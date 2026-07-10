/AIR 33, IIT बॉम्बे और फिर Meta से विदाई! जानिए कौन है यह भारतीय जिसने बढ़ाई जुकरबर्ग की टेंशन

आज के समय में जब लोग Meta और Google जैसी कंपनियों में एक अदद नौकरी के लिए तरसते हैं, तब एक भारतीय ने मार्क जुकरबर्ग के करोड़ों रुपये के ऑफर को पलक झपकते ही ठुकरा दिया. हम बात कर रहे हैं IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र ऋषभ अग्रवाल की, जिन्होंने Meta के सुपरइंटेलिजेंस लैब्स की नौकरी को अलविदा कह दिया है. सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल रही है क्योंकि ऋषभ ने उस रिस्क को चुना है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती. आइए जानते हैं कि करोड़ों की सैलरी छोड़कर आखिर ऋषभ क्या बड़ा करने जा रहे हैं.
ऋषभ अग्रवाल भारत के सबसे होनहार AI रिसर्चर्स में से एक हैं. उन्होंने JEE परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 33 हासिल की थी और IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी. इसके बाद उन्होंने कनाडा के मशहूर मिला (Mila) इंस्टीट्यूट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी पूरी की. उनका करियर ग्राफ बेहद शानदार रहा है और उन्होंने गूगल ब्रेन, गूगल डीपमाइंड, वेमो और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियों में काम किया है.
हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि ऋषभ ने Meta में महज 5 महीने काम करने के बाद 1 मिलियन डॉलर यानी करीब 8.5 करोड़ रुपये का पैकेज ठुकरा दिया. इस पर खुद ऋषभ अग्रवाल ने जवाब देकर सबको चौंका दिया. उन्होंने लिखा कि Meta का ऑफर 1 मिलियन डॉलर से कई गुना ज्यादा बड़ा था. यानी जुकरबर्ग उन्हें रोकने के लिए अरबों रुपये देने को तैयार थे.
ऋषभ ने अप्रैल 2025 में Meta सुपरइंटेलिजेंस लैब्स जॉइन किया था. वहां वह लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) की ट्रेनिंग तकनीकों पर काम कर रहे थे. लेकिन सिर्फ 5 महीने में उन्होंने इस्तीफा दे दिया. ऋषभ ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 7.5 साल तक गूगल और मेटा जैसी कंपनियों में काम करने के बाद अब वह एक अलग तरह का रिस्क लेना चाहते थे. उन्होंने इस्तीफा देते समय मार्क जुकरबर्ग की ही एक बात को कोट किया कि तेजी से बदलती दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क न लेना है.
मेटा की नौकरी छोड़ने के बाद ऋषभ 'पीरियोडिक लैब्स' (Periodic Labs) नाम के स्टार्टअप से बतौर फाउंडिंग मेंबर जुड़ गए हैं. यह स्टार्टअप एक ऐसा 'AI साइंटिस्ट' तैयार कर रहा है जो विज्ञान की दुनिया में नई दवाइयां, नए मैटेरियल्स और फिजिक्स के क्षेत्र में बड़ी खोजें करने में मदद करेगा. ऋषभ का लक्ष्य एआई के जरिए इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाना है.
ऋषभ के इस नए विजन को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार जेफ बेजोस और टेक दिग्गज कंपनी Nvidia का भी साथ मिला है. इन दोनों ने पीरियोडिक लैब्स में भारी निवेश किया है. यही वजह है कि इस समय पूरी दुनिया की नजरें ऋषभ अग्रवाल और उनके नए स्टार्टअप पर टिकी हुई हैं. करोड़ों का पैकेज छोड़ना आसान नहीं होता लेकिन ऋषभ ने साबित कर दिया कि अगर सपने बड़े हों तो नौकरी मायने नहीं रखती.