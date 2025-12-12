बारिश, तूफान और बिजली से बचना है? इन 4 Apps को अभी इंस्टॉल करें, सरकार यहां देती है जानकारी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूरे देश के लोगों को सलाह दी है कि वे अपने स्मार्टफोन्स में चार बेहद जरूरी वेदर ऐप्स डाउनलोड करें. इन ऐप्स का काम है आपको सही समय पर मौसम की ताजा जानकारी देना, बारिश के अलर्ट भेजना, तूफान की चेतावनी जारी करना और आने वाले मौसम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना. खासतौर पर किसानों के लिए ये ऐप्स बहुत मददगार हैं, क्योंकि इनसे उन्हें मौसम का सटीक पूर्वानुमान मिलता है और वे अपनी खेती की योजना आसानी से बना सकते हैं.

मौसम अनुमान में IMD की बड़ी टेक्नोलॉजी प्रगति

पिछले कुछ वर्षों में IMD ने मौसम की भविष्यवाणी करने में बड़ी तकनीकी प्रगति की है. नए मॉडर्न सिस्टम और टेक्नोलॉजी की मदद से अब IMD पहले से ज्यादा सटीक और समय रहते चेतावनी जारी कर पाता है. चाहे वह चक्रवात हो, भारी बारिश, आंधी-तूफान या समुद्र किनारे रहने वाले लोगों के लिए कोई बड़ा खतरा—IMD अब पहले ही लोगों को आगाह कर देता है. इससे लोग खराब मौसम से पहले तैयारी कर पाते हैं और उनकी सुरक्षा बढ़ जाती है.

मौसम अलर्ट कैसे भेजता है IMD?

IMD मौसम से जुड़े अलर्ट भेजने के लिए कई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है. इसकी आधिकारिक वेबसाइट, ईमेल, SMS और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे YouTube, Facebook और X पर लगातार अपडेट जारी होते रहते हैं. लेकिन इसके अलावा IMD के चार मोबाइल ऐप्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं. अगर आपके पास स्मार्टफोन है, तो IMD इन्हें जरूर डाउनलोड करने की सलाह देता है ताकि आप हर पल मौसम अपडेट से जुड़े रहें.

Mausam App – हर मौसम अपडेट आपकी जेब में

Mausam App सरकार का आधिकारिक वेदर ऐप है, जो Google Play Store और Apple App Store दोनों पर उपलब्ध है. यह ऐप आपके शहर के मौसम का पूरा डिटेल अपडेट देता है. आने वाले दिनों में तापमान कितना रहेगा, बारिश की संभावना क्या है या किसी तरह का खतरा है या नहीं—इस ऐप में सब जानकारी मिलती है. यह ऐप समय रहते चेतावनियां जारी करता है ताकि आप सुरक्षित रह सकें.

Meghdoot App – किसानों के लिए खास मददगार ऐप

Meghdoot App का नाम ही बादलों के संदेशवाहक से लिया गया है. यह ऐप क्लाउड कंडिशन, बारिश की संभावना और खेत से जुड़े मौसम अपडेट किसानों तक पहुंचाता है. यह खासतौर पर किसानों के लिए बनाया गया है ताकि वे बुआई, कटाई, खाद डालने और अन्य कृषि कार्यों की सही योजना बना सकें. इस ऐप के अलर्ट खेती से जुड़े हर बड़े फैसले को आसान बनाते हैं.

Damini App – बिजली गिरने से बचने का अलर्ट

Damini App भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) ने बनाया है और इसका फोकस है—बिजली गिरने जैसी घटनाओं की चेतावनी देना. हर साल भारत में बिजली गिरने से सैकड़ों जानें चली जाती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में. Damini ऐप यूजर्स को समय रहते लाइटनिंग अलर्ट भेजता है, ताकि लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच सकें और किसी भी संभावित खतरे से बच सकें. यह ऐप ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

Umang App – एक ऐप, कई सुविधाएं और मौसम अलर्ट भी

UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने तैयार किया है. यह एक मल्टीपर्पज ऐप है, जिसमें कई सरकारी सेवाओं की सुविधा मिलती है. इसके अंदर IMD के मौसम अलर्ट और फोरकास्ट भी दिए जाते हैं. यह ऐप भी Android और iOS दोनों पर उपलब्ध है और सरकारी जानकारी के साथ-साथ मौसम अपडेट पाने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है.