/Inalsa Air Fryer Oven Review: क्या सच में वैल्यू फॉर मनी है यह एयर फ्रायर? क्या दिवाली पर खरीदना स्मार्ट च्वाइज है?

आजकल किचन में एयर फ्रायर ओवन का क्रेज बहुत बढ़ गया है, और इसी रेस में Inalsa ने अपना नया Inalsa Aero Smart 30 लॉन्च कर दिया है. देखने में यह मशीन जितनी मॉडर्न और शानदार लगती है, इसके फीचर्स भी उतने ही तगड़े हैं. लेकिन हर गैजेट की तरह इसकी भी कुछ अपनी खूबियां और कमियां हैं, जिनके बारे में आपको खरीदने से पहले जरूर पता होना चाहिए.
डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी
सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की. इस ओवन की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी नॉन-टॉक्सिक SS304 स्टेनलेस स्टील बॉडी है, जो पूरी तरह फूड-ग्रेड और जीरो केमिकल कोटिंग वाली है. इसका मतलब यह है कि इसमें किसी भी घटिया नॉन-स्टिक कोटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो कुछ समय बाद उतरने लगे या खाने में मिक्स हो जाए. यह जंगरोधी यानी रस्ट-रेसिस्टेंट है और लंबे समय तक आपका साथ निभाने के लिए बनाई गई है. लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि 30 लीटर की भारी क्षमता और मजबूत मेटल बॉडी की वजह से यह काफी भारी और बड़ा है. यह आपके किचन काउंटर पर अच्छी-खासी जगह घेर लेता है, और अगर आप इसे बार-बार एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना चाहें, तो यह थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है.
परफॉर्मेंस
अब बात करते हैं इसकी असली ताकत यानी परफॉर्मेंस की. इसमें 1800W की पावरफुल हीटिंग मिलती है, जिससे पूरे ओवन के अंदर एक समान हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इसकी मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट 230°C तक जाती है, जिससे स्नैक्स बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनते हैं. इसमें एक बड़ा ही गजब का 'ड्यूल कुकिंग' फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से आप एक साथ दो अलग-अलग कुकिंग मोड सेट कर सकते हैं और मशीन खुद-ब-खुद पहले मोड के बाद दूसरे मोड पर स्विच हो जाती है. हालांकि, इतनी हाई पावर (1800W) होने की वजह से यह बिजली की खपत भी अच्छी खासी करती है. इसके अलावा, शुरुआत में इसके डिजिटल कंट्रोल्स और 18-in-1 सेटिंग्स को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है.
कैपेसिटी
जैसा कि नाम से ही साफ है, यह 30 लीटर की विशाल कैपेसिटी के साथ आता है. अगर आपके घर में फैमिली बड़ी है, या अक्सर घर पर पार्टी और गेस्ट गैदरिंग्स होती रहती हैं, तब तो यह आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है. कंपनी इसके साथ बॉक्स में एयर फ्रायर बास्केट, सेरेमिक बेकिंग पैन, रोटिसरी बास्केट और स्क्यूअर्स जैसी ढेरों काम की एसेसरीज भी देती है. लेकिन अगर आपकी फैमिली छोटी है या आप बहुत कम मात्रा में खाना बनाते हैं, तो 30 लीटर का यह साइज आपके लिए जरूरत से ज्यादा बड़ा साबित होगा और फालतू में जगह घेरेगा.
फंक्शन्स और यूटिलिटी
इस मशीन में 18-in-1 मल्टी-फंक्शनलिटी मिलती है, जिसका मतलब है कि आप एयर फ्राई, बेक, ग्रिल, टोस्ट, डिहाइड्रेट और रोस्ट जैसे अनगिनत काम सिर्फ इसी एक सिंगल डिवाइस में आसानी से कर सकते हैं. बार-बार अलग-अलग बर्तन या गैजेट्स निकालने का झंझट पूरी तरह खत्म हो जाता है.
वर्डिक्ट
ओवरऑल बात करें तो Inalsa Aero Smart 30 एक प्रीमियम और सेहत के लिहाज से काफी सेफ कुकिंग डिवाइस है, जो बिना तेल के बढ़िया खाना बनाने का दावा करती है. अगर आपके घर में खाने वाले लोग ज्यादा हैं, बजट की कोई खास दिक्कत नहीं है, और आपके किचन में पर्याप्त स्पेस है, तभी यह आपके लिए एक दमदार सौदा साबित होगा. वरना छोटी फैमिली के लिए यह जरूरत से ज्यादा बड़ा और भारी साबित हो सकता है.