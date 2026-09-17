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एक मशीन में 18 काम! INALSA ने लॉन्च किया 30 लीटर का Air Fryer Oven, खुद बदलेगा Cooking Mode, कीमत...

फेस्टिव के सीजन में अगर आप भी किचन के झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो INALSA का नया 30 लीटर वाला Aero Smart 30 एयर फ्रायर ओवन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. इसमें 18 तरह के कुकिंग मोड मिलते हैं, जो आपके खाने को आसानी से तैयार कर देगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 17, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:29 PM IST
एक मशीन में 18 काम! INALSA ने लॉन्च किया 30 लीटर का Air Fryer Oven, खुद बदलेगा Cooking Mode, कीमत...

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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