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Hindi Newsटेकचिलचिलाती गर्मी में AC को इन सेटिंग्स पर चलाएं, 45 डिग्री में भी शिमला बन जाएगा कमरा, बिजली बिल आएगा कम!

चिलचिलाती गर्मी में AC को इन सेटिंग्स पर चलाएं, 45 डिग्री में भी शिमला बन जाएगा कमरा, बिजली बिल आएगा कम!

IMD Heatwave Alert: देशभर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. बढ़ती गर्मी को देखते हुए IMD ने कई राज्यों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है, जहां पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना है. ऐसे में लोग राहत पाने के लिए लंबे समय तक AC का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे बिजली का बिल भी तेजी से बढ़ रहा है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 19, 2026, 08:23 AM IST
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चिलचिलाती गर्मी में AC को इन सेटिंग्स पर चलाएं, 45 डिग्री में भी शिमला बन जाएगा कमरा, बिजली बिल आएगा कम!

Best AC Temperature For Summer: देशभर में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है. तेज गर्मी ने लोगों का हाल-बेहाल कर रखा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ देश के दूसरे हिस्सों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में यह 45 डिग्री के पार भी जा सकता है. इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए लोग एयर कंडीशनर यानी AC का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं. घरों में लगातार AC चलाने से महीने के अंत में आने वाला बिजली का बिल आसमान छूने लगता है. अगर आप भी गर्मी से राहत पाने के लिए लगातार ऐसी चलाते हैं और बिजली बिल भी ज्यादा नहीं चाहते हैं, तो कुछ टेक टिप्स और सही सेटिंग्स अपनाकर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं. साथ ही आपका कमरा भी ठंडा रहेगा.

24 से 26 डिग्री पर चलाएं AC

ज्यादातर लोग गर्मी से राहत पाने के लिए एसी को 18-19 डिग्री पर सेट कर देते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करने से कमरा जल्दी ठंडा नहीं होता है, बल्कि कंप्रेसर पर लोड ज्यादा बढ़ जाता है. इससे बिजली की खपत ज्यादा होने लगती है. कूलिंग और बिजली की बचत के बीच सही बैलेंस बनाने के लिए AC को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर चलाना बेस्ट होता है. साथ ही, रात को सोते समय टेंपरेचर को 1-2 डिग्री बढ़ा देना चाहिए क्योंकि सोते समय शरीर को कम कूलिंग की जरूरत होती है.

AC के साथ चलाएं पंखा

इसके साथ ही AC चलाते समय अगर आप कम स्पीड पर सीलिंग फैन ऑन करते हैं, तो इससे ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल जाती है. कमरा जल्दी ठंडा महसूस होने लगता है और आपको AC का तापमान बार-बार कम ज्यादा नहीं करना पड़ता है.

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मेंटेनेंस और सफाई है जरूरी

गर्मियों में AC के इनडोर फिल्टर पर धूल जम जाती है, जिससे एयरफ्लो प्रभावित हो जाता है और मशीन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसलिए फिल्टर को समय समय पर साफ करें. साथ ही बाहर लगी आउटडोर यूनिट को भी साफ करते रहें. अगर संभव हो तो आउटडोर यूनिट को धूप से बचाने के लिए किसी शेड में रखें, इससे एसी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है.

बाहर की गर्मी को अंदर न आने दें

AC ऑन होने पर कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें. कमरे में धूप को आने से रोकने के लिए पर्दों या ब्लाइंड्स का इस्तेमाल करें. दोपहर के समय ओवन, स्टोव या ड्रायर जैसी हीटिंग डिवाइस का इस्तेमाल कम से कम करें, इन सब से भी कमरे का तापमान बढ़ता है और AC पर प्रेशर पड़ता है.

(ये भी पढे़ंः ईरान ने रातोंरात बदल दिए समंदर के नियम! Hormuz में रास्ता चाहिए तो देनी होगी ये चीज)

इन्वर्टर AC 

अगर मौसम में उमस बहुत ज्यादा है, तो AC को कूल मोड की जगह ड्राई मोड पर चलाएं. यह उमस को सोखकर कमरे को आरामदायक बनाता है. वहीं, अगर आपके पास इन्वर्टर AC है तो उसे बार-बार ऑन-ऑफ करने के बजाय एक फिक्स टेंपरेचर पर चलने दें, इससे बिजली कम खर्च होती है. 

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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