IMC 2025: 'डिजिटल अगुआ' बना भारत, PM मोदी ने किया शुभारंभ; सिंधिया बोले- ₹287 में मिलता था 1GB डेटा, अब सिर्फ ₹9 में!

IMC 2025:  एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आगाज हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इस मेगा इवेंट का शुभारंभ किया. इस मौके पर देश की डिजिटल प्रगति और टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा हुई. वहीं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत अब टेक्नोलॉजी लेने वाला नहीं, बल्कि दुनिया का ‘डिजिटल अगुआ’ बन चुका है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:41 AM IST
IMC 2025: एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2025 की शुरुआत हो गई है.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस इवेंट का शुभारंभ किया. यह भव्य आयोजन 8 से 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में चलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए देश की तकनीकी प्रगति पर अपनी बात रखी.

भारत जल्द ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश बनेगा

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस ईवेंट में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत ही जल्द भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश बनने की कगार पर है. उन्होंने कहा कि आज भारत का टेलीकॉम रेवोल्यूशन 4डी यानी डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच और डिलीवरी पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि पहले 1 जीबी डाटा की कीमत जहां ₹287 होती है जो अब कम होकर सिर्फ 9 रुपये 11 पैसे हो गई है, जो आम आदमी के लिए सस्ता बन गया है. साथ ही भारत के करीब 99.9 फीसदी जिले सुपरफास्ट 5जी से कनेक्ट हो गए हैं, जिससे देश को स्केल का फायदा मिल रहा है. सिंधिया ने कहा कि दुनिया के 20 देश भारत के डीपीआई मॉडल को अपनाने के लिए चर्चा में हैं.

पीएम बोले- 'तेजी से बदल रही है टेक्नोलॉजी'
पीएम मोदी ने इस इवेंट में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की युवा पीढ़ी टेक क्रांति में बड़ी भूमिका निभा रही है. उन्होंने कहा कि पहले फ्यूचर का मतलब अगला शतक या अगले 10-20 साल हुआ करते थे लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि अब हम कहते हैं, द फ्यूचर इज हेयर एंड नाऊ. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि इंटरनेट स्पीड बढ़ने से विकास की रफ्तार भी बढ़ती है. उन्होंने कहा कि अब तक 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है.

इस दौरान संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि  भारत की डिजिटल दुनिया अब नई ऊंचाई पर पहुंच गई है. देश में अब 1.2 अरब यानी 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हो चुके हैं. साथ ही भारत दुनिया के तीन सबसे बड़े डिजिटल देशों में शामिल हो गया है. मंत्री सिंधिया ने बताया कि भारत में ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या पहले के 60 मिलियन से बढ़कर अब 944 मिलियन हो गई है. सिंधिया ने कहा कि यह भारत की डिजिटल तरक्की का बड़ा सबूत है.

भारत अब डिजिटल दुनिया का 'अगुआ'

इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2025 में बोलते हुए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत अब टेक्नोलॉजी लेने वाला देश नहीं रहा बल्कि दुनिया का डिजिटल फ्लैग बियरर बन गया है. उन्होंने कहा कि देश में टेलीकॉम सेक्टर ने बीते कुछ सालों में जबरदस्त प्रगति की है. सिंधिया ने कहा कि एक समय था जब मोबाइल पर एक मिनट बात करना भी खास माना जाता था, लेकिन आज भारत में 1.2 अरब मोबाइल यूजर्स हैं, जो दुनिया के कुल मोबाइल सब्सक्राइबर्स का लगभग 20% हिस्सा है.

30,000 नई नौकरियां
इस दौरान मंत्री सिंधिया ने हाल ही में शुरू हुए 1 लाख स्वदेशी 4जी टावरों को लेकर भी बात की. उन्होंन इसको लेकर कहा कि  भारत में ही बना, भारत के लिए, और दुनिया के लिए करार दिया. मंत्री ने कहा कि ये देश को प्रोडक्ट नेशन के रूप में स्थापित करने का काम करेगा. इसके साथ ही प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे 91,000 करोड़ रुपये का प्रोडक्शन हुआ, 18,000 करोड़ रुपये का निर्यात, और 30,000 नौकरियां पैदा हुई हैं.

