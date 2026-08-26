/बिना ट्रक स्टार्ट किए 8 घंटे तक ठंडा रहेगा सामान! IIT दिल्ली के पास आउट्स ने खोज निकाला 75% सस्ता फॉर्मूला

भारत में हर साल कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन की सही सुविधा न होने की वजह से टन अनाज, सब्जियां और फल सड़कर बर्बाद हो जाते हैं. पारंपरिक रीफर ट्रकों में रेफ्रिजरेशन सिस्टम सीधे गाड़ी के इंजन से चलता है, जिससे ट्रक रुकने या सिग्नल पर खड़े रहने पर भी भारी मात्रा में डीजल फुंकता है. लेकिन अब इस गंभीर समस्या का एक शानदार और 75 प्रतिशत सस्ता समाधान खोज निकाला है आईआईटी दिल्ली की पूर्व छात्रा शैवी मलिक और उनकी दूरदर्शी टीम ने. Yotuh Energy नाम के इस स्टार्टअप ने एक ऐसा बैटरी-संचालित सिस्टम तैयार किया है, जो ट्रक बंद होने पर भी सामान को बिल्कुल तरोताजा रखता है.
25 साल की बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट शैवी मलिक ने साबित कर दिखाया है कि अगर सही दिशा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो देश की बड़ी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है. आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई के दौरान शैवी अपनी कॉलेज की फॉर्मूला रेसिंग टीम 'Axlr8r' की एसोसिएट टीम कैप्टन रह चुकी हैं. रेसिंग कार की मुश्किल इंजीनियरिंग पर काम करने के दौरान ही उन्हें प्रैक्टिकल समस्याओं को सुलझाने का जुनून चढ़ा. आगे चलकर उन्होंने अपने साथी विवेक महिंद्राकर और धार्मिक बापोडरा के साथ मिलकर भारत के कोल्ड-चेन सेक्टर पर ध्यान केंद्रित किया.
भारत में कृषि उत्पाद और अन्य सड़ने-गलने वाले सामान की ढुलाई के दौरान होने वाला नुकसान एक बड़ी चुनौती है. तीनों दोस्तों ने देखा कि इस सेक्टर में नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसे सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर तकनीकी बदलाव बहुत कम हो रहे हैं. इसी सोच के साथ साल 2022 में उन्होंने 'Yotuh Energy' (योटुह एनर्जी) की नींव दिल्ली में रखी. बाद में इस स्टार्टअप को आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेशन प्रोग्राम में जगह मिली और पूरी टीम चेन्नई शिफ्ट हो गई. आपको बता दें कि 'Yotuh' शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ स्वच्छता और शुद्धता से जुड़ा है.
इस स्टार्टअप की सबसे बड़ी खोज एक ऐसा रेफ्रिजरेशन यूनिट है, जो ट्रक के मुख्य इंजन पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं नहीं है. इसे चलाने के लिए एक विशेष लिथियम-आयन (Lithium-ion) बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाता है. जब ट्रक ट्रैफिक में फंसा होता है या फिर उसका इंजन पूरी तरह बंद कर दिया जाता है, तब भी यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिना रुकावट काम करता रहता है. इसका मतलब यह हुआ कि अब ड्राइवरों को सामान ठंडा रखने के लिए गाड़ी को बेकार में स्टार्ट रखकर डीजल बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
इस नई टेक्नोलॉजी में कई स्मार्ट फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें ट्रक के दरवाजों पर खास डोर-माउंटेड सेंसर लगाए गए हैं. जब भी ट्रक का दरवाजा लोड अनलोड करने के लिए खोला जाता है, यह सेंसर तुरंत स्थिति को भांप लेते हैं और अंदर के तापमान को खुद-ब-खुद एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ठंडक बाहर न भागे. इसके अलावा, क्योंकि यह सिस्टम मुख्य इंजन से अलग होकर काम करता है, इसलिए इसे पुरानी डीजल गाड़ियों के साथ-साथ आज की आधुनिक इलेक्ट्रिक ट्रकों (EVs) में भी आसानी से फिट किया जा सकता है.
इस सिस्टम की बैटरी लाइफ और परफॉरमेंस को बहुत ही प्रेक्टिकल तरीके से डिजाइन किया गया है. एक बार फुल चार्ज होने के बाद यह लिथियम-आयन बैटरी 6 से 8 घंटे तक बिना किसी रुकावट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम को चला सकती है. अगर रास्ते में कहीं ट्रक खराब भी हो जाता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तब भी अंदर रखा लाखों रुपये का खाना या दवाइयां 8 घंटे तक पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी. इससे ट्रांसपोर्टर्स को बैकअप मैनेजमेंट के लिए काफी समय मिल जाता है.
रीफर ट्रकों का सबसे बड़ा खर्चा डीजल का होता है. जब गाड़ी खड़ी होती है, तब भी कूलिंग बनाए रखने के लिए इंजन को चालू रखना पड़ता है. Yotuh Energy का यह इनोवेटिव सिस्टम रेफ्रिजरेशन से जुड़ी ऑपरेटिंग कॉस्ट को 75 प्रतिशत तक कम कर देता है. इससे ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों के पैसे की भारी बचत होती है, जिससे अंततः ग्राहकों को भी फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकते हैं.
डीजल की बचत न सिर्फ जेब के लिए अच्छी है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. अनुमानों के अनुसार, Yotuh Energy का प्रत्येक यूनिट उसके इस्तेमाल के आधार पर सालाना 3 से 36 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) एमिशन को रोकने में सक्षम है. भारत जैसे देश में जहां लाखों की संख्या में रीफर गाड़ियां चलती हैं, वहां यह टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स सेक्टर के कार्बन फुटप्रिंट को घटाने में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है.
शैवी मलिक और उनकी टीम का यह प्रयास यह दर्शाता है कि भारतीय युवा स्टार्टअप्स किस तरह देश की वास्तविक समस्याओं का समाधान स्थानीय और टिकाऊ तकनीकों से निकाल रहे हैं. लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए यह तकनीक एक गेम-चेंजर साबित होने वाली है. कम लागत, सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन और हरित ऊर्जा का यह संगम भारत के खाद्य सुरक्षा और कोल्ड सप्लाई चेन के ढांचे को आने वाले दिनों में पूरी तरह बदल कर रख देगा.