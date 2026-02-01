देखते रह गए विकसित देश... भारत ने चुपचाप कर दिया ये बड़ा खेल, मस्क भी हुए 'मुरीद', बोले- तैयार हो जाओ!

Elon Musk on India Economy: दुनिया के नक्शे पर आर्थिक महाशक्ति की तस्वीर अब बदल रही है. जिस अमेरिका का दशकों तक ग्लोबल इकोनॉमी पर एकछत्र राज था उसे अब भारत कड़ी टक्कर दे रहा है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के ताजा आंकड़ों ने एक ऐसी सच्चाई सामने लाई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हलचल तेज कर दी है. इस बदलाव पर दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेक दिग्गज एलन मस्क ने भी अपनी मुहर लगा दी है! मस्क ने IMF के ताजा आंकड़ों को पावर शिफ्ट का नाम दिया है.

ग्लोबल इकोनॉमी के मंच पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के ताजा आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि साल 2026 तक ग्लोबल GDP ग्रोथ में भारत का योगदान अमेरिका से कहीं ज्यादा होने वाला है. इस खबर पर एलन मस्क ने भी मुहर लगा दी है. मस्क ने सोशल मीडिया पर इस डेटा को शेयर करते हुए लिखा कि शक्ति का संतुलन बदल रहा है.

क्या कहते हैं आंकड़े?

IMF के अनुमानों के अनुसार साल 2026 में दुनिया की कुल इकोनॉमी ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी 17% रहने वाली है, जबकि अमेरिका 9.9% के साथ काफी पीछे छूट गया है. इस लिस्ट में चीन 26.6% के साथ पहले नंबर पर है. खास बात यह है कि भारत और चीन मिलकर दुनिया की 43% से ज्यादा ग्रोथ को ड्राइव करेंगे

मस्क की नजरें अब भारत पर

एलन मस्क की इस कमेंट को उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है. मस्क बीते कुछ समय से लगातार भारत के संपर्क में हैं और भारत में टेस्ला के लिए जमीन तलाश रहे हैं. जहां एक ओर पश्चिमी देशों और चीन में टेस्ला की बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ गई है तो वहीं भारत की 6.3% की ग्रोथ रेट मस्क के लिए एक बड़े अवसर की तरह है.

सिर्फ आबादी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है असली ताकत

रिपोर्ट के अनुसार भारत की इस सफलता के पीछे सिर्फ उसकी बड़ी आबादी नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे पर किया जा रहा भारी खर्च और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई तेजी है. IMF का मानना है कि भारत की ग्रोथ किसी बाहरी देश के निर्यात पर निर्भर नहीं है बल्कि उसका अपना घरेलू बाजार और मांग इतनी मजबूत है कि वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है.

पश्चिमी देशों की चमक पड़ी फीकी

आंकड़े बताते हैं कि जर्मनी 0.9% और पूरे यूरोप 2% की हालत सुस्त है. वहीं इंडोनेशिया, वियतनाम और नाइजीरिया जैसे उभरते मार्केट अब विकसित देशों को पीछे छोड़ रहे हैं. मस्क का ट्वीट इसी हकीकत की ओर इशारा करता है कि अब ग्लोबल इकोनॉमी का केंद्र पश्चिम से खिसक कर एशिया की ओर आ गया है.

