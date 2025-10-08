भारत ने पकड़ी 6G की रफ्तार! अब चाय के भाव हुआ 1GB डेटा, PM Modi बड़ा बयान

India's 6G Vision: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि भारत 6G पेटेंट्स, डिजिटल कौशल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आगे बढ़ रहा है. PLI योजना से उत्पादन और रोजगार में बढ़ोतरी हुई है. भारत का लक्ष्य अब 5G और 6G टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनकर अपने नेटवर्क का निर्यात करना है.
Trending Photos
IMC 2025: नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 की शुरुआत हो चुकी है, यह एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया. अपने भाषण में उन्होंने भारत की बड़ी तकनीकी उपलब्धि देश में बनाई गई स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह नई 4G सर्विस तेज इंटरनेट, बेहतर कनेक्टिविटी और भरोसेमंद सेवाएं देने में मददगार साबित होगी.
यह भी पढ़ें: OnePlus 15s की 'तूफानी' एंट्री! 7000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे ये दमदार फीचर्स, लॉन्च की तैयारी शुरू
भारत में लगाए गए 1 लाख 4G टावर
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशभर में 1 लाख 4G टावर लग चुके हैं, जिससे दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है. यह Made-in-India 4G तकनीक अब निर्यात के लिए तैयार है. उन्होंने आगे बताया कि तेजी से बढ़ती डिजिटल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा भी बेहद जरूरी है. संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि भारत की टेक्नोलॉजी सोच 5G से कहीं आगे है. देश का लक्ष्य 6G पेटेंट्स में वैश्विक साझेदारी 10% करना है. उन्होंने आगे कहा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन मार्केट 2033 तक तीन गुना बढ़ोतरी कर करीब 15 अरब डॉलर हो सकता है.
सिंधिया ने बताया कि सैटकॉम (Satcom) जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष में कनेक्टिविटी स्तर बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा कि इस तकनीकी क्रांति की सबसे बड़ी ताकत देश के लोग ही हैं. आने वाले समय में भारत दुनियाभर में सबसे बड़ी डिजिटल शक्ति बन सकता है.
दुनिया में छाया भारत का डिजिटल दम
सिंधिया ने कहा कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रहने वाला देश नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल लीडर बन रहा है. उन्होंने कहा, "वह दिन दूर नहीं जब दुनियाभर में कहेंगे कि वे भारत पर डिपेंड है." उन्होंने सभी से कहा कि यहीं पर तकनीक डिजाइन करें, उसका समाधान बनाएं और पूरी दुनिया में लेकर जाएं. भारत नया तरीका अपनाता है और विश्व बदलता है.
सिंधिया ने बताया कि भारत अब केवल सर्विस नेशन के साथ-साथ प्रोडक्ट नेशन बन चुका है. PLI (Production-Linked Incentive) योजना से अब तक करीब 91,000 करोड़ रुपये का नया प्रोडक्शन हुआ है, जिससे 18,000 करोड़ रुपये का निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है और लगभग 30,000 नई नौकरियां डेवलप हुई हैं.
डिजिटल सेवाएं अब आम आदमी तक
पीएम मोदी ने IMC इवेंट में बताया कि आज देश में 1GB वायरलेस डेटा की कीमत एक कप चाय से भी कम हो गई है, जिससे डिजिटल सेवाएं आम आदमी तक पहुंच रही है. उन्होंने आगे कहा कि अब साइबर अपराध रोकने के लिए कानून और मजबूत किए गए है और शिकायत निवारण प्रणाली भी पहले से बेहतर हुआ है.
यह भी पढ़ें: iPhone यूजर्स को बड़ी राहत! Apple ने चुपके से ठीक किया ये बड़ा Bug, अब फिर से काम करेंगे स्मार्ट फीचर्स
ग्लोबल तकनीक में भारत की बढ़ती ताकत
IMC 2025 ने भारत की तकनीकी सफलताओं और भविष्य के बड़े टारेगेट को सामने रखा है. 4G और 5G नेटवर्क का एक्सपेंशन, 6G की तैयारी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डिजिटल कौशल पर जोर देने से भारत ग्लोबल लेवल पर एक ताकतवर टेक्नोलॉजी शक्ति बन रहा है.