/Inalsa NutriFry DuoSlim Review: क्या सच में एक साथ बन सकते हैं समोसा और फ्राइज? जानिए खूबियां और कमियां

जब भी हम एयर फ्रायर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक छोटे से बास्केट वाले अप्लायंस की तस्वीर बनती है जिसमें केवल थोड़ा-बहुत नाश्ता या फ्राइज ही बन पाते हैं. बड़े परिवारों के लिए एक-एक करके खाना पकाना काफी समय बर्बाद करने वाला होता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए Inalsa ने अपना NutriFry DuoSlim एयर फ्रायर बाजार में उतारा है. 14 लीटर कैपेसिटी और 2800W पावर के साथ आने वाले इस अप्लायंस की कीमत ₹14,999 है. क्या यह वाकई किचन के काम को आसान बनाता है? आइए इस रिव्यू में विस्तार से जानते हैं.
28 x 41.5 x 42.3 सेमी साइज वाला यह एयर फ्रायर काउंटर-टॉप पर ज्यादा चौड़ाई घेरने के बजाय थोड़ा ऊंचा (Bunk Bed स्टाइल) बनाया गया है. इसमें 7-7 लीटर के दो अलग बास्केट दिए गए हैं, जिनमें देखने के लिए विंडो भी बनी है. आप बाहर से ही देखकर समझ सकते हैं कि खाना कितना पका है. इसके अलावा यह BPA-फ्री और PFOA-सर्टिफाइड मटेरियल से बना है और इसकी नॉन-स्टिक कोटिंग काफी मजबूत है.
इस एयर फ्रायर का सबसे शानदार फीचर 'Sync Finish' है. इसका मतलब यह है कि आप एक बास्केट में कम तापमान पर फ्राइज और दूसरी बास्केट में ज्यादा तापमान पर समोसा या चिकन विंग्स रख सकते हैं. दोनों बास्केट एक ही समय पर पककर तैयार होंगे. जब आपको एक साथ दो अलग चीजें परोसनी हों तो यह फीचर किचन में आपका काफी समय बचाता है.
2800W की पावर की वजह से यह बहुत जल्दी प्री-हीट होता है. 360-डिग्री रैपिड एयर सर्कुलेशन के कारण खाना चारों तरफ से बराबर पकता है और बार-बार बास्केट हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती. हमारी टेस्टिंग के दौरान फ्राइज और समोसे बिना ज्यादा तेल के बेहद क्रिस्पी बने. सब्जियों को रोस्ट करने में भी बहुत कम तेल का इस्तेमाल हुआ. हालांकि, बिरयानी जैसे प्रीसेट में प्रेशर कुकर जैसा स्वाद पाना थोड़ा मुश्किल रहा.
इसमें 10 प्रीसेट कुकिंग मोड्स दिए गए हैं जिन्हें टॉप पर लगे डिजिटल डिस्प्ले से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. दोनों बास्केट को अलग-अलग भी इस्तेमाल किया जा सकता है. खाना पकाने के बाद इसकी सफाई करना बेहद आसान है क्योंकि नॉन-स्टिक कोटिंग के कारण ग्रीस या खाना चिपकता नहीं है और दोनों बास्केट आसानी से बाहर निकलकर धुल जाती हैं.
अगर आपका परिवार 4 से 6 सदस्यों का है और आप अक्सर एक साथ दो अलग-अलग डिश बनाना चाहते हैं तो ₹14,999 की कीमत में Inalsa NutriFry DuoSlim एक बेहतरीन दांव है. यह सिंगल-बास्केट एयर फ्रायर की सीमाओं को खत्म करता है और आपके कुकिंग टाइम को आधा कर देता है. बड़ी फैमिली के लिए यह केवल शो-पीस नहीं बल्कि एक बेहद काम का अप्लायंस है.