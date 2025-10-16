ठंड में इमर्शन रॉड लगाती है 'मौत की डुबकी'! सिर्फ इस छोटी सी गलती से हो सकता है बड़ा धमाका, लग सकती है आग

Immersion Rod Danger: ठंड ने दस्तक देने शुरू कर दी है. सुबह-शाम हल्की-हल्की ठंड का एहसास होने लगा है. ऐसे में बहुत से लोग नहाने के लिए गर्म पानी खोजना शुरू कर दिए हैं. अगर आप भी ठंड में पानी गर्म करने के नहाते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. बहुत से लोगों के घरों में तो गीजर लगा हुआ होता है लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पानी गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करते हैं. इसका कारण है कि गीजर की तुलना में इमर्शन रॉड बहुत सस्ता होता है. लेकिन इसके खतरे बहुत ज्यादा होते हैं. जरा सी लापरवाही पर यह बड़ा खतरा पैदा कर सकता है.

इमर्शन रॉड हो सकता है खतरनाक

सर्दियों में नहाने के लिए लोग अक्सर पानी गर्म करने के लिए गैस या इलेक्ट्रिक गीजर का इस्तेमाल करते हैं. इलेक्ट्रिक गीजर जिसे इमर्शन रॉड भी कहा जाता है. सस्ता होने की वजह से घरों में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. ज्यादातर लोग इमर्शन रॉड (Immersion Rod) को प्लास्टिक की बाल्टी में डालकर पानी गर्म करते है. ऐसे में करंट लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स भी इस मामले में चेतावनी देते हैं. उनका कहना है कि प्लास्टिक की बाल्टी में पानी गर्म करना सुरक्षित नहीं है.

प्लास्टिक की बाल्टी में न करें इस्तेमाल

इमर्शन रॉड को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका कभी इस्तेमाल प्लास्टिक की बाल्टी में नहीं करना चाहिए, इससे ब्लास्ट होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इसकी जगह स्टील, एल्युमिनियम या दूसरी धातुओं के बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए. उनका मानना है कि प्लास्टिक की बाल्टी में ज्यादा मात्रा में पानी गर्म होने पर बाल्टी पिघलने लगती है और फिर ब्लास्ट हो सकती है. वहीं दूसरे बर्तनों में यह समस्या नहीं होती. इसके साथ ही बाल्टी में कम पानी होने पर रॉड के जलने और फिर करंट फैलने का भी खतरा बना रहता है.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

जानकारों का मानना है कि इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है. दूसरे धातुओं के बर्तनों में भी जब पानी गर्म करें तो डायरेक्ट जमीन पर रखने से बचें, बर्तन को लड़की पर बने किसी स्थान पर रखें. इमर्शन रॉड ऑन रहने पर बाल्टी को छूने से बचें. स्विच ऑफ करके प्लग निकालने के बाद ही बर्तन को छुएं. रॉड के निश्चित लेवल तक पानी भरकर रखें. कम पानी में रॉड लगाने से खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है. जब भी कभी इमर्शन रॉड लगाएं तो बच्चों व पालतू जानवरों की इससे दूर रखें.

