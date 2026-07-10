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AIR 33, IIT बॉम्बे और फिर Meta से विदाई! जानिए कौन है यह भारतीय जिसने बढ़ाई जुकरबर्ग की टेंशन

IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट ऋषभ अग्रवाल ने मार्क जुकरबर्ग की कंपनी Meta का करोड़ों का ऑफर ठुकरा दिया है. Google DeepMind और Meta में काम कर चुके ऋषभ अब अपनी AI स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं, जिसे जेफ बेजोस और Nvidia का सपोर्ट मिला है. जानिए पूरी कहानी.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jul 10, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:49 AM IST
AIR 33, IIT बॉम्बे और फिर Meta से विदाई! जानिए कौन है यह भारतीय जिसने बढ़ाई जुकरबर्ग की टेंशन
Image Credit: IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट ऋषभ अग्रवाल ने मार्क जुकरबर्ग की कंपनी Meta का करोड़ों का ऑफर ठुकरा दिया है.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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