Advertisement
trendingNow12964075
Hindi Newsटेक

ठंड में इमर्शन रॉड लगाती है 'मौत की डुबकी'! सिर्फ इस छोटी सी गलती से हो सकता है बड़ा धमाका, लग सकती है आग

Immersion Rod Danger: ठंड के दिनों गरम पानी के लिए घरों में अक्सर इमर्शन रॉड का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इस आदत में छिपा है बड़ा खतरा. सिर्फ एक छोटी सी गलती और लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है. बिजली की चपेट, आग लगना या गंभीर हादसा इसकी कारण से हो सकता है अगर सुरक्षा का ध्यान न रखा जाए. आइए जानते हैं कौन-सी गलती आपके लिए महंगी पड़ सकती है और इसे कैसे टाला जा सकता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 16, 2025, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ठंड में इमर्शन रॉड लगाती है 'मौत की डुबकी'! सिर्फ इस छोटी सी गलती से हो सकता है बड़ा धमाका, लग सकती है आग

Immersion Rod Danger: ठंड ने दस्तक देने शुरू कर दी है. सुबह-शाम हल्की-हल्की ठंड का एहसास होने लगा है. ऐसे में बहुत से लोग नहाने के लिए गर्म पानी खोजना शुरू कर दिए हैं. अगर आप भी ठंड में पानी गर्म करने के नहाते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. बहुत से लोगों के घरों में तो गीजर लगा हुआ होता है लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पानी गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करते हैं. इसका कारण है कि गीजर की तुलना में इमर्शन रॉड बहुत सस्ता होता है. लेकिन इसके खतरे बहुत ज्यादा होते हैं. जरा सी लापरवाही पर यह बड़ा खतरा पैदा कर सकता है.

इमर्शन रॉड हो सकता है खतरनाक
सर्दियों में नहाने के लिए लोग अक्सर पानी गर्म करने के लिए गैस या इलेक्ट्रिक गीजर का इस्तेमाल करते हैं. इलेक्ट्रिक गीजर जिसे इमर्शन रॉड भी कहा जाता है. सस्ता होने की वजह से घरों में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. ज्यादातर लोग इमर्शन रॉड (Immersion Rod) को प्लास्टिक की बाल्टी में डालकर पानी गर्म करते है. ऐसे में करंट लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स भी इस मामले में चेतावनी देते हैं. उनका कहना है कि प्लास्टिक की बाल्टी में पानी गर्म करना सुरक्षित नहीं है.

प्लास्टिक की बाल्टी में न करें इस्तेमाल
इमर्शन रॉड को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका कभी इस्तेमाल प्लास्टिक की बाल्टी में नहीं करना चाहिए, इससे ब्लास्ट होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इसकी जगह स्टील, एल्युमिनियम या दूसरी धातुओं के बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए. उनका मानना है कि प्लास्टिक की बाल्टी में ज्यादा मात्रा में पानी गर्म होने पर बाल्टी पिघलने लगती है और फिर ब्लास्ट हो सकती है. वहीं दूसरे बर्तनों में यह समस्या नहीं होती. इसके साथ ही बाल्टी में कम पानी होने पर रॉड के जलने और फिर करंट फैलने का भी खतरा बना रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः Smartphone के स्पीकर से आ रही है कम आवाज? घर बैठे करें ये काम, निकल जाएगी सारी गंदगी

इन बातों का जरूर रखें ध्यान
जानकारों का मानना है कि इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है. दूसरे धातुओं के बर्तनों में भी जब पानी गर्म करें तो डायरेक्ट जमीन पर रखने से बचें, बर्तन को लड़की पर बने किसी स्थान पर रखें. इमर्शन रॉड ऑन रहने पर बाल्टी को छूने से बचें. स्विच ऑफ करके प्लग निकालने के बाद ही बर्तन को छुएं. रॉड के निश्चित लेवल तक पानी भरकर रखें. कम पानी में रॉड लगाने से खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है. जब भी कभी इमर्शन रॉड लगाएं तो बच्चों व पालतू जानवरों की इससे दूर रखें.

ये भी पढे़ंः Honor का ये 'रोबोट फोन' है या जादू? कैमरा खुद ही बाहर निकलकर नाचता है!

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Immersion Rod Dangerimmersion rod safety tipsElectric Water Heater Rod

Trending news

भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
Sentinel Island
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
Supreme Court News
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
Bangladeshi
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
Donald Trump
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
Bhagwant Mann
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
Supreme Court News
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
Rahul Gandhi
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
Indrani Ponvasanth
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
PM Modi
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?