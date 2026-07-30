/4G की ट्रेन छूटी थी पर 6G में भारत बनेगा बॉस! IMC 2026 में केंद्रीय मंत्री ने कर दिया बड़ा खुलासा

भारत अब दूरसंचार के क्षेत्र में दुनिया का पीछे से पीछा करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद नए नियम तय कर रहा है. इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 के थीम लॉन्च पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह भारत 4G की रेस में पीछे छूट गया था, वैसी गलती 6G के मामले में बिल्कुल नहीं होगी. भारत अब वैश्विक स्तर पर 6G के मानक खुद तय करने जा रहा है.
भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में अपनी भावी दिशा स्पष्ट कर दी है. संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर के अनुसार, भारत ने 4G तकनीक अपनाने में भले ही देरी कर दी थी, लेकिन 6G के मामले में देश शुरुआत से ही आगे रहेगा. इसके लिए सरकार ने स्वदेशी इकोसिस्टम को मजबूत करना शुरू कर दिया है. अब तक 90 से अधिक साझेदारों को इस 6G मिशन से जोड़ा जा चुका है.
सरकार का मकसद पिछले दशक के 'डिजिटल इंडिया' से आगे बढ़कर अगले दशक को 'इंटेलिजेंट इंडिया' में बदलना है. यह नया दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 6G, क्वांटम कम्यूनिकेशन और सैटेलाइट कनेक्टिविटी के दम पर खड़ा होगा. सरकार का मानना है कि केवल तकनीक का प्रदर्शन करना काफी नहीं है, बल्कि ऐसी खोज होनी चाहिए जो आम लोगों की असली समस्याओं को हल कर सके.
मंत्री ने भारत की उपलब्धि गिनाते हुए बताया कि देश के हर गांव को 4G और हर जिले को 5G से जोड़ा जा चुका है. भारत में दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा उपलब्ध है. इसके अलावा, भारत ने अपनी खुद की स्वदेशी 4G तकनीक विकसित की है, जो दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दे रही है. यही अनुभव भारत को 6G की वैश्विक टेबल पर मुख्य सीट दिलाएगा.
देश के हर कोने तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए लगभग 17 अरब डॉलर के निवेश से 'भारतनेट' परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है. इसके अलावा PM-WANI और 5G फिक्स्ड वायरलेस के जरिए इंटरनेट घर-घर पहुंचाया जा रहा है. तेजी से बदलती तकनीक के बीच सरकारी कंपनी BSNL को भी फिर से मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं.
सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाना ही नहीं, बल्कि नेटवर्क को सुरक्षित बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है. फर्जी कॉल और डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए संचार मंत्रालय, बैंक, ट्राई (TRAI) और जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं. हर 15 दिन में इसकी समीक्षा की जा रही है ताकि आम जनता के पैसों और प्राइवेसी को सुरक्षित रखा जा सके.