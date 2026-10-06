IMC 2026: दिल्ली में लगने जा रहा है टेक की दुनिया का सबसे बड़ा 'कुंभ', जानिए फ्री में कैसे मिलेगी Entry Ticket?

भारत का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर टेक शो India Mobile Congress (IMC 2026) अपने 10वें एडिशन के साथ वापस आ रहा है. इस बार का टेक फेस्ट सिर्फ किसी बंद कमरे या सिर्फ बड़े बिजनेसमैन तक सीमित नहीं रहेगा. इसकी ऑफिशियल थीम रखी गई है 'Scale Without Boundaries' यानी नई से नई टेक्नोलॉजी को देश के हर युवा और आम नागरिक तक पहुंचाना. 7 अक्टूबर से दिल्ली में शुरू हो रहे इस 4 दिन के 'टेक कुंभ' में आपके लिए क्या-क्या खास है, फ्री पास कैसे मिलेगा और वहां तक आसानी से कैसे पहुंचना है, आइए सब कुछ समझते हैं....
IMC 2026 की शुरुआत 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच होने जा रही है. पूरे 4 दिनों तक चलने वाला यह मेगा इवेंट रोज सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक विजिटर्स के लिए खुला रहेगा.
इस बार का इवेंट दिल्ली के सबसे बड़े और आधुनिक कन्वेंशन सेंटर Yashobhoomi (India International Convention and Expo Centre) में हो रहा है, जो द्वारका सेक्टर 25 में मौजूद है.
रूट: दिल्ली मेट्रो की Airport Express Line लें.
स्टेशन: सीधे 'Yashobhoomi Dwarka Sector 25' मेट्रो स्टेशन पर उतरें.
गेट एक्सेस: स्टेशन से बाहर निकलते ही आप सीधे एग्जीबिशन हॉल के मेन गेट पर पहुंच जाएंगे.
अगर आप अपनी बाइक, कार या कैब से आ रहे हैं, तो दिल्ली और गुड़गांव दोनों तरफ से रोड के जरिए यशोभूमि तक पहुंचना काफी आसान है.
अगर आप इस इवेंट में जाना चाहते हैं, तो आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. प्रोसेस बहुत आसान है — बस IMC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और अपनी कैटेगरी के हिसाब से पास चुनें.
Visitor Pass (बिलकुल FREE): अगर आप आम नागरिक हैं और सिर्फ नई-नई टेक्नोलॉजी और गैजेट्स देखना चाहते हैं, तो यह पास बिल्कुल मुफ्त है.
Student Pass (बिलकुल FREE): स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं के लिए एंट्री पास एकदम फ्री रखा गया है.
Gold Delegate Pass (₹20,000): अगर आप बिजनेस नेटवर्किंग और एक्सपर्ट सेशंस का एक्सेस चाहते हैं.
Platinum Delegate Pass (₹25,000): फुल VIP एक्सेस और प्रीमियम लाउंज के लिए.
Media Pass: जर्नलिस्ट और टेक ब्लॉगर्स के लिए ऑफिशियल अप्रूवल के बाद फ्री पास मिलेगा.
फ्री पास वालों के लिए छोटी सी शर्त: अगर आपके पास फ्री विजिटर या स्टूडेंट पास है, तो आपको Day 2 (8 अक्टूबर) पर सीमित समय के लिए एंट्री मिलेगी. लेकिन Day 3 और Day 4 (9 और 10 अक्टूबर) को आप पूरे दिन आराम से घूम सकते हैं. कॉन्फ्रेंस हॉल में सीटें 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर मिलेंगी.
इस बार 10वें एडिशन में फ्यूचरिस्टिक टेक का पूरा जलवा दिखेगा. मुख्य रूप से 5G, 6G नेटवर्किंग, AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), माइक्रोचिप्स (Semiconductors), क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और नए स्टार्टअप्स पर फोकस रहेगा.
सवाल 1: क्या बिना ऑनलाइन बुकिंग के सीधे वेन्यू पर जाकर टिकट मिल सकती है?
जवाब: हां, बिल्कुल! अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो यशोभूमि के गेट पर लगे Self-Service Digital Kiosks या रजिस्ट्रेशन काउंटर से तुरंत ऑन-द-स्पॉट पास बनवा सकते हैं.
सवाल 2: क्या यह इवेंट सिर्फ IT या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए है?
जवाब: नहीं, बिल्कुल नहीं! IMC 2026 हर उस इंसान के लिए खुला है जिसे नए गैजेट्स, AI और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है. यहां स्टूडेंट्स, टीचर्स, गेमर्स और आम लोग सभी आ सकते हैं.
सवाल 3: क्या अंदर बैग या लैपटॉप ले जाना अलाउड है?
जवाब: हां, आप अपना बैग, लैपटॉप या पर्सनल सामान आराम से ले जा सकते हैं. बस सिक्योरिटी चेकिंग के लिए गेट पर थोड़ी चेकिंग की जाएगी.