OMG! 2 साल तक फ्री में खाया ऑनलाइन खाना, इस शख्स ने डिलीवरी ऐप को लगाया ₹21 लाख का चूना! ट्रिक जानकर हो जाएंगे हैरान

Food Delivery Scam: आज के समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे-वैसे लोगों के काम आसान होते जा रहे हैं. एडवांस हो रही टेक्नोलॉजी के एक तरफ फायदे ही फायदे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसका गलत भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ऑनलाइन शॉपिंग हो या फूड डिलीवरी, हर चीज सिर्फ कुछ क्लिक में घर पहुंच जाती है. लेकिन जहां यह सुविधा हमारी मदद कर रही है तो वहीं कुछ लोग इसका भी गलत फायदा भी उठाने का तरीके ढूंढ लेते हैं. हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स दो साल तक फ्री में ऑनलाइन खाना मंगाकर सबको चौंका दिया. आइए जानते हैं कि पूरी कहानी..

जापान में एक शख्स ने 2 साल तक फ्री में खाना मंगाकर खाता रहा. 2 साल तक फूड डिलीवरी ऐप से उसनें 1,000 बार फ्री में खाना मंगाया. उसने ऐसा जुगाड़ खोज लिया था कि आर्डर करने के बाद उसके पैसे कंपनी की तरफ से वापस कर दिए जाते थे. इसी ट्रिक का इस्तेमाक करके वो दो सालों तक फ्री का खाना मंगवाता रहा.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार जापान में एक शख्स ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की रिफंड पॉलिसी का फायदा लेते हुए 2 साल में 1,000 बार फ्री में खाना खाया. एक बेरोजगार व्यक्ति डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर 124 अकाउंट्स यूज करता था. पहचान छिपाने के लिए समय समय पर साइन अप करता है और कुछ ही दिनों में सदस्यता कैंसिल कर देता.

फूड डिलीवरी कंपनी को लगाया 21 लाख रुपये का चूना

इस जापानी शख्स ने एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में खामियों का फायदा उठाने के बाद धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार में कर लिया है. उसने कंपनी को 3.7 मिलियन येन यानी करीब 24,000 अमेरिकी डॉलर भारतीय पैसों में 21 लाख रुपये के करीब चूना लगाया है.

दो साल में हजार से भी ज्यादा आर्डर

जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आइची प्रान्त के नागोया में अक्टूबर की शुरुआत में ताकुया हिगाशिमोतो को एक फूड डिलीवरी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया. उस पर आरोप है कि उसने 1,095 बार खाना ऑर्डर किया, खाना खाया और फिर पेमेंट से बचने के लिए रिफंड की चालाकी अपनाई. इस तरह लगातार ऑर्डर करता और उसी के साथ रिफंड भी ले जाता था. उसने ऑर्डर के पेमेंट का रिफंड पाने के लिए एक खास ट्रिप का अपनाता था. वह प्लेटफॉर्म के जरिए से कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करता था. फिर रिफंड लेने के लिए ऐप के जरिए से झूठा दावा करता था कि उसके पास खाना नहीं पहुंचा है.

इसी क्रम में 30 जुलाई को एक नया काम किया. उसने हिगाशिमोतो ने डिलीवरी ऐप डेमा-कैन का इस्तेमाल करते हुए एक और नया फ्रॉड किया. उसने एक फेक अकाउंट से खाना आर्डर किया, जिसमें आइसक्रीम, बेंटो और चिकन स्टेक शामिल थे. ऑर्डर डिलीवर होने के बाद उसने ऐप के चैट फीचर का इस्तेमाल करके दावा किया कि उसे उसका आर्डर नहीं मिला. इस चाल के कारण उसे उसी दिन लगभग 105 अमेरिकी डॉलर का रिफंड मिल गया.

कई सालों से नहीं थी कोई नौकरी

इस मामले को लेकर अधिकारियों ने खुलासा किया कि हिगाशिमोतो कई सालों से बेरोजगार है. उसने अप्रैल 2023 से अपनी इस तरह के फ्रॉड की शुरुआत की और देखते ही देखते 124 अकाउंट्स बना लिए थे. वह ज्यादातर इन पर साइन अप करता था और कुछ ही दिन में डिलीट कर देता था.

उसकी पहचान न हो पाने की क्षमता के कारण उसे पकड़ने और उसकी पहचान करने के काम को कठिन बना दिया क्योंकि उसने अनेक प्रीपेड मोबाइल फोन कार्ड खरीदे, झूठे नाम और पते से खाते रजिस्टर्ड कराए और उन्हें हटा भी दिया करता था तुरंत.

ऐप में होगा बड़ा बदलाव

हिगाशिमोतो ने पुलिस के सामने यह स्वीकार कर लिया है कि शुरूआत में तो मैंने बस यही तरीका अपनाया. और फिर लगातार ऐसा ही करता रहा. मामला सामने आने के बाद डेमा-कैन ने कस्टमर की आईडेंटिटी वेरिफाई करने के प्रोसेस को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है. इस पूरे मामले को लेकर प्लेटफॉर्म का कहना है कि इस तरह के फ्रॉड को जानने और भविष्य में इसी तरह के घोटालों को रोकने के लिए अपने ऐप में नया सिस्टम लागू कर रहा है.

