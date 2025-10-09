Advertisement
Hindi Newsटेक

चश्मा पहनकर देख पाएंगे टीवी, चुटकियों में पता लगेगी ट्रेन की खराबी, ये तकनीक उड़ा देगी होश

साल 2025 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC)की नई दिल्ली मे में विशाल टेक इवेंट का आयोजन होना है.  इस इवेंट में 1.50 लाख लोग और 125 से ज्यादा देश शामिल होंगे. इस इवेंट में कई टेक प्रोडक्ट पेश हुए, लेकिन मेन आकर्षण का केंद्र बनी रेलवे तकनीक एआर तकनीक से लबरेज ग्लास और एआई-सक्षम  रेलवे सेफ्टी सिस्टम तकनीक. चलिए जानते हैं इनके बारे में.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 09, 2025, 04:40 PM IST
साल 2025 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC)की नई दिल्ली मे में विशाल टेक इवेंट का आयोजन होना है.  इस इवेंट में 1.50 लाख लोग  और 125 से ज्यादा देश शामिल होंगे.  यही  नहीं एशिया के सबसे बड़े इवेंट में 500 स्टार्टअप और 400 एग्जीबिटर्स भी शामिल होंगे.  इस इवेंट के पहले दिन बड़ी-बड़ी कंपनियों ने ऐसे गैजेट्स पेश किए हैं, जिन्हें देखकर लगेगा मानों भविष्य में मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जैसी चीजें रह ही नहीं जाएंगी. इस इवेंट में कई टेक प्रोडक्ट पेश हुए, लेकिन मेन आकर्षण का केंद्र बनी रेलवे तकनीक एआर तकनीक से लबरेज ग्लास और एआई-सक्षम  रेलवे सेफ्टी सिस्टम तकनीक. चलिए जानते हैं इनके बारे में.

स्मार्ट ग्लास 65-इंच की टीवी
मान लीजिए आप ट्रेन या बस में सफर कर रहे हैं, इसी दरमियान बिना किसी स्क्रीन के ही वीडियो कॉल या वर्चुअल डिस्प्ले मूवी देख रहे हैं. यह सच्चाई है, ऑगमेंट रियलिटी पर बेस्ड इन हाई-टेक ग्लासेज में वर्चुअल स्क्रीन दिखेगी जो किसी भी मूवमेंट के बावजूद भी स्थिर रहेगी. बता दें कि इन बीआर ग्लास की वजह से आप कही भी मल्टीमीडिया कंटेंट का आनंद ले सकते हैं. यही नहीं यह वर्चुअल स्क्रीन जीपीएस का भी काम करेगी. साथ ही यह बोलने मात्र से ही आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देगा.

ट्रेन  की गड़बड़ी का पता चुटकियो में
इस इवेंट में रेल दुर्घटनाओं पर काम करने के लिए भविष्य से संबंधित बेहतरीन टेक्नोलॉजी की झलक दिखी. साथ ही इस इवेंट में ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम की पेशकश की गई. इस तकनीक से छोटी से छोटी खराबी का भी पता लगाया जा सकता है.  इस सिस्टम से कैमरा और स्मार्ट सेंसर के माध्यम से ट्रेन के हर बारीकी पर नजर रखी जाएगी. यह किसी भी तरह की खराबी होने के बाद ड्राइवर को अपडेट देती है. इससे ड्राइवर अलर्ट होकर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा देते है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती है. 

बदल सकता है भारत की तस्वीर
IMC 2025 बता दें इन तकनीकों की वजह से भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर को आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही साथ में सुनहरे भविष्य की परिभाषा भी तैयार होगी. ये आविष्कार सिर्फ सुविधा मात्र नहीं है. यह आने वाले भविष्य में इंडिया को डिजिटल और स्मार्ट मोबिलिटी की नींव साबित हो सकती है. 

