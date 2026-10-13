/कपड़े प्रेस करने का झंझट खत्म! आ गया भारत का पहला 2-इन-1 स्टैंडिंग गारमेंट स्टीमर और आयरन, जानिए कीमत

INALSA ने इंडिया में अपना बिल्कुल नया 'Complete Sliding Care 2-in-1' स्टैंडिंग गारमेंट स्टीमर और आयरन लॉन्च कर दिया है. कंपनी का दावा है कि यह देश का पहला ऐसा अनोखा गैजेट है जो एक साथ बेहतरीन स्टीमर और दमदार आयरन दोनों का काम करता है.
कपड़ों की देखभाल का आसान तरीका
रोज-रोज कपड़ों को प्रेस करना और उनकी क्रीज ठीक करना वाकई एक थका देने वाला काम है. सिल्क की साड़ियां, महंगे सूट या पार्टी वियर ड्रेस पर अगर जरा सी भी गर्म प्रेस लग जाए, तो कपड़ा जलने या खराब होने का रिस्क रहता है. इसी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए INALSA ने यह जबरदस्त प्रोडक्ट मार्केट में उतारा है. यह एक एडवांस्ड 2-इन-1 स्टैंडिंग गारमेंट स्टीमर और आयरन है, जो आपके हर तरह के कपड़ों को नया जैसा और एकदम चकाचक बनाए रखने में पूरी मदद करेगा.
क्या है इस 2-इन-1 गैजेट की सबसे बड़ी खासियत?
इस नए होम अप्लायंसेज की सबसे कूल बात यह है कि यह एक ही टाइम पर वर्टिकल स्टीमिंग और नॉर्मल तरीके से आयरन यानी प्रेस दोनों करने की पूरी छूट देता है. इसके हैंडल पर एक स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से टेम्परेचर और स्टीम के लेवल को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि यह इंडिया का पहला ऐसा स्टैंडिंग गारमेंट स्टीमर है जो सिर्फ एक बटन के टच पर सात अलग-अलग हीटिंग लेवल और तीन स्टीम लेवल ऑफर करता है.
पानी टपकने की समस्या से मिलेगी परमानेंट छुट्टी
अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट में मिलने वाले सस्ते स्टीमर्स में यह शिकायत आम होती है कि उनसे अचानक पानी टपकने लगता है या फिर भाप का प्रेशर एकदम से कम हो जाता है. INALSA ने इस दिक्कत से निपटने के लिए इसमें एक डेडिकेटेड स्टीम पंप का इस्तेमाल किया है. यह पंप टैंक से पानी को सीधे बहुत तेजी से बॉयलर तक पहुंचाता है. इसकी वजह से बिना किसी रुकावट के लगातार बढ़िया भाप मिलती रहती है और पानी टपकने या कपड़े गीले होने जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. मजे की बात यह है कि यह मशीन सिर्फ 40 सेकंड के अंदर पूरी तरह गर्म होकर इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है. इसमें एक ट्रांसलूसेंट और निकलने वाला (डिटैचेबल) वॉटर टैंक दिया गया है, जिसे आप बहुत आसानी से बाहर निकालकर दोबारा पानी भर सकते हैं या साफ कर सकते हैं.
फ्लेक्सिबल डिजाइन और धांसू एडजस्टमेंट
इस डिवाइस का बोर्ड और फ्रेम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसे किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं. अगर आपको सिल्क की साड़ियां या लंबे ब्लेज़र्स को स्टीम करना है, तो आप इसे वर्टिकल रख सकते हैं. वहीं अगर कॉलर, कफ और पैंट की प्लेट्स ठीक करनी हैं, तो आप आयरन बोर्ड को बिल्कुल फ्लैट करके आसानी से प्रेस कर सकते हैं. इसका बोर्ड 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री तक बहुत आराम से झुक जाता है. इसके अलावा इसमें टेलीस्कोपिक डबल पोल्स दिए गए हैं, जिनकी ऊंचाई को आप अपनी हाइट के हिसाब से चार अलग-अलग लेवल्स पर सेट कर सकते हैं. इसका हैंडल भी 90 डिग्री तक घूम जाता है, ताकि प्रेस करते वक्त आपके हाथ पर ज्यादा जोर न पड़े और ग्रिप एकदम आरामदायक बनी रहे.
सेफ्टी का पूरा ध्यान और तगड़े स्पेसिफिकेशन्स
घर पर इस्तेमाल होने वाले बिजली के सामानों में सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी होती है. INALSA ने इस मॉडल में एंटी-ड्रिप प्रोटेक्शन, प्रेशर-रिलीज सेफ्टी वाल्व और ऑटोमैटिक शट-ऑफ जैसे एकदम मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स दिए हैं. अगर गलती से मशीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है या फिर काफी देर तक इस्तेमाल में नहीं आती है, तो यह अपने आप बंद हो जाती है.
स्पेसिफिकेशन्स
बॉयलर पावर: 2500 वॉट.
हीटिंग टाइम: सिर्फ 40 सेकंड.
वॉटर टैंक: 1.2 लीटर, ट्रांसलूसेंट और डिटैचेबल.
हीटिंग लेवल्स: 7 (80°C से 200°C तक).
स्टीम सेटिंग्स: लो, मीडियम और हाई.
बोर्ड पोजीशंस: 45°, 90° और 180°.
वारंटी: पूरे 2 साल की फुल प्रोडक्ट वारंटी.
कीमत और कहां से खरीदें?
अगर आप अपने घर के लिए इस नए गैजेट को खरीदना चाहते हैं, तो यह बहुत ही क्लासी मैट ब्लैक कलर ऑप्शन में मिल रहा है. कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 13,999 रुपये रखी है, जबकि इसकी असली एमआरपी 21,999 रुपये है. आप इसे Amazon, Flipkart और देश भर के सभी बड़े इलेक्ट्रॉनिक रिटेल स्टोर्स से आसानी से खरीद सकते हैं. इसके बॉक्स के साथ मेन यूनिट, डिटैचेबल वॉटर टैंक, हाइट-एडजस्टेबल डबल पोल्स, बेस, प्रोटेक्टिव कवर वाला आयरन बोर्ड, आयरन-होल्डिंग ब्रैकेट और आयरन प्रोटेक्टिव कवर जैसी सभी जरूरी चीजें एक साथ मिल जाती हैं.