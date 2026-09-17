/एक मशीन में 18 काम! INALSA ने लॉन्च किया 30 लीटर का Air Fryer Oven, खुद बदलेगा Cooking Mode, कीमत...

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन एक ऐसे गैजेट को खरीदने का सोच रहे हैं, जो किचन के कामों में आपकी मदद कर सके? अगर हां तो INALSA ने आपकी तलाश पूरी कर दी है. INALSA ने नया Aero Smart 30 Air Fryer Oven लॉन्च कर दिया है, जो एक साथ बड़े पैमाने पर बिना तेल का स्वादिष्ट और टॉक्सिक-फ्री खाना तैयार कर सकता है. Aero Smart 30 Air Fryer Oven न सिर्फ आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखेगा बल्कि एक साथ पूरे परिवार का खाना चुटकियों में तैयार कर सकता है. आइए जानते हैं इस नई मशीन की खासियत और कीमत के बारे में सब कुछ.
आज के समय में किचन में ऐसे गैजेट्स की मांग बढ़ रही है जो एक साथ कई काम कर सकें और खाना बनाने में समय भी कम लगाएं. इसी को देखते हुए INALSA ने भारत में अपना नया Aero Smart 30 Air Fryer Oven लॉन्च किया है. कंपनी के अनुसार यह 30 लीटर क्षमता वाला एयर फ्रायर ओवन है, जिसमें एक साथ कई तरह के खाना पकाने के काम किए जा सकते हैं. इसकी खासियत इसका 18-in-1 डिजिटल प्रीसेट पैनल और Dual Cook Function है.
INALSA Aero Smart 30 को खास तौर पर उन परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें छोटे बास्केट वाले एयर फ्रायर में कम जगह की समस्या होती है. इसमें 30 लीटर का बड़ा इंटरनल स्पेस दिया गया है, जिसकी मदद से एक बार में ज्यादा खाना तैयार किया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि इसमें एयर फ्राइंग के अलावा बेकिंग, रोस्टिंग, ब्रोइलिंग, डीहाइड्रेटिंग और रीहीटिंग जैसे कई काम किए जा सकते हैं.
इस एयर फ्रायर ओवन में 18 प्री प्रोग्राम्ड डिजिटल फंक्शन दिए गए हैं. यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से किसी भी मोड को सेलेक्ट कर सकता है. इसका सबसे खास फीचर Dual Cook Function है. इसकी मदद से दो अलग कुकिंग फंक्शन को एक के बाद एक ऑटोमैटिक तरीके से चलाया जा सकता है.
सरल शब्दों में समझें तो, पहले Air Fry मोड चलाने के बाद मशीन अपने आप Broil मोड पर जा सकती है. इसी तरह Bake के बाद Keep Warm फंक्शन भी ऑटोमैटिक तरीके से शुरू किया जा सकता है. इससे खाना बनाते समय बार बार मशीन के पास जाकर मोड बदलने की जरूरत कम हो जाती है.
Aero Smart 30 में स्टेनलेस स्टील का इंटरनल कैविटी दी गई है. इसके साथ मिलने वाली Air Fry Basket और Oven Rack को भी SS304 फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है. इसमें हाई वेलोसिटी एयर सर्कुलेशन सिस्टम दिया गया है, जो कम तेल में खाने को क्रिस्पी बनाने में मदद करता है. इसमें टच कंट्रोल डिजिटल डिस्प्ले और अंदर की तरफ चैंबर लाइट भी मिलती है.
सुरक्षा के लिए इसमें डुअल लेयर ग्लास डोर दिया गया है, जो अंदर की गर्मी को रोकने में मदद करता है. कंपनी के अनुसार इसका डिजाइन यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. INALSA Aero Smart 30 Air Fryer Oven का कीमत 36,900 रुपये है. लेकिन कंपनी ने स्पेशल ऑफर के तहत 18,999 रुपये की स्पेशल लॉन्च कीमत पर उपलब्ध कराया है. इसके साथ 2 साल की पूरी प्रोडक्ट वारंटी दी जा रही है. इसे आप रिटेल स्टोर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं.