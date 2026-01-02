21 साल की उम्र और ₹2.5 करोड़ की सैलरी! न इंटरव्यू, न कोई लंबा राउंड; बस काबिलियत देख इस कंपनी ने लुटाए करोड़ों

IIT Hyderabad Highest Package: जहां एक ओर ग्लोबल मार्केट में छंटनी और मंदी की डरा देने वाली खबरें आ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टैलेंट ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है. IIT हैदराबाद के एक 21 साल के छात्र ने ₹2.5 करोड़ का सालाना पैकेज पाकर संस्थान के ही अब तक के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं. 2.5 करोड़ रुपये का भारी-भरकम पैकेज ने गूगल और फेसबुक जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के ऑफर्स को भी पीछे छोड़ दिया. आखिर किस IIT के छात्र ने यह उपलब्धि हासिल की और किस कंपनी ने दिया इतना बड़ा ऑफर, आइए जानते हैं पूरी कहानी.

नीदरलैंड की कंपनी में मिली बड़ी जिम्मेदारी

कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट एडवर्ड नाथन वर्गीस को यह पैकेज ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म Optiver ने दिया है. एडवर्ड इस साल जुलाई से नीदरलैंड में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने करियर की शुरुआत करेंगे. खास बात यह है कि यह ऑफर उन्हें किसी लंबे इंटरव्यू राउंड के जरिए से नहीं बल्कि उनकी काबिलियत को देखते हुए प्री-प्लेसमेंट ऑफर के रूप में मिला है. उन्होंने बीते साल इसी कंपनी में ही 2 महीने की इंटर्नशिप की थी उनके काम को देखते हुए फुल-टाइम जॉब में बदल दिया गया.

पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IIT हैदराबाद की स्थापना 2008 में हुई थी. तब से यह अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है. इससे पहले साल 2017 में सबसे ज्यादा पैकेज लगभग ₹1 करोड़ का था. एडवर्ड की इस उपलब्धि ने न केवल संस्थान का मान बढ़ाने का काम किया है बल्कि दूसरे युवाओं के लिए नई उम्मीद भी जगाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है एडवर्ड की सफलता का राज?

मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले एडवर्ड ने अपनी सफलता का श्रेय कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग (Competitive Programming) को देते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि वे देश के टॉप-100 प्रोग्रामर्स की लिस्ट में शामिल रहे हैं. बीटेक के पहले साल से ही उन्होंने कोडिंग और प्रोग्रामिंग पर विशेष ध्यान दिया. उनका मानना है कि IIT टैग और मजबूत टेक्नोलॉजी की पकड़ की वजह से जॉब मार्केट की मंदी का उन पर असर नहीं हुआ.

ये भी पढ़ेंः PM सूर्य घर योजना: छत पर लगवाएं सोलर पैनल सरकार दे रही ₹78,000 तक की सब्सिडी

IIT हैदराबाद में प्लेसमेंट की धूम

बता दें कि IIT हैदराबाद में सिर्फ एडवर्ड ही नहीं इस साल संस्थान में प्लेसमेंट का ग्राफ काफी ज्यादा आगे रहा. एक दूसरे छात्र को भी ₹1.1 करोड़ का पैकेज मिला है. इस संस्थान का औसत पैकेज बीते साल के ₹20.8 लाख से बढ़कर इस साल ₹36.2 लाख हो गया है. पहले फेज में अब तक 24 इंटरनेशल ऑफर मिल चुके हैं. संस्थान के करियर सर्विसेज विभाग के मुताबिक उनका टारगेट केवल नए-नए रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि हर छात्र को एक अच्छी नौकरी दिलाना है. फिलहाल प्लेसमेंट का दूसरा चरण अभी चल रहा है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों पर खास ध्यान दिया जा रहा है.

ये भी पढे़ंः पुराना फोन छोड़िए, नए साल में घर लाएं iPhone 17! मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, कीमत...