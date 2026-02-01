Advertisement
trendingNow13093550
Hindi Newsटेकदेखते रह गए विकसित देश... भारत ने चुपचाप कर दिया ये बड़ा खेल, मस्क भी हुए मुरीद, बोले- तैयार हो जाओ!

देखते रह गए विकसित देश... भारत ने चुपचाप कर दिया ये बड़ा खेल, मस्क भी हुए 'मुरीद', बोले- तैयार हो जाओ!

Elon Musk on India Economy: दुनिया की आर्थिक ताकत का संतुलन अब बदलाव का इशारा कर रहा है! जो देश लंबे समय तक ग्लोबल इकोनॉमी पर राज करते आए हैं वे अब पीछे छूटते नजर आ रहे हैं. इसी बीच भारत ने चुपचाप ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका से लेकर लिया है दूसरे विकसित देशों को चौंका दिया है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देखते रह गए विकसित देश... भारत ने चुपचाप कर दिया ये बड़ा खेल, मस्क भी हुए 'मुरीद', बोले- तैयार हो जाओ!

Elon Musk on India Economy: दुनिया के नक्शे पर आर्थिक महाशक्ति की तस्वीर अब बदल रही है. जिस अमेरिका का दशकों तक ग्लोबल इकोनॉमी पर एकछत्र राज था उसे अब भारत कड़ी टक्कर दे रहा है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के ताजा आंकड़ों ने एक ऐसी सच्चाई सामने लाई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हलचल तेज कर दी है. इस बदलाव पर दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेक दिग्गज एलन मस्क ने भी अपनी मुहर लगा दी है! मस्क ने IMF के ताजा आंकड़ों को पावर शिफ्ट का नाम दिया है. 

ग्लोबल इकोनॉमी के मंच पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के ताजा आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि साल 2026 तक ग्लोबल GDP ग्रोथ में भारत का योगदान अमेरिका से कहीं ज्यादा होने वाला है. इस खबर पर एलन मस्क ने भी मुहर लगा दी है. मस्क ने सोशल मीडिया पर इस डेटा को शेयर करते हुए लिखा कि शक्ति का संतुलन बदल रहा है.

क्या कहते हैं आंकड़े?
IMF के अनुमानों के अनुसार साल 2026 में दुनिया की कुल इकोनॉमी ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी 17% रहने वाली है, जबकि अमेरिका 9.9% के साथ काफी पीछे छूट गया है. इस लिस्ट में चीन 26.6% के साथ पहले नंबर पर है. खास बात यह है कि भारत और चीन मिलकर दुनिया की 43% से ज्यादा ग्रोथ को ड्राइव करेंगे

Add Zee News as a Preferred Source

मस्क की नजरें अब भारत पर
एलन मस्क की इस कमेंट को उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है. मस्क बीते कुछ समय से लगातार भारत के संपर्क में हैं और भारत में टेस्ला के लिए जमीन तलाश रहे हैं. जहां एक ओर पश्चिमी देशों और चीन में टेस्ला की बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ गई है तो वहीं भारत की 6.3% की ग्रोथ रेट मस्क के लिए एक बड़े अवसर की तरह है.

सिर्फ आबादी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है असली ताकत
रिपोर्ट के अनुसार भारत की इस सफलता के पीछे सिर्फ उसकी बड़ी आबादी नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे पर किया जा रहा भारी खर्च और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई तेजी है. IMF का मानना है कि भारत की ग्रोथ किसी बाहरी देश के निर्यात पर निर्भर नहीं है बल्कि उसका अपना घरेलू बाजार और मांग इतनी मजबूत है कि वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है.

ये भी पढे़ंः इंटरनेट से डॉक्टरी करना पड़ा भारी, AI पर किया भरोसा शरीर बन गया 'जख्मों का ढेर'

पश्चिमी देशों की चमक पड़ी फीकी
आंकड़े बताते हैं कि जर्मनी 0.9% और पूरे यूरोप 2% की हालत सुस्त है. वहीं इंडोनेशिया, वियतनाम और नाइजीरिया जैसे उभरते मार्केट अब विकसित देशों को पीछे छोड़ रहे हैं. मस्क का ट्वीट इसी हकीकत की ओर इशारा करता है कि अब ग्लोबल इकोनॉमी का केंद्र पश्चिम से खिसक कर एशिया की ओर आ गया है.

ये भी पढे़ंः Google-Amazon के गढ़ में इस समुदाय ने खोली AI की पोल! चैटबॉट के पीछे की सच्चाई जानें

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

India GDP Growth 2026 IMFElon Musk

Trending news

मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
US-India Oil Trade
मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
Andhra pradesh news
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
pm modi punjab visit
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
ajit pawar death
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
Mamata Banerjee
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Navjot Kaur Sidhu Quits Congress
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद संसद भवन पहुंचीं निर्मला सीतारमण, 10.30 बजे कैबिनेट मीटिंग
budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद संसद भवन पहुंचीं निर्मला सीतारमण, 10.30 बजे कैबिनेट मीटिंग
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'