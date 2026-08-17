/रोबोट बना बॉस और ले ली पहली बलि! AI मैनेजर ने कर्मचारी को नौकरी से निकाला, वजह- 23 में से 17 दिन आया था लेट

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने या फोटो बनाने तक सीमित नहीं रहा है. सैन फ्रांसिस्को में एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक प्रयोग के तौर पर चलाए जा रहे रिटेल स्टोर 'Andon Market' में AI मैनेजर ने एक इंसानी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है. यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी AI एजेंट ने एक इंसान को फायर करने का फैसला लिया है.
सैन फ्रांसिस्को के Andon Market को चलाने वाली कंपनी Andon Labs ने खुलासा किया है कि उनकी AI मैनेजर 'Luna' (जो Claude AI मॉडल पर आधारित है) ने एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक वह कर्मचारी कुल 23 शिफ्ट्स में से 17 बार काम पर देर से पहुंचा था. इसके अलावा भी उस कर्मचारी के काम में कई तरह की लापरवाही देखने को मिल रही थी. AI बॉस ने डेटा और नियमों का एनालिसिस करने के बाद कर्मचारी की छुट्टी करने का फैसला सुनाया.
हैरानी की बात यह है कि AI मैनेजर ने यह फैसला तुरंत नहीं लिया. शुरुआत में AI बॉस इंसानी कर्मचारियों के प्रति काफी नरम रवैया अपना रहा था. AI मैनेजर ने खुद अटेंडेंस पॉलिसी बनाई थी लेकिन अपनी सीमित मेमोरी के कारण वह इसे भूल गया. वह कर्मचारियों को लेट आने पर भी बेझिझक काम करने की इजाजत देता था. कंपनी के CEO लुकास पीटरसन ने बताया कि अगर कोई इंसानी बॉस होता तो इस कर्मचारी को बहुत पहले ही नौकरी से निकाल देता.
AI बॉस के नरम रवैये की वजह से स्टोर को काफी वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ा. मार्च के महीने में स्टोर के बैंक खाते में 1,00,000 डॉलर थे जो पांच महीने बाद घटकर सिर्फ 61,186 डॉलर रह गए. कंपनी को जब इस भारी नुकसान का पता चला तो उन्होंने AI मैनेजर को उसकी पुरानी अटेंडेंस पॉलिसी याद दिलाने और कर्मचारी के काम का दोबारा मूल्यांकन करने को कहा.
टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक AI मैनेजर ने खुद से यह फैसला नहीं लिया. जब एंडोन लैब्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने AI बॉस से पूछा कि "क्या यह कर्मचारी इस स्टोर के लिए सही है?", तब जाकर AI ने डेटा खंगाला और कर्मचारी को निकालने की सिफारिश की. पहले AI ने सिर्फ चेतावनी देने का सुझाव दिया था लेकिन आगे की पूछताछ के बाद उसने टर्मिनेशन का फैसला लिया.
Andon Labs के CEO लुकास पीटरसन का मानना है कि यह घटना भविष्य की एक बड़ी झलक है. आने वाले समय में जैसे-जैसे AI मॉडल और बेहतर होंगे, वे इंसानों को मैनेज करना शुरू कर देंगे. उन्होंने कहा कि AI बहुत ताकतवर है लेकिन उसे काम करवाने के लिए इंसानी लेबर की जरूरत पड़ेगी. भविष्य में AI मॉडल्स को और सख्त और बेरहम बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है जो इंसानों के लिए चिंता का विषय है.
स्टोर में काम करने वाले एक अन्य इंसानी कर्मचारी फेलिक्स कार्सन ने अपना दर्द बयान किया. उन्होंने कहा कि एक रोबोट या AI के अंडर काम करना बहुत ही अजीब और डरावना अहसास है. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ अपनी जरूरतों और मजबूरी की वजह से इस नौकरी को कर रहे हैं. यह घटना साफ इशारा करती है कि आने वाले समय में AI और इंसानों के बीच काम का रिश्ता कैसा होने वाला है.