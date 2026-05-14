आपके घर के ऊपर कब होगी बारिश? बादलों पर अब AI की 'नजर'! बताएगा छाता लेकर निकलना है या नहीं

अगर आप घर से निकलने से पहले यह सोचते हैं कि छाता लेकर जाएं या नहीं, तो अब इसका जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI देगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी India Meteorological Department ने एक नया AI आधारित मौसम पूर्वानुमान सिस्टम लॉन्च किया है, जो बेहद सटीक तरीके से बारिश की जानकारी देगा. यह पहली बार है जब मौसम विभाग ने बड़े स्तर पर AI तकनीक को अपने मौसम पूर्वानुमान सिस्टम में शामिल किया है. इसकी शुरुआत इसी मानसून सीजन से हो रही है.

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अब 1 किलोमीटर एरिया तक मिलेगा मौसम अपडेट

नया AI सिस्टम खासतौर पर उन इलाकों के लिए तैयार किया गया है जहां खेती बारिश पर निर्भर करती है. इस तकनीक को National Centre for Medium Range Weather Forecasting ने विकसित किया है. फिलहाल इसका पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है. इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 1 किलोमीटर के छोटे एरिया तक बारिश का अनुमान लगा सकता है. यानी अब आपके आसपास के इलाके में कब बारिश होगी, इसकी ज्यादा सटीक जानकारी मिल सकेगी.

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AI कैसे करेगा बारिश की भविष्यवाणी?

इस AI सिस्टम में कई तरह के डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें ऑटोमैटिक रेन गेज, ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन, सैटेलाइट और डॉप्लर वेदर रडार से मिलने वाली जानकारी शामिल होगी. इसके बाद AI इन सभी आंकड़ों का विश्लेषण करेगा और 10 दिन पहले तक बारिश का अनुमान दे सकेगा. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन के अनुसार यह सिस्टम मौसम पूर्वानुमान को पहले से कहीं ज्यादा लोकल और सटीक बनाएगा.

किसानों को होगा सबसे बड़ा फायदा

सरकार का कहना है कि इस तकनीक से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. किसान अब यह तय कर सकेंगे कि किस समय बुवाई करनी है, सिंचाई कब करनी है और फसल की सुरक्षा कैसे करनी है. पृथ्वी विज्ञान मंत्री Jitendra Singh ने कहा कि बदलते मौसम और लगातार बढ़ रही चरम मौसम घटनाओं को देखते हुए यह तकनीक काफी मददगार साबित होगी. उन्होंने बताया कि फिलहाल इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, लेकिन आने वाले समय में इसे दूसरे राज्यों तक भी बढ़ाया जाएगा.

अब जिले स्तर पर ट्रैक होगा मानसून

एक दूसरा AI आधारित सिस्टम भी तैयार किया गया है जिसे पुणे स्थित Indian Institute of Tropical Meteorology ने विकसित किया है. यह सिस्टम बताएगा कि मानसून देश के किस जिले में कब पहुंचेगा. पहले मौसम विभाग बड़े इलाके के हिसाब से मानसून की जानकारी देता था, लेकिन अब जिला स्तर पर अपडेट दिए जाएंगे. इससे किसानों और स्थानीय प्रशासन को पहले से तैयारी करने में आसानी होगी.

16 राज्यों में शुरू हुई नई सुविधा

फिलहाल यह माइक्रो-लेवल बारिश ट्रैकिंग सिस्टम 16 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3,196 ब्लॉक्स और जिलों में शुरू किया गया है. इन क्षेत्रों को इसलिए चुना गया क्योंकि यहां खेती काफी हद तक बारिश पर निर्भर करती है. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिस्टम कृषि, जल प्रबंधन और आपदा प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाएगा.

आम लोगों को भी मिलेगा फायदा

यह तकनीक सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है. अब लोग ज्यादा सटीक मौसम अपडेट पा सकेंगे. इससे यात्रा की योजना बनाना, स्कूल-कॉलेज जाना या ऑफिस निकलना आसान हो जाएगा. अगर यह तकनीक सफल रही, तो आने वाले समय में AI आधारित मौसम पूर्वानुमान भारत में मौसम जानकारी देने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है.