Commissioner
CEC पर कैसे महाभियोग लाएगा विपक्ष; क्या है प्रोसेस और कितना तैयार है विपक्ष?
टैंकर पर हुए हमले में मारे गए मुंबई के इंजीनियर, आत्मघाती जहाज ने ली जान
MT Safesea Vishnu
टैंकर पर हुए हमले में मारे गए मुंबई के इंजीनियर, आत्मघाती जहाज ने ली जान
अचानक आई गर्मी के बाद फिर गिरा पारा... मौसम के U-टर्न पर IMD 10 राज्यों में अलर्ट
weather news
अचानक आई गर्मी के बाद फिर गिरा पारा... मौसम के U-टर्न पर IMD 10 राज्यों में अलर्ट
CM चेहरा नहीं, बड़े नेताओं के दम पर बंगाल-केरल फतह करने की तैयारी में भाजपा
bengal elections
CM चेहरा नहीं, बड़े नेताओं के दम पर बंगाल-केरल फतह करने की तैयारी में भाजपा
दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत से हुई अच्छी बातचीत
Middle East tensions
दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत से हुई अच्छी बातचीत
चुनावी राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी, असम-बंगाल में देंगे हजारों करोड़ की सौगात
PM Modi
चुनावी राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी, असम-बंगाल में देंगे हजारों करोड़ की सौगात