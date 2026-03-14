कौन हैं देवेंद्र सिंह चपलोत? जिनकी काबिलियत के मस्क भी हुए मुरीद, अब xAI में बनाएंगे सुपरइंटेलिजेंस

Devendra Singh Chaplot xAI: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क जब भी कोई कदम उठाते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक जाती हैं. लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ एलन मस्क की नहीं बल्कि उसने साथ जुड़ने वाले भारतीय टेक एक्सपर्ट की हो रही है. आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करने वाले रोबोटिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह देवेंद्र सिंह चपलोत अब एलन मस्क की कोर टीम से जुड़ गए हैं. अब देवेंद्र सीधे मस्क के साथ मिलकर सुपरइंटेलिजेंस तैयार करने पर काम करेंगे.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

देवेंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी इस नई पारी का ऐलान किया है. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं SpaceX और xAI के साथ जुड़ रहा हूं, जहां मैं एलन और उनकी टीम के साथ मिलकर सुपरइंटेलिजेंस बनाने की दिशा में काम करूंगा. इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मस्क के नेतृत्व में हार्डवेयर और डिजिटल इंटेलिजेंस का मेल कुछ ऐसा अनोखी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो दुनिया के लिए एकदम नया होगा.

I'm joining SpaceX and xAI, working closely with Elon and team to build superintelligence. Add Zee News as a Preferred Source Together SpaceX and xAI combine physical and digital intelligence under a leader who understands hardware at the deepest level. Add a high-agency culture with frontier-scale resources, and… pic.twitter.com/tjaPUjGUwK — Devendra Chaplot (dchaplot)

कौन हैं देवेंद्र सिंह चपलोत?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवेंद्र का सफर बहुत ही प्रभावित करने वाला रहा है. वे IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट किए हैं और उन्होंने अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी (CMU) से मशीन लर्निंग में पीएचडी भी की है.

एलन मस्क की कंपनी xAI जॉइन करने से पहले वे फेमस AI स्टार्टअप Mistral AI की फाउंडिंग टीम के मेंबर थे. इसके साथ ही उन्होंने मेटा की FAIR AI Research लैब में भी बतौर रिसर्च साइंटिस्ट काम कर चुके हैं जहां उनका फोकस कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स पर था.

उपलब्धियों से भरा करियर

देवेंद्र सिंह चपलोत ने AI के क्षेत्र में कई पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं जिनमें CVPR और NeurIPS जैसे बड़े सम्मेलनों के बेस्ट पेपर अवॉर्ड्स शामिल हैं.

देवेंद्र ने साल 2017 के विजुअल-डूम AI कॉम्पिटिशन में जीत दर्ज की थी.

उनके रिसर्च वर्क को MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू और टेकक्रंच जैसे वैश्विक मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है.

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एलन मस्क ने किया स्वागत

देवेंद्र के सोशल मीडिया पोस्ट को री-शेयर करते हुए मस्क ने खुद उनका स्वागत किया. मस्क ने लिखा Welcome to @xAI! हाल ही में मस्क ने अपनी हायरिंग प्रक्रिया में बदलाव की बात कही थी और माना था कि पिछले कुछ समय में कंपनी ने कई बेहतरीन टैलेंट को खो दिया था जिसे अब वे सही कर रहे हैं.